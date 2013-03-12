ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Три года «покращень» Азарова», в котором пишет: 11 марта исполнилось три года со дня назначения Николая Азарова на должность премьер-министра. Все это время он рассказывал, что в плохом состоянии экономики виноваты предшественники…

http://delo.ua/ukraine/tri-goda-pokraschen-azarova-199237/

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Также «Дело» в публикации «Кабмин планирует содействовать УБРР госгарантиями» пишет: законопроект о внесении соответствующих изменений в госбюджет - уже в парламенте…

http://delo.ua/finance/kabmin-planiruet-sodejstvovat-ubrr-gosgarantijami-199283/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Деньги больше не привлекают» пишет: строительство терминала по приему сжиженного газа - ключевого объекта, призванного повысить энергонезависимость Украины, - оказалось под вопросом. Госпредприятие, управляющее проектом, инициировало отмену тендера на привлечение кредита, необходимого для финансирования проектно-сметных работ и начального этапа строительства, объяснив это изменениями в планах. Однако источник в Минэнерго утверждает, что в случае удачных переговоров с Россией о цене газа от строительства терминала могут и вовсе отказаться. А это способно нанести вред энергетической безопасности страны, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2144179

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Автогражданка» пошла на спад» пишет: в январе усилилось падение продаж в сегменте «автогражданки», начавшееся в конце минувшего года. Объем привлеченных страховых премий упал на 9,2%. Лишившись денежных поступлений, страховщики на столько же сократили и выплаты. По итогам года возможен нулевой рост рынка, что приведет к его перераспределению между крупнейшими игроками…

http://kommersant.ua/doc/2144153

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Издание «Сегодня» в публикации «Украина ежегодно переплачивает «Газпрому» 6 млрд. долл. - экономисты» пишет: правительство продолжает активные поиски альтернативы «золотому» российскому газу…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-ezhegodno-pereplachivaet-Gazpromu-6-mlrd-ekonomisty.html

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Также «Сегодня» в публикации «В украинских поездах пока не будет duty free» пишет: для открытия магазинов беспошлинной торговли нужно вначале отменить запрет на алкоголь, поясняют в Укрзализныце…

http://www.segodnya.ua/economics/transport/V-ukrainskih-poezdah-poka-ne-budet-duty-free.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Управляющие активами перестроились на отток капитала» пишет: российские управляющие активами стали более интенсивно развивать офшорную часть своего бизнеса - они переориентируются на зарубежные рынки из-за низких темпов роста российской экономики и растущего спроса клиентов на иностранные финансовые инструменты...

http://izvestia.ru/news/546455

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Также «Известия» в публикации «Минэкономразвития требует контроля за инвестпрограммой «Газпрома» пишут: ведомство выразило недовольство эффективностью инвестиционных программ естественных монополий...

http://izvestia.ru/news/546431

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Издание «Ведомости» в публикации «Путину не удалось выполнить значительную часть предвыборных обещаний» пишет: программа экономических реформ реализуется не настолько успешно, чтобы можно было рассчитывать на обещанный 6% рост экономики, выяснил Morgan Stanley…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9937761/missiya_neispolnima

(УНИАН)