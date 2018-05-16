Баланс недели: Украина и Россия "развели" ТС и ГТС, ошибки админреформы ликвидируют, украинцы вызвали дефляцию депозитами

Двустороннее СП по управлению ГТС – в ожидании завершающего аккорда

Наиболее важным событием прошедшей недели однозначно можно считать состоявшуюся 4 марта встречу президентов Украины и России.

Она, по сути, в разных форматах, в том числе и “без галстуков”, длилась почти 9 часов. Приблизительно с 16.00 4 марта до 01.00 5 марта по киевскому времени.

Недооценивать результаты переговоров нельзя, несмотря на то, что никакие документы не были подписаны и не было сделано конкретных заявлений.

УНИАН располагает информацией, что Виктор Янукович и Владимир Путин фактически договорились о создании двустороннего СП по управлению украинской ГТС. Причем со стороны РФ в СП будет участвовать именно “Газпром”, а не какая-то его дочерняя компания.

Россия категорически против трехстороннего варианта с участием ЕС, поскольку ей не подходят условия третьего энергопакета. Решение о создании двустороннего СП, или, по крайней мере, информация об окончательной договоренности о его создании, может появиться в самое ближайшее время.

Как сообщил УНИАН источник, знакомый с результатами переговоров, для разрешения вопроса за основу будет взята схема, которую президенты могли бы окончательно согласовать еще 18 декабря 2012 года в ходе встречи, которая так и не состоялась.

Суть ее заключается в том, что в ответ на согласие создать двустороннее СП, которому ГТС передается в аренду, Украина получает существенное снижение цены на газ.

«На переговорах президентов, которые должны были состояться 18 декабря, планировалось решить вопрос о предоставлении Украине значительной скидки на газ в обмен на аренду ГТС украинско-российским предприятием», - сообщил источник.

Как удалось уточнить УНИАН, речь могла идти о снижении цены газа до 260 долл. за тысячу кубометров.

Вариантом, который Россия хотела предложить в декабре, предусматривалось, что снижение цены могло произойти уже с 1 января 2013 года.

В ответ Украина должна была дать гарантии, что к 1 июня обеспечит юридическую возможность сдачи ГТС в аренду.

Такой вариант к 18 декабря прошлого года был согласован обеими сторонами.

Однако, по информации источника, достижению окончательной договоренности помешало новое условие РФ, по которому Украина будет обязана гарантировать возмещение разницы в цене, если не обеспечит юридическую основу для сдачи в аренду ГТС.

На сегодняшний день, судя по всему, все спорные моменты в переговорах по ГТС сняты. Каким образом – пока неизвестно. Можно ли ожидать снижения цены на газ до законодательной отмены запрета на аренду ГТС, не ясно. Возможно, что нет. При этом размер новой цены газа при решении вопроса об аренде на сегодня остается прежним – 260 долл.

В ближайшее время, по информации источника, личные встречи президентов Украины и России не планируются, однако можно ожидать активизации телефонного общения глав государств. Вместе с этим, не исключены двусторонние переговоры в Москве на уровне правительства и экспертов. Во всяком случае, есть основания ожидать, что в ближайшие дни, возможно, даже на следующей недели ситуация определится окончательно.

О том, что «газовое» решение будет принято в скором времени, подтвердил Президент Виктор Янукович, отметив, что «есть пошаговый план, над которым работает сегодня рабочая группа, созданная на уровне правительств».

Стоит напомнить и еще одно заявление Януковича: «Мы не хотим в этом вопросе торговать нашим суверенитетом, и этого не будем делать. Но понятно, что мы должны где-то в чем-то уступить, найти такую цену, которую примет Россия, чтобы поменять контракт". Таким образом, ГТС и есть обещанной уступкой.

Также, по информации УНИАН, Киев и Москва окончательно и четко разделили "газовые" вопросы и вопросы экономического сотрудничества в других сферах, в том числе тему отношений “Украина-Таможенный союз”.

Ошибки админреформы "ликвидируют"

Чиновники высших рангов сейчас усердно ликвидируют ошибки, просчеты и недоработки административной реформы 2010 года. После воссоздания министерств молодежи и спорта, промышленной политики, которые были ликвидированы, после отказа от идеи совмещать должности вице-премьеров и министров, в Минэкономразвития заявили о целесообразности вернуть ему в подчинение от МИД торгово-экономические миссии.

«Если мы говорим о действительно эффективной и целостной системе защиты внешнеэкономических интересов государства, интеграционно связанных с развитием внутреннего производства страны, то видится целесообразным предоставить Минэкономразвития соответствующий инструмент, которого, по нашему мнению, не хватает в этой системе. Речь идет о торговых представительствах за границей», - заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов 5 марта.

Кстати, решение Президента в 2010 году передать ТЭМы МИДу для экономизации внешней политики многие эксперты оценили критически. Да и в МИДе, в неофициальных комментариях, мягко говоря, демонстрировали некоторое удивление такому повороту событий. В МИДе не было и не появилось специалистов, которые бы в полной мере на должном профессиональном уровне могли бы заниматься этим вопросом. Все два с лишним года работа МИД в направлении налаживания внешней торговли неоднократно критиковалась и со стороны президента, и со стороны правительства, и со стороны предпринимателей. Критика была не безосновательна. Сальдо внешнеторгового баланса в последние 2 года продолжает ухудшаться.

По данным Госстата, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в 6,657 млрд долл. В 2010 г. Этот показатель составлял 3,025 млрд долл.

Дефляцию "вырастили" депозитами

В Украине сохраняется тенденция падения инфляции "ниже нуля" на фоне спада промпроизводства. В Министерстве экономического развития и торговли по этому поводу, похоже, не тревожатся. Во всяком случае, в комментарии на эту тему отмечают, что дефляция (в феврале 2013 года по сравнению с январем - 0,1%, против февраля 2012 года - 0,5%.) состоялась в результате насыщения рынка продовольственными товарами, курсовой стабильности, роста депозитов и отсутствия давления со стороны монетарных агрегатов.

В министерстве отмечают, что инфляция в январе-феврале т.г. 0,1% стала одним из самых низких показателей за период статистических наблюдений, кроме дефляционного 2002 года.

В свою очередь, эксперты считают такую ситуацию негативной.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов:

«Во-первых, отсутствие роста цен отражает негативное состояние макроэкономической среды, то есть, слабость спроса. Во-вторых, снижение отпускных цен препятствует инвестициям бизнеса в развитие производства. В-третьих, дефляция негативно влияет на государственные финансы, сокращая потенциальные доходы бюджета. Все эти проблемы сегодня ощущаются в Украине».

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

Динамика потребительских цен остается незначительной на фоне снижения цен на продукты питания и стабильных коммунальных тарифов. Очевидно, что сдерживающе на динамику цен влияет неблагоприятная экономическая ситуация - падение ВВП в 4-м квартале, отрицательная динамика промпроизводства в январе».

Отдельно аналитики отмечают такой негативный фактор, как дефляция цен в промышленности. Цены производителей промпродукции в феврале 2013 года по сравнению с январем снизились на 1,6%, а по сравнению с февралем 2012 года - на 0,9%.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман:

Действительно очень плохо, так это дефляция цен в промышленности - минус 1% год к году, что произошло впервые с кризисного лета 2009 года. Украина оказалась в тисках стагнации - спад экономики плюс дефляция. Дефляционная спираль рано или поздно заканчивается цепочкой банкротств и скачком безработицы. Не зря с подобным развитием событий активно борются сейчас все развитые страны.

Юрий Ходжаян (УНИАН)