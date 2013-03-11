ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Объем золота в растущих резервах НБУ уменьшился на 0,44 млрд долл.», в котором пишет: регулятор раскрыл структуру золотовалютных резервов Украины, сформированных к началу марта 2013-го…

http://delo.ua/finance/obem-zolota-v-rastuschih-rezervah-nbu-umenshilsja-na-044-mlrd-199080/

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Также «Дело» в публикации «На Кабмин подали в суд за нерасторжение газовых контрактов Тимошенко» пишет: директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин обратился с иском в Кабинет министров и Фонд государственного имущества о признании недействительными контрактов на поставку газа, заключенных 19 января 2009 года…

http://delo.ua/business/na-kabmin-podali-v-sud-za-nerastorzhenie-gazovyh-kontraktov-timosh-199177/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Активная смена позиций» пишет: братья Андрей и Сергей Клюевы продали Актив-банк совладельцу Аккордбанка Даниилу Волынцу. Участники рынка рассказывают, что братья Клюевы давно искали покупателя, поскольку разочаровались в этом бизнеса, и получили за кредитное учреждение не деньги, а промышленные активы. Теперь ожидается усиление Актив-банка клиентами Аккордбанка и продажа "пустого" учреждения, говорят источники…

http://kommersant.ua/doc/2143522

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Автобусы пустят мимо Львова» пишет: новые модели городских автобусов ЛАЗ будут производиться в Днепродзержинске, а не во Львове. Компания решила перенести производство для оптимизации затрат, но не скрывает, что на ее решение повлиял и конфликт с львовскими властями. Это заявление уже взбудоражило руководство города - они обещают препятствовать переносу производственных мощностей…

http://kommersant.ua/doc/2143511

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинские миллионеры теряют богатство» пишет: количество богачей в стране растет, но их капиталы стали скромнее…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukrainskie-millionery-teryayut-bogatstvo.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевляне смогут купить семечки в автоматах» пишет: скоро в Киеве могут появиться автоматы по продаже семечек. В мэрии готовы рассмотреть предложения предпринимателей…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kievlyane-smogut-kupit-semechki-v-avtomatah.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Уголовную статью для банкиров введут до конца года» пишет: правительство РФ поставило себе дедлайн по введению меры, которую откладывали с 2011 года. За подделку отчетов банкирам грозит до двух лет тюрьмы...

http://izvestia.ru/news/546313

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Издание «Ведомости» в публикации «Роснефть» завершает покупку ТНК-BP» пишет: сразу после сделки компанию покинут пять высших менеджеров во главе с Германом Ханом…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9889971/han_uvodit_komandu

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Сайт УНИАН-Экономика в аналитической статье "Отечественные сборщики ПК: между ноутом и государством" пишет "Сегмент отечественных производителей и сборщиков десктопов со времен кризиса заметно поредел, лишившись многих ведущих игроков. Выжившие компании всё также переживают не самые лучшие времена и надеются лишь на государственные и корпоративные заказы, предпочитая не выносить нюансы своей маркетинговой деятельности на люди...."

Кроме того, УНИАН-Экономика публикует еженедельный обзор наиболее значимых экономических событий прошедшей недели: "Баланс недели: Украина и Россия "развели" ТС и ГТС, ошибки админреформы ликвидируют, украинцы вызвали дефляцию депозитами"...

(УНИАН)