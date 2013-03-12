Украина реализовала 6 из 71 меры по интеграции в Евросоюз

Украина уже выполнила 6 из 71 мероприятия, предусмотренного Планом первоочередных мероприятий по интеграции в ЕС на 2013 год.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, подготовлены и в рамках саммита Украина-ЕС 25 февраля 2013 года подписаны соглашения относительно получения макрофинансовой помощи ЕС.

Разработаны и поданы на рассмотрение Кабинета министров несколько законодательных актов. В частности, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию финансового контроля и урегулирования конфликта интересов, проект государственной целевой программы по реализации Концепции государственной политики в сфере реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины», проект постановления Кабинета министров об использовании в 2013 году средств, поступивших от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины», и проект постановления правительства об использования в 2013 году средств, поступающих от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и восстанавливаемых источников энергии».

Кроме того, выполнены несколько задач, сроки выполнения которых еще не наступили. В частности, 4 марта приняты распоряжения Кабинета министров № 103 “Об утверждении плана первоочередных мероприятий по совершенствованию законодательства по вопросам проведения выборов” и № 102 “Об утверждении Плана мероприятий по проведению институционной реформы в сфере осуществления мониторинга и контроля государственной помощи субъектам ведения хозяйства”.

Как сообщал УНИАН, План первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, утвержден распоряжением Кабмина от 13 февраля 2013 г. № 73 и содержит 71 мероприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мирошниченко: до 1 мая Рада примет все необходимые для евроинтеграции законы