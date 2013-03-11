ТОП-10 (11 марта)

В Кабмин обратились с иском, требуя расторжения контрактов с «Газпромом»

Fitch присвоило рейтинги предстоящему выпуску еврооблигаций «Ощадбанка»

Кабмин предлагает дать госгарантии Украинскому банку реконструкции и развития

Госстат улучшил оценку динамики ВВП Украины в 4-м квартале 2012 года

Тунис допустил украинскую YNG Exploration к поиску нефти

Fitch присвоило евробондам «ПриватБанка» на 175 млн долл. финальные рейтинги B/RR4

Средняя цена российского газа в ЕС продолжает снижаться

Госинвестиций отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала»

Кабмин одобрил законопроект о запрете финансовых пирамид

ДТЭК в 2012 году увеличил прибыль на 68%

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В Кабмин обратились с иском, требуя расторжения контрактов с «Газпромом»

Директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин обратился с иском в Кабинет министров Украины и Фонд государственного имущества Украины о признании недействительными контрактов на поставку газа, заключенных 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как говорится в переданном УНИАН сообщении юридической компании, иск был подан 6 марта.

В частности, юрист требует обязать Кабмин созвать внеочередное собрание акционеров «Нафтогаза Украины», включив в повестку дня вопрос о расторжении (или признании недействительными) газовых контрактов от 2009 года.

По словам С.Батрина, только по результатам принятия решения руководящим органом НАК «Нафтогаз Украины», этот субъект хозяйствования вправе обратиться в Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольм по поводу расторжения или признания недействительными контрактов на поставку газа. Аналогично, только НАК «Нафтогаз Украины» может стать инициатором и стороной переговоров с контрагентом ОАО «Газпром» в вопросах о внесении изменений в действующий контракт.

Директор Lions Litigate подчеркнул, что переговоры между президентами двух стран относительно цены на газ является прямым свидетельством вмешательства органов государственной власти в деятельность самостоятельных субъектов хозяйствования.

«Газовые соглашения от 19.01.2009 г., заключенные не между государствами «Украина» и «Россия», а между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», как самостоятельными хозяйствующими субъектами. Все решения со стороны НАК «Нафтогаз Украины» должны приниматься органом управления этой компании, а не субъектом властных полномочий. Это также значит, что если Президент Украины самостоятельно решает вопрос об инициировании пересмотра газовых соглашений, то он превышает властные полномочия с последствиями, наподобие последствиям по делу Тимошенко», - подчеркивается в сообщении.

С.Батрин отметил, что приговором Печерского районного суда Киева по делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко №1-657/11 от 11 октября 2011 года было установлено, что подписание и выполнение газовых контрактов нанесло государству ущерб на 194,6 млн. долларов, или 1,5 млрд грн.

Также он напомнил, что «Газпром» выставил «Нафтогазу» требование уплатить 7 млрд долл. за недобор газа, который Украина не получала в 2012 году.

По мнению юриста, начиная с даты вступления в силу приговором Печерского суда Киева по делу Ю.Тимошенко, «субъекты властных полномочий противоправно не решили вопрос о пересмотре газовых контрактов, об их расторжении или обращении в суд с требованием о признании их недействительными».

«Тем самым, действия органов государственной власти являются противоправными и не направленными на защиту интересов государства и народа Украины, вопреки требованиям Конституции. Фактически, орган государственной власти, имея средства к инициированию вопроса о признании соглашений недействительными, безосновательно и не мотивировано, не совершал зависящие от него меры по защите интересов государства», - подчеркнул директор Lions Litigate.

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Fitch присвоило рейтинги предстоящему выпуску еврооблигаций «Ощадбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций государственного “Ощадбанка” ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4», сказано в сообщении агентства.

Согласно сообщению, общий объем и окончательные сроки погашения по выпуску будут установлены позже.

«Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования номинированного в долларах кредита ОАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк», «B»/прогноз «Стабильный»/«b-»)», - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении рейтингового агентства, выпуск планируется осуществить через компанию SSB No.1 PLC, базирующуюся в Великобритании, которая будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Ощадбанка» по кредитному соглашению.

«Ощадбанк» является единственным банком в Украине, розничные депозиты в котором полностью покрываются гарантией государства вне зависимости от суммы. На конец 2012 года, согласно отчетности банка по национальным стандартам, на долю розничных вкладчиков приходилось около 44% его базы фондирования», - сказано в сообщении агентства Fitch.

Также агентство напомнило, что по состоянию на конец 2012 года «Ощадбанк» был вторым крупнейшим банком Украины по величине совокупных активов и имел самую большую сеть в стране с приблизительно 6 000 филиалов и отделений. Кабинет министров Украины владеет 100% акций банка.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 51,19 млрд грн, обязательства - 67,88 млрд грн, уставный капитал - 15,54 млрд грн, собственный капитал - 18,12 млрд грн.

За 2012 год банк получил прибыль в размере 565,83 млн грн.

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Кабмин предлагает дать госгарантии Украинскому банку реконструкции и развития

Кабинет министров предлагает Верховной Раде Украины расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него акционерное общество «Украинский банк реконструкции и развития».

Об этом сказано в законопроекте №2476, зарегистрированном на сайте парламента 6 марта 2013 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что утверждение данного законопроекта позволит обеспечить реализацию социально-экономических проектов в Украине за счет дополнительных источников финансирования.

«Законопроект разработан с целью предоставления в 2013 году государственных гарантий по обязательствам ПАО «Украинский банк реконструкции и развития» и освобождения «Укравтодора» и главных распорядителей бюджетных средств (по решению Кабмина) от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения своих обязательств по государственным гарантиям, а также вносить плату за предоставление государственных гарантий», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн.

6 марта 2013 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разместило облигации на сумму 7,2 млрд грн под государственные гарантии.

Украинский банк реконструкции и развития был создан 19 марта 2004 года. По классификации Национального банка Украины он относится к группе небольших банков. По данным Ассоциации украинских банков, капитал УБРР по состоянию на начало февраля текущего года составлял 82,92 млн грн, активы – 132,63 млн грн.

По словам первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, правительство готовит проект закона, который будет регулировать деятельность государственного банка развития. Это банк будет заниматься финансированием приоритетных проектов и отраслей экономики.

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Госстат улучшил оценку динамики ВВП Украины в 4-м квартале 2012 года

Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, Госстат улучшил оценку динамики валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2012 года. Так, по данным ведомства, ВВП Украины в четвертом квартале 2012 года сократился по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,5% (прежняя оценка — спад 2,7%), а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%.

При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1 трлн 408,9 млрд грн, в 4-м квартале 2012 года — 378,56 млрд грн.

Ранее Госстат сообщал, что спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

В четвертом квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,7% (номинальный ВВП - 364,083 млрд грн), в целом за 2011 год - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Тунис допустил украинскую YNG Exploration к поиску нефти

Власти Туниса выдали разрешение малоизвестной украинской нефтегазовой компании YNG Exploration на разведку месторождений нефти на юге страны, сообщает The North Africa Post.

«Разрешение дает право компании на разведку месторождения нефти площадью 988 кв. км в районе Татуина на юге страны», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания будет проводить сейсмические исследования и сможет приступить к бурению двух разведочных скважин в течение пяти лет по ориентировочной цене в 21 млн долл.

По условиям контракта, подписанного украинской YNG Exploration Ltd и тунисской Enterprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (ЕТАР), украинская сторона профинансирует разведывательный этап, сроки которого на данный момент уточняются. В случае положительного результата на этапе разведывательных работ, Тунис сможет участвовать в добыче на условиях 50%.

Справка УНИАН. Тунис является одной из стран Северной Африки, обладающей углеводородными ресурсами, но они очень ограничены по сравнению с Ливией и Алжиром. В стране начаты исследования по повышению производства энергоносителей, в частности, за счет использования потенциальных месторождений сланцевого газа.

Инвесторы, однако, до сих пор не решаются отправиться в страну из-за сложившейся нестабильности.

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Fitch присвоило евробондам «ПриватБанка» на 175 млн долл. финальные рейтинги B/RR4

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций UK SPV Credit Finance plc объемом 175 млн долл. финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита украинскому «ПриватБанку».

В сообщении указывается, что выпуск имеет дату погашения 28 февраля 2018 г. и купонную ставку 10,875%.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля «ПриватБанк» завершил размещение на европейских финансовых рынках пятилетних евробондов на сумму 175 млн долл. Организаторами выпуска выступили банки Credit Suisse, JP Morgan и UBS.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) - 24,99% акций банка.

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Средняя цена российского газа в ЕС продолжает снижаться

Стоимость российского газ вне СНГ немного снизилась в начале 2013 года, и российский газовый монополист «Газпром» ждет дальнейшего сокращения среднегодовой цены после того, как в 2012 году клиентам были предоставлены скидки, сообщает Reuters.

В январе-феврале 2013 года средняя цена газа, экспортируемого в Европу и Турцию, составила около 400 долларов за 1.000 кубометров, сказали агентству Reuters источники в «Газпроме» против 410 долларов за 1.000 кубометров осенью 2012 года.

«Газпром» готов к дальнейшему снижению цены: концерн ожидает, что экспортные объёмы подешевеют в 2013 году до 366 долларов за 1000 кубометров, сказал информационному агентству представить «Газпрома» Сергей Куприянов.

В декабре 2012 года прогноз, сделанный источником в «Газпроме», был чуть более оптимистичным - 370 долларов за 1000 кубометров.

Цена на российский трубный газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, как правило, превышает спотовые котировки на основных европейских торговых хабах. Так, на площадках EEX и CEGH по состоянию на 11 марта стоимость контрактов колеблется на довольно высоком "зимнем" уровне - от 353,5 до 392,3 долларов за 1000 кубометров.

Одновременно экспорт российского газа в Европу падает: по предварительным данным, в январе-феврале 2013 года суммарный экспорт вне СНГ снизился до 26,8 миллиарда кубометров после 27,7 миллиарда кубометров в январе-феврале 2012 года.

Однако газоэкспортный монополист по-прежнему ждет увеличения экспорта газа вне СНГ до 151,8 миллиарда кубометров в 2013 году со 138 миллиардов кубометров в 2012 году.

В 2011-2012 годах покупатели российского газа в ЕС на фоне сокращения потребления энергии в переживающей кризис еврозоне, потребовали от «Газпрома» снижения цены. Также европейские клиенты считают необходимым увеличение доли спотовых котировок в контрактной формуле цены.

«Газпром» отказался от более тесной привязки цены к споту, однако пошёл на ее снижение, и уже в 2012 году начал возвращать авансы тем из покупателей, с которыми заключил в 2011-2012 годах новые контракты на основе пересмотренных ценовых формул. В первой половине прошлого года ретроактивные выплаты «Газпрома» покупателям в ЕС превысили 133 миллиарда рублей (4,3 млрд долл.).

В 2013 году в концерн обратились новые клиенты с просьбой о пересмотре цены, которая на европейских торговых площадках существенно отличается от стоимости российского газа, привязанной к котировкам нефти и нефтепродуктов.

Справка УНИАН. Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в госбюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В четвертом квартале 2012 года цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» выросла по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Госинвестиций отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала»

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала».

Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, причиной для отмены послужило - отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг.

Кроме того, агентству не удалось привлечь 165 млн евро, необходимые для финансирования первоочередной морской части строительства «LNG-терминала».

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем, что Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала» для приема сжиженного газа. Связаны они прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы.

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

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Кабмин одобрил законопроект о запрете финансовых пирамид

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине, сообщается на официальном правительственном сайте.

Как говорится в сообщении, Кабмин принял решение об утверждении законопроекта о запрете финансовых пирамид, разработанного Нацкомиссией по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг, 11 марта. Законопроект определяет понятие «финансовая пирамида», устанавливает запрет на ее создание и содействие ее деятельности, в т.ч. распространение соответствующей рекламы, а также устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм закона.

Согласно сообщению, в последнее время в Украине участились случаи мошенничества при помощи финансовых пирамид, при этом действующее законодательство недостаточно защищает граждан от таких видов мошенничества. Проект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацкомфинуслуг утвердила доработанный проект закона «О запрете финансовых пирамид в Украине», в соответствии с которым установлена ответственность за создание или содействие деятельности финансовой пирамиды.

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ДТЭК в 2012 году увеличил прибыль на 68%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, консолидированная выручка компании в 2012 году удвоилась — до 82,6 млрд грн с 39,6 млрд грн в 2011 году.

Также в сообщении отмечается, что ДТЭК в 2012 году увеличил прибыль до вычета налогов (EBIDTA) по сравнению с 2011 годом до 16,9 млрд грн с 10,3 млрд грн, или на 64,7%.

В 2012 году доля продаж угля составила 8,5% (против 43,8% в 2011 году) от консолидированной выручки, доля оптовой продажи электроэнергии 37,2% (против 26,2% в 2011году), розничной продажи электроэнергии - 44,6% (против 29,0% в 2011 году), а продажи тепловой энергии - 9,6% (против 0% в 2011 году).

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК в 2012 году увеличил добычу угля на 65,3% – до 39,693 млн тонн с 24,001 млн тонн в 2011 году, а производство электроэнергии на 55,8% до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году.

ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».

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