Европарламент обсудит ситуацию в Украине

Брюссель. В Европарламенте обсудят ситуацию в Украине.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Европарламенте, обсуждение состоится на будущей неделе в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

Предполагается, что в дебатах примет участие Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Кэтрин Эштон.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе К.Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сделали общее заявление, в котором выразили обеспокоенность лишением мандатов двух депутатов Верховной Рады, в том числе защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко.