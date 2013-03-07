Азаров обсудил с Коксом подготовку к саммиту «Восточного партнерства»

Премьер-министр Николай Азаров обсудил с главой Мониторинговой миссии Европарламента, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом планы по подготовке к саммиту лидеров ЕС и "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года в Вильнюсе.

Об этом глава правительства сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Буквально 10 минут назад закончилась моя встреча с господином Коксом, на которой мы обсуждали вопросы реализации планов, намеченных по подготовке к ноябрьскому саммиту "Украина - ЕС". Мы очень детально обсудили все вопросы нашего сотрудничества, и я разъяснил позицию Украины по тем проблемным вопросам, которые интересовали господина П.Кокса", - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украина сотрудничает и будет сотрудничать со всеми европейскими политиками, которые настроены на конструктивный диалог с Украиной.

"К большому сожалению, есть и такие политики в Европе, которые воспринимают Украину в исключительно негативном свете. Они заранее тенденциозно настроены ко всему тому, что происходит в Украине. Но даже и с такими мы встречаемся и, по крайней мере, излагаем нашу точку зрения. Поэтому мы открыты к диалогу, всегда прислушиваемся к конструктивной критике, но, безусловно, отвергаем прямое, а иногда и грубое вмешательство в наши внутренние дела", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, во время совместной с премьер-министром Украины Николаем Азаровым пресс-конференции еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что конечным сроком выполнения Украиной условий Евросоюза относительно подписания Договора об ассоциации является ноябрь 2013 года.

Справка УНИАН. 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Киевом до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.