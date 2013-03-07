ТОП-10 (7 марта)

Минфин на ОВГЗ-аукционе 12 марта дополнительно предложит 1,5-годичные валютные бумаги

Базовая дефляция в Украине в феврале составила 0,1%, против февраля 2012 года - 0,5%

Утвержден порядок регистрации иностранных инвестиций

Дефляция рано или поздно заканчивается цепочкой банкротств и ростом безработицы

«Концерн Стирол» увеличил чистый убыток в 2012 году более чем в 6 раз - до 2,2 млрд грн

Азаров и Медведев по телефону решали, как воплощать в жизнь договоренности президентов

СКМ покупает 25% акций компании «Нефтегаздобыча»

ЛАЗ переносит производство городских автобусов со Львова в Днепродзержинск

Минагропрод сменил главу правления компании «Хлеб Украины»

Кременчугский сталелитейный завод отложил возобновление производства до апреля

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Минфин на ОВГЗ-аукционе 12 марта дополнительно предложит 1,5-годичные валютные бумаги

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 марта дополнительно предложит инвесторам 1,5-годичные (погашение 10 сентября 2014 года) валютные госбумаги.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, также Минфин, как и планировалось, выставит ОВГЗ со сроком обращения 1, 5, 7 лет, а также 2 и 3-летние валютные госбумаги.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 5 марта, привлек в госбюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 203,223 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,882 млрд грн, нерезидентов - 5,005 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Базовая дефляция в Украине в феврале составила 0,1%, против февраля 2012 года - 0,5%

Базовая дефляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в феврале 2013 года против января 2013 года составила 0,1% (БИПЦ - 99,9%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по данным ведомства, в феврале 2013 года против февраля 2012 года базовая инфляция составила 0,5% (БИПЦ — 100,7%), к началу года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) — дефляция 0,2%, январь-февраль 2013 года против января-февраля 2012 года — инфляция 0,6%.

В феврале 2012 года против января 2012 года зафиксирована инфляция — 0,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция - 0,5%.

С начала года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

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Утвержден порядок регистрации иностранных инвестиций

Кабинет министров Украины утвердил порядок регистрации иностранных инвестиций, возложив ответственность за регистрацию на местные администрации и Совет министров АР Крым, и ограничив срок регистрации 7 днями с момента подачи соответствующих документов на регистрацию. Об этом говорится в постановлении КМУ № 139 от 6 марта 2013 года, размещенном на веб-портале правительства.

Для получения регистрации иностранных инвестиций инвестор или уполномоченное им лицо подает в территориальный орган Миндоходов и сборов Украины информационное сообщение, документы о форме осуществления инвестиций (уставные документы, контракты на кооперацию, совместное производство, концессионные договора), а также подтверждение стоимости инвестиций.

Для отмены госрегистрации инвестиций (с целью, например, их перерегистрации) заявитель подает письменное уведомление о прекращении деятельности иностранным инвестором в связи с передачей инвестиций другим субъектам инвестиционной деятельности, информационное сообщении о предварительной регистрации инвестиций и справку из территориального органа Миндоходов и сборов об уплаченных инвестором налогах.

При аннулировании инвестиций, в случае их репатриации, необходимо письменное уведомление о репатриации иностранных инвестиций, информационное сообщение об их предварительной регистрации и справка об уплаченных инвестором доходах.

В порядке также сказано, что отчет о регистрации, перерегистрации или аннулировании инвестиций подается уполномоченным органом (местными администрациями) в Министерство экономического развития и торговли и Государственную службу статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.

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Дефляция рано или поздно заканчивается цепочкой банкротств и ростом безработицы

Украина оказалась в тисках стагнации, демонстрируя спад экономики и дефляцию.

Об этом пишет управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в своем блоге на корпоративном сайте.

«По итогам февраля вновь начала расти дефляция в Украине. Однако, что действительно очень плохо, так это дефляция цен в промышленности - минус 1% год к году, что произошло впервые с кризисного лета 2009 года. Украина оказалась в тисках стагнации - спад экономики плюс дефляция», - обратил внимание эксперт. «Дефляционная спираль рано или поздно заканчивается цепочкой банкротств и скачком безработицы. Не зря с подобным развитием событий активно борются сейчас все развитые страны, активно накачивая экономику деньгами», - пишет эксперт.

При этом он подчеркнул, что стагнация определенно лучше стагфляции, когда спад производства сопровождается высокой инфляцией. Однако опасность стагнации в том, что ее особенности ощущают на себе налогоплательщики из-за растущего давления фискальный органов. «Налоговикам все труднее собирать налоги, зачастую наперед, возмещать НДС, так как бизнес налогоплательщиков в такой ситуации в массе своей не может расти. В дальнейшем эта тенденция отразится в спаде доходов населения, ограничит его покупательную способность и ударит по сектору услуг и розничной торговли, а также уменьшит объемы импорта», - подчеркнул Э.Найман

По его мнению, украинские власти пропустили момент, когда страна попала в дефляционную ловушку еще весной прошлого года, что объясняется упорным нежеланием допустить небольшое снижение курса гривни. «Сейчас формула ускорения экономического роста в Украине, увы, такова - сохранение высокой эмиссионной активности НБУ, что рано или поздно приведет к ослаблению гривни. И небольшое ослабление будет благом, глотком воздуха в пережатой "ремнями" Украине», - уверен экономист.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция - 0,5%. В Министерстве экономического развития и торговли считают, что дефляция вызвана насыщением рынка продовольственных товаров, курсовой стабильностью, ростом депозитов и отсутствием давления со стороны монетарных агрегатов. Однако нулевая инфляция или дефляция в Украине являются негативными экономическими явлениями, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

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«Концерн Стирол» увеличил чистый убыток в 2012 году более чем в 6 раз - до 2,2 млрд грн

Крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине «Концерн Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, по итогам 2012 года увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

Об этом компании сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По итогам 2012 года стоимость активов предприятия выросла в 1,6 раза — до 7,6 млрд грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность компании в 2012 году также увеличилась почти в 4 раза — до 7,6 млрд грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились до 799,3 млн грн с около 799 млн грн в 2011 году. Текущие обязательства также выросли — почти в 3 раза — до 7,7 млрд грн.

Справка УНИАН. «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.

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Азаров и Медведев по телефону решали, как воплощать в жизнь договоренности президентов

Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев обсудили организацию практического выполнения договоренностей между Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Украины Виктором Януковичем, достигнутых во время рабочего визита Виктора Януковича в Москву 4 марта текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Украины.

Разговор премьеров прошел в телефонном режиме.

“Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Николая Азарова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Главы правительств обсудили организацию практического выполнения договоренностей между Президентом РФ и Президентом Украины, достигнутых во время рабочего визита Виктора Януковича в Москву 4 марта текущего года”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта прошла многочасовая встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина, в ходе которой был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

После встречи В. Янукович высказал надежду, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ на протяжении ближайшего времени.

Также, по словам В.Януковича, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

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СКМ покупает 25% акций компании «Нефтегаздобыча»

Компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций Частного акционерного общества «Нефтегаздобыча», говорится в сообщении компании, размещенном на корпоративном сайте.

Детали сделки не сообщаются. Вместе с тем, генеральный директор компании СКМ Олег Попов так прокомментировал факт покупки: «Группа СКМ – один из крупнейших потребителей природного газа в стране. Объемы нашего ежегодного потребления превышают 6 млрд. кубометров. Поэтому мы заинтересованы в приобретении газодобывающей компании в Украине и в дальнейших инвестициях в ее развитие».

По словам О.Попова, СКМ вместе с другими акционерами будет работать над тем, чтобы «Нефтегаздобыча» в перспективе как минимум удвоила объем добычи, который сегодня составляет 700 млн. кубометров в год. «Это не только позволит нам, как инвестору, контролировать одну из самых больших статей расходов наших промышленных активов, но и поможет стране снизить зависимость от импорта газа – сделать шаг в сторону энергонезависимости», - отметил О.Попов.

Покупку пакета акций уже прокомментировал народный депутат Нестор Шуфрич, являющийся, по информации СМИ, одним из акционеров «Нефтегаздобычи». Парламентарий, в частности, отметил: «Я рад вхождению в предприятие «Нефтегаздобыча» компании Рината Ахметова. С Ринатом Леонидовичем меня связывают давние товарищеские отношения. Его деловая репутация дает мне уверенность в развитии нашей компании и усилении энергетической независимости Украины».

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».

Компания "Нефтегаздобыча" – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб м газа, что на 16.6% меньше, чем в 2011 г.

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ЛАЗ переносит производство городских автобусов со Львова в Днепродзержинск

Холдинговая компания «Львовский автобусный завод» переносит производство городских автобусов со Львова в г. Днепродзержинск (Днепропетровская область).

Об этом сегодня на брифинге в Кременчуге сообщил глава правления и владелец предприятия Игорь Чуркин.

По его словам, перенести производство планируется до лета.

«Автобусы переносим в Днепродзержинск на авторемонтный завод. Там мы производство начнем через пару месяцев. Производство троллейбусов туристических автобусов оставим во Львове. Производство машин скорой помощи из Днепродзержинска перенесем в Запорожье. Там площадка хорошая. Раньше их делали в Днепродзержинске», - сказал И.Чупкин.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.

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Минагропрод сменил главу правления компании «Хлеб Украины»

Министерство аграрной политики и продовольствия назначило Сергея Донкова главой государственной компании «Хлеб Украины»

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, такое решение было принято ведомством 7 марта 2013 года. До этого должность главы правления «Хлеб Украины» занимал Владимир Почеп, который, согласно решению Минагропрода, назначен на должность первого заместителя главы правления компании.

Ранее С.Донков занимал должность директора государственного предприятия Министерства экономики Украины «Государственный центр по восстановлению платежеспособности и банкротства».

Справка УНИАН. ГАК "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.

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Кременчугский сталелитейный завод отложил возобновление производства до апреля

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) продлил срок простоя предприятия с 10 марта до 1 апреля, сообщили УНИАН на предприятии.

По данным завода, причина простоя остается прежней - проблемы с сертификацией выпускаемой продукции.

Как сообщал УНИАН, российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" в конце ноября 2012 года приостановил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. По этой причине завод останавливал работу на несколько дней в декабре минувшего года и на две недели в январе нынешнего, а потом остановился с 13 февраля.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

Кременчугский сталелитейный завод в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.

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