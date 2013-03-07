Анонс на 11 марта

* Состоится выездное совещание с участием председателя КГГА Александра Попова по вопросам начала реконструкции проспекта Победы.

* Пресс-конференция министра социальной политики Украины Натальи Королевской на тему: «Актуальные вопросы социальной сферы государства».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Украина - Россия. Изложение альтернативной концепции по взаимодействию в Таможенном союзе". В работе примет участие Арсения, председатель общины Старожитней веры «Русы», опекун по месту паломничества на горе Хоривице (Замковой). Украина и Россия - два государства, где живут дружественные народы - люди, которые, несмотря на разные языки, исконно легко находят взаимопонимание. Другое дело - политики, лица у власти. От порогов их теремов, дворцов и кабинетов тянется драконья борозда - идеи подчинения, закабаления, поглощения. И дружба между народами делает их заложниками властных попыток. Как посягательство на поглощение выглядит предложение из Кремлевских кабинетов: вступать в Таможенный союз, поскольку она идет под красноречивый аккомпанемент с обеих сторон нератифицированные границ Украина/Россия: «языковой закон» плюс газовый террор. Все вместе - вызов, заявка на необходимость структуризации отношений Украины и России. И достойный ответом на этот вызов - в свитке веков откуда берут истоки нынешние Украина и Россия (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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