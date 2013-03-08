Поздравляем с 8 марта!

Коллектив сайта «УНИАН-Экономика» поздравляет женщин с 8 марта - праздником весны, нежности, любви и надежды на лучшее.

Дорогие женщины!

Желаем, чтобы экономическая ситуация в стране не сказывалась на Вашем самочувствии, чтобы от проблем не меркло Ваше очарование. Чтобы каждый новый день вы встречали с улыбкой на лице и верили, что вскоре получите все, на что заслуживаете. А стоите Вы только лучшего! Желаем Вам еще большей силы, выдержки, большой любви и безграничного счастья!

Также возлагаем на Вас большие надежды. Верим, что у вас есть достаточно сил и мудрости, чтобы стимулировать украинских мужчин к плодотворной работе, ибо не подобает самым красивым женщинам мира жить в стране, которая занимает последние места в большинстве международных рейтингов.

Уважаемые мужчины!

Почитайте, цените и делайте счастливыми украинских женщин!

Еще раз поздравляем с Международным женским днем и желаем счастья и любви!