Анонс на 13 марта

* Глава КГГА Александр Попов посетит фармацевтическое предприятие по производству инсулинов «Индар».

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина, министра социальной политики Натальи Королевской и министра инфраструктуры Владимира Козака.

* 10-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Совершенствование системы тарифообразования в электроэнергетике в контексте выполнения положений статей 9, 10, 11 Конвенции о ядерной безопасности». Организатор - НГО Украинское ядерное общество. Круглый стол посвящен обсуждению проблемы обеспечения финансирования инвестиционных программ ГП НАЭК «Энергоатом», направленных на повышение безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, в контексте выполнения международных обязательств Украины и обеспечения энергетической безопасности государства. Модератор - почетный президент Украинского ядерного общества В.Бронников. Приглашены: представители Минэнергетики и угольной промышленности Украины и НКРЭ, директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержки ГП НАЭК «Энергоатом» Н.Шумкова, директор по экономическим вопросам НАЭК «Энергоатом» Н.Рачин, директор департамента модернизации Исполнительной дирекции по производству НАЭК «Энергоатом» В.Прохоров; ген.директор Отделенного предприятия «Атомпроэктинжиниринг» (API) ГП НАЭК «Энергоатом» А.Рыбчук, первый зам.ген.директора, директор по проектам и инвестициям ОП АПИ Г.Сазонов, руководитель службы планирования и финансирования дирекции по проектам и инвестициям А.Сиротинский; зам.главного бухгалтера (по вопросам налогообложения) ГП НАЭК «Энергоатом» В.Гайдуков, директор центра взаимодействия с органами государственной власти и ОРЭ Исполнительной дирекции по планированию и развитию ГП НАЭК «Энергоатом» К.Запайщиков. Также приглашены: Ассоциация Украинский Ядерный Форум, независимые эксперты в области энергетики, в частности, директор ЧП «Трансэнергоконсалтинг» С.Голикова и президент ВОО «Энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: Проведение в Украине первой международной выставки тюнингованных автомобилей «TuningMotorShow": дорогие и уникальные тюнинг-проекты Украины». Участники: директор выставки TuningMotorShow Наталья Хорева; коллекционер, соучредитель выставки TuningMotorShow Вячеслав Хорев.

* Состоится Международный круглый стол на тему: «Защита прав потребителей финансовых услуг: вызовы для Украины». Среди участников - представители КМУ и ВРУ, Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, ведущие специалисты и эксперты по вопросам развития финансовых рынков, педагоги, ученые, общественные деятели.

* В Международном выставочном центре состоится Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития моторных топлив для транспортного комплекса». Организаторы: Министерство инфраструктуры Украины, Газовая ассоциация Украины, ГП «Державтотрансндіпроект».

* Пресс-конференция на тему: «Почему в Киеве дорожает жилье и аренда квартир?». Будет озвучена статистика цен на жилье и аренду по Киеву и Украине. Участники: Сергей Злыдень, председатель Ассоциации специалистов по недвижимости АСНУ, Виктор Несин, председатель национального совета Риэлторской палаты Украины, Едуард Бразас, председатель комитета статистики и аналитики АСНУ.

* Пресс-конференция на тему: "Подписание договора о сотрудничестве Конфедерации строителей Украины и Международной финансовой корпорации ("IFC"- группа Всемирного банка)". Участники: президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, региональный руководитель консультационных услуг Департамента Европы и Центральной Азии Джеспер Кьяер (Jesper Kjaer). Официальная церемония подписания договора состоится во время пресс-конференции.

* Состоятся слушания на тему: «О состоянии и законодательном обеспечении финансирования научной и научно-технической деятельности». Организатор: Комитет ВРУ по вопросам науки и образования.

* Состоится «ФОРУМ с Реной Назаровой» - круглый стол на тему: «Социально-ответственный бизнес в Украине: действенное партнерство ради будущего страны». Мероприятие организовано ОО «Киевский форум», НСЖУ и «Киевским пресс-клубом» в рамках совместного проекта «Перезагрузка». Участники: президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пьехота, координатор Украинской сети Глобального договора ООН Анна Данилюк, председатель НСЖУ Олег Наливайко, основатель группы компаний «FIM», народный депутат Украины Оксана Калетник, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, владелица сети отелей Елизавета Юрушева, народный депутат Украины Татьяна Донец, председатель Совета конкурентоспособности Украины Юрий Полунеев и др.

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