Молдавия и Армения присоединились к санкциям Евросоюза против КНДР

Молдавия и Армения, а также ряд других стран-соседей Евросоюза присоединились к санкциям сообщества в отношении КНДР. Глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон приветствовала решение этих государств.

"Европейский союз принимает к сведению и приветствует решения этих стран", - говорится в заявлении К.Эштон, поступившем в пятницу в РИА «Новости». Вместе с Молдавией и Арменией к санкциям ЕС против Северной Кореи присоединились также Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия.

В феврале Евросоюз принял новый пакет санкций против КНДР в связи с ядерными испытаниями в этой стране. Санкции включают внесение ряда новых имен и организаций в "черный список", фигурантам которого запрещен въезд на территорию сообщества, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию. Ограничительные меры также касаются обращения государственных облигаций КНДР и торговли Пхеньяна золотом, драгоценными металлами и драгоценными камнями. Кроме того, санкции также включают запрет на торговлю техникой двойного назначения, системами и материалами, которые могут быть использованы для создания компонентов баллистических ракет, в частности, несколькими видами алюминия.

Новые санкции против КНДР были одобрены накануне и Советом Безопасности ООН в ответ на проведение Северной Кореей ядерных испытаний. Испытания были проведены 12 февраля в нарушение двух прежних резолюций СБ ООН, которые запретили Пхеньяну развивать ракетную и ядерную программу. При этом КНДР ссылается на необходимость сдерживания агрессии со стороны США и обещает наращивать ядерный и ракетный потенциал вопреки санкциям.