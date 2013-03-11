Анонс на 12 марта

* Состоится конференция Forbes, посвященная вопросам слияния и поглощения в банковской сфере - «Банковские M&A: руководство для собственника». Организатор: проект "Forbes Conferences". Докладчик: Илья Архипов, председатель наблюдательного совета, ПУМБ, Евгения Чемерис, председатель Правления ПАО «Креди Агриколь Банк» Борис Тимонькин, председатель Правления ПАО «Укрсоцбанк», Андрей Яцура, председатель Правления ПАО «Банк Форум»; Жорж Массуд, управляющий партнер McKinsey & Company, Украина; Юлия Кирпа, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» и др.

* Национальный институт стратегических исследований совместно с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики, Украинским независимым центром политических исследований при поддержке (Slovak Aid) проведут пленарное заседание Рабочей группы на тему: «Национальная модель политики корпоративной социальной ответственности бизнеса (КСО) как компонент евроинтеграционной стратегии Украины ». Докладчик: Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности".

* Возле КМДА киевляне, рабочие и владельцы «соцжилья» при поддержке профсоюза «Серп и Молот» КМПС «Захист Праці» проведут акцию протеста "НЕТ - лохотрону с соцжильем!». Участники расскажут, как на самом деле действует квартирный лохотрон от государства. Власть предоставила учителям, работникам детских садов и медикам соцжилье в Киеве, но люди уже 4 месяца не могут въехать в долгожданные квартиры, а рабочим, которые его строили отказались выплачивать зарплату.

* Круглый стол на тему: «Налог на недвижимость - новые проблемы застройщиков». Организатор - Конфедерация строителей Украины. Цель круглого стола: обсудить последствия для строительного рынка введения налога на недвижимость; обсудить необходимость изменений в налоговое законодательство для уменьшения финансовой нагрузки на застройщиков и недопущения, в связи с этим, повышения цен на жилье. В мероприятии примут участие: представители законодательной и исполнительной ветвей власти, застройщики, риэлторы, юристы, общественность и СМИ.

* Состоится совещание КОГА о состоянии организационно-технологического, финансового и ресурсного обеспечения проведения комплекса весенне-полевых работ в 2013 году. Участники: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации и представители Министерства аграрной политики и продовольствия.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная открытию 10-го Украинского туристического форума, одного из крупнейших мероприятий на украинском рынке туризма. Участники: Аркадий Маслов, основатель и генеральный директор Украинского туристического форума; Сулев Каннике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине; Татьяна Прокопенко, директор туроператора «КОРАЛ ТРЕВЕЛ»; Олег Кулик, директор сети туристических агентств «Поехали с нами». Спикеры расскажут о кардинальном изменении стратегии развития Форума, ориентированной теперь на открытый диалог между всеми игроками украинского рынка внешнего и внутреннего туризма, а также на повышение конкурентоспособности его участников. Будет оглашена дата проведения 10-го Украинского туристического форума (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (095) 004 70 13.

* Состоится обсуждение проекта закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно перечня налоговых разниц», разработанного Министерством финансов Украины. Участники: первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров, председатель Комиссии УСПП по вопросам экономической политики Юлия Дроговоз, начальник отдела налогообложения прибыли и имущества организаций департамента налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины Елена Маркевич, представители Министерства доходов и сборов Украины, руководители украинских предприятий, эксперты.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги зимнего туристического сезона». Участники: Александр Новиковский, вице-президент по выездного туризма Ассоциации лидеров турбизнеса, Александр Вишталюк, представитель украинской федерации страхования.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто заинтересован в закрытии одного из крупнейших машиностроительных предприятий Украины?". Речь пойдет об одном из крупнейших машиностроительных предприятий Украины - компании «ЛАЗ», вокруг которой в последнее время идут разговоры о ее возможном закрытии, банкротстве и даже возвращении в государственную собственность. Чем вызваны такие заявления, каково реальное экономическое состояние предприятия и его дальнейшая судьба? Какова вероятность, что еще один машиностроительный завод исчезнет с карты Украины и кто заинтересован в закрытии мощного машиностроительного завода? Ответы на эти вопросы во время пресс-конференции предоставят: владелец компании «ЛАЗ» Игорь Чуркин, генеральный директор компании «Сити транспорт групп» Александр Лобко и директор торгово-финансовой компании "ЛАЗ" Александр Строганов.

* Круглый стол на тему: «Инвестиционный и бизнес-климат в Украине глазами власти и инвесторов: произошли ли существенные изменения к лучшему?». Инициатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины; Грэм Хатчисон, зам.директора ЕБРР в Украине; Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине; Ян Томбинськи, посол ЕС в Украине; Дэвид Миле, советник по экономическим вопросам посольства США в Украине; Нил Калленс, торговый атташе, руководитель коммерческого отдела посольства Великобритании; Михаэль Фронденберг, советник, руководитель экономического отдела посольства ФРГ Анатолий Кинах, президент УСПП; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ и др.

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