Туроператоры проведут 25-26 марта Украинский турфорум без привязки к профобъединениям

Украинские туристические операторы заявили о проведении 25-26 марта 2013 года Украинского туристического форума (УТФ) без привязки к профессиональным объединениям и государственным органам.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН основатель и генеральный директор УТФ Аркадий Маслов, «УТФ - открытая площадка для рынка, и ее принадлежность к профессиональным объединениям неуместна».

«Многие годы нас связывали с АЛТУ (Ассоциация лидеров турбизнеса Украины – УНИАН), но мы рады и другим партнерам и рады видеть государственные структуры и любого представителя туристического бизнеса», - сказал он.

По словам А. Маслова, близость дат проведения УТФ и Туристической выставки UITT, организаторами которой выступают компания «Премьер Экспо» (Украина) и ITE Group Plc (Великобритания), и которая пройдет в Киеве 27-29 марта, вызвана тем, «чтобы было удобно участникам».

«…мы умышленно соединили даты для того, чтобы было удобно участникам», - сказал он.

Кроме того, А.Маслов отметил, что УТФ «открыт для представителей Гостуризмкурортов».

«Их (Гостуризмкурортов - УНИАН) желание участвовать пока нам неизвестно, но если государственный орган сочтет нужным что-то сказать участникам рыка, используя нашу площадку, мы готовы ее предоставить», - сказал он.

А. Маслов также сообщил, что в рамках УТФ будут представлены туристические возможности основных туристических центров Украины, в том числе Крыма и Карпат, а также будут представлены туристические администрации туристических регионов Украины.

Справка УНИАН. Национальный (Украинский) туристический форум позиционируется исключительно как деловое мероприятие, рассчитанное на профессионалов в туризме. Проводится с 2008 года два раза в год (весной и осенью).

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