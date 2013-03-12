ТОП-10 (12 марта)

Украина в феврале снизила импорт нефти и нефтепродуктов на 15,8%

Госпрограмма активизации развития экономики начнет действовать с апреля

Украина реализовала 6 из 71 меры по интеграции в Евросоюз

Годовой план приватизации за два месяца выполнен всего на 0,2%

Кабмин утвердил план мероприятий по противодействию отмыванию средств

Контракт между «Нафтогазом» и Keppel на закупку двух плавучих буровых утратил силу

Ставицкий предлагает качать азербайджанскую нефть в Европу по «Одесса-Броды»

Янукович сменил председателя Нацкомфинуслуг

Львовский автобусный завод рассматривает возможность создания производства в России

Украинские компании готовятся к размещениям на биржах России и Гонконга

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Украина в феврале снизила импорт нефти и нефтепродуктов на 15,8%

Украина в феврале 2013 года снизила импорт нефти и нефтепродуктов в денежном выражении по сравнению с январем 2013 года на 15,8% - до 424,507 млн долл. с 504,393 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, импорт сырой нефти в феврале осуществлялся исключительно из Казахстана, и составил 27,739 тыс. тонн на общую сумму 23,338 млн долл., что более чем в два раза меньше импорта в январе 2013 года.

Экспорт сырой нефти из Украины в феврале не осуществлялся.

Импорт нефтепродуктов за прошлый месяц составил 398,608 тыс. тонн на общую сумму 401,169 млн долл., что на 9,6% меньше импорта в январе 2013 года.

В частности, самыми крупными импортерами нефтепродуктов в феврале стали Беларусь - 208,003 млн долл., Российская Федерация - 78,676 млн долл., Литва - 36,662 млн долл.

В феврале Украина увеличила экспорт нефтепродуктов по сравнению с предыдущим месяцем в денежном выражении на 30% - до 194,315 млн долл. (187,336 тыс. тонн).

В частности, такая продукция поставлена в Белиз - на 182,1 млн долл., на Британские Виргинские острова - на 0,764 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт продукции из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран - 1,535 млрд долл.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл., в частности, в РФ - 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова - 0,303 млрд долл., в Белиз - 0,212 млрд долл.

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Госпрограмма активизации развития экономики начнет действовать с апреля

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что Государственная программа активизации экономического развития на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Начнет реализовываться (программа – УНИАН) вот уже практически с апреля “, - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что пока программа находится в состоянии доработки.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, вводимые в этом году, и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

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Украина реализовала 6 из 71 меры по интеграции в Евросоюз

Украина уже выполнила 6 из 71 мероприятия, предусмотренного Планом первоочередных мероприятий по интеграции в ЕС на 2013 год.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, подготовлены и в рамках саммита Украина-ЕС 25 февраля 2013 года подписаны соглашения относительно получения макрофинансовой помощи ЕС.

Разработаны и поданы на рассмотрение Кабинета министров несколько законодательных актов. В частности, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию финансового контроля и урегулирования конфликта интересов, проект государственной целевой программы по реализации Концепции государственной политики в сфере реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины», проект постановления Кабинета министров об использовании в 2013 году средств, поступивших от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины», и проект постановления правительства об использования в 2013 году средств, поступающих от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и восстанавливаемых источников энергии».

Кроме того, выполнены несколько задач, сроки выполнения которых еще не наступили. В частности, 4 марта приняты распоряжения Кабинета министров № 103 “Об утверждении плана первоочередных мероприятий по совершенствованию законодательства по вопросам проведения выборов” и № 102 “Об утверждении Плана мероприятий по проведению институционной реформы в сфере осуществления мониторинга и контроля государственной помощи субъектам ведения хозяйства”.

Как сообщал УНИАН, План первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, утвержден распоряжением Кабмина от 13 февраля 2013 г. № 73 и содержит 71 мероприятие.

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Годовой план приватизации за два месяца выполнен всего на 0,2%

Поступления от приватизации в январе-феврале 2013 года составили 21,4 млн грн - 0,2% от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-февраля т.г. составили 175 млн грн (21% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.

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Кабмин утвердил план мероприятий по противодействию отмыванию средств

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление Кабинета министров и Национального банка Украины было принято на заседании правительства 11 марта.

В соответствии с планом мероприятий, Государственная служба финансового мониторинга ежеквартально будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и будет предоставлять соответствующий отчет Кабмину и Нацбанку.

Документ направлен на дальнейшее обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и положений Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Определены мероприятия законодательного, организационного и институционного характера, направленные на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также внедрения в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

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Контракт между «Нафтогазом» и Keppel на закупку двух плавучих буровых утратил силу

Контракт между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и сингапурской Keppel FELS Limited (Сингапур) на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) стоимостью в 1,226 млрд долл. утратил силу, сообщает компания Keppel.

«Мы хотели бы сообщить, что контракт утратил силу из-за несоблюдения некоторых условий в установленные сроки. Keppel будет искать пути поддержки деятельности «Нафтогаза» в сфере добычи углеводородов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года «Нафтогаз Украины» объявил проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

На поставку претендовали: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) — 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) — 1,4 млрд долл.

16 ноября в ходе раскрытия конкурсной процедуры «Нафтогаз» выбрал компанию Keppel FELS Limited для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

Согласно тендерной документации, один из крупнейших мировых лидеров по производству буровых установок данного типа компания Keppel FELS Limited предложила наименьшую цену.

3 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» и компания Keppel FELS Limited подписали договор на поставку двух полупогружных плавучих морских буровых установок.

Цена договора составляет 1 млрд 226 млн долларов США. Договор вступает в силу после выполнения сторонами согласованных условий.

Приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Компания Keppel FELS Limited занималась строительством СПБУ «Петр Годованец».

В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Украины Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.

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Ставицкий предлагает качать азербайджанскую нефть в Европу по «Одесса-Броды»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и министр промышленности и энергетики Азербайджана Нагит Алиев обсудили возобновление поставок азербайджанской нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Украинская сторона заинтересована в возобновлении поставок азербайджанской нефти на украинские НПЗ. Украинской стороной созданы все технические предпосылки для транзита азербайджанской нефти по территории Украины на рынки Европы, в том числе в Чехию, Словакию и Венгрию с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и системы «Дружба», - отмечается в сообщении министерства со ссылкой на слова Э.Ставицкого.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), включая подготовку пятистороннего межправительственного соглашения по поддержке этого проекта.

«Первая партия азербайджанской нефти должна быть поставлена, по проекту, уже в начале 2016 года», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинская и чешская нефтетранспортные системы уже готовы к поставке легкой нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». В настоящее время прорабатывается вопрос готовности словацкой стороны к транзиту легких сортов нефти по территории Словакии.

«Министры обсудили вопросы реализации проектов в газовом секторе - TANAP и AGRI, а также реализацию гидроэнергетического потенциала Азербайджанской Республики, в частности возможности технического перевооружения и реконструкции действующих ГЭС, а также проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых ГЭС», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Э.Ставицкий с 11 по 12 марта находится с официальным визитом в Азербайджане.

В июле 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в газовой и нефтеперерабатывающей отраслях.

По словам Президента, Украина постоянно находится в переговорном процессе с партнерами из Азербайджана и в настоящее время ежегодно получает из Азербайджана около 4 млн тонн нефти.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что Украина заинтересована в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Черного моря для переработки азербайджанской нефти, в проведении НАК "Нафтогаз Украины" поисково-разведочных работ на перспективных азербайджанских участках.

В начале 2011 года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину.

Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск» возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

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Янукович сменил председателя Нацкомфинуслуг

Президент Украины Виктор Янукович сменил председателя Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В.Янукович освободил от этой должности Андрея Стасевского и назначил вместо него Бориса Визирова.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Андрей Стасевский занимал должность председателя Нацкомфинуслуг с февраля 2012 года.

Справка УНИАН. Визиров Борис Иосифович родился 9 ноября 1980 года в городе Константиновка, Донецкой области.

Квалификация по образованию — Экономист, юрист.

Специальное звание — Советник налоговой службы I ранга.

Трудовая деятельность:

— 2003 окончил с отличием Государственный университет информационно-коммуникационных технологий г. Киев (факультет «Менеджмент», специальность менеджер-экономист)

— 2011 закончил с отличием Национальный университет государственной налоговой службы Украины (факультет «Юридический», специальность — правоведение)

— С июля 2003 года работал в Государственной налоговой службе Украины: старший государственный налоговый инспектор ГНА Украины, начальник Управления межведомственного обмена информацией и организации учета налогоплательщиков ГНА в г. Киеве, заместитель начальника управления — начальник отдела Управления регистрации и учета плательщиков налогов ГНА Украины.

— С ноября 2008 года возглавляет Ирпенскую объединенной государственной налоговой инспекции в Киевской области.

— С октября 2011 года Председатель комиссии по реорганизации ГНИ в Святошинском районе г. Киева

— С ноября 2011 года председатель комиссии по реорганизации ГНИ в Голосеевском районе г. Киева

— Февраль-июнь 2012 — начальник ГНИ в Голосеевском районе г. Киева Государственной налоговой службы

— С июня 2012 по март 2013 — Генеральный директор Моторного траспорного страхового бюро Украины (МТСБУ)

— С марта 2013 — Глава Нацкомфинуслуг.

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Львовский автобусный завод рассматривает возможность создания производства в России

Крупнейший украинский производитель автобусов "ЛАЗ" (Львов) не исключает перспективы создания собственного производства в России. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин.

«Российский рынок для нас очень перспективен», - сказал И.Чуркин.

Однако, по его словам, предприятие стоит перед дилеммой, готовясь к возможности открытия производства в России, так как российские власти вынуждают желающих продавать свою технику открывать производство полного цикла. Но в то же время в России строят цеха по нужным параметрам и сдают в аренду на 30 лет по цене 8 долл. за 1 кв. м с условием создания рабочих мест. «Инвестиционный климат в России кардинально отличается от Украины», - отметил И.Чуркин.

В то же время, по его словам, для «ЛАЗа» является приоритетом загрузка собственных мощностей, а в России предприятие пока намерено участвовать в тендерах на поставку автобусов и троллейбусов.

"Россия, можно сказать, маниакально защищает свой рынок. Мы уже больше года занимаемся сертификацией – на городские 12- и 18-метровые дизельные и газовые автобусы и 12- и 18-метровые троллейбусы (одномоторные и двухмоторные). Надеемся, что в марте завершим сертификацию и начнем поставки", - сообщил глава компании.

Отметив сильную конкуренцию на рынке России, И.Чуркин выразил уверенность в том, что предприятие все же попадет на этот рынок в текущем году.

«Мы уже открыли там компанию «Сити Транспорт Групп Россия» и прошли сертификацию. Вскоре получим сертификат и будем поставлять туда машины», - сказал он.

Наиболее востребованной для поставок в Россию И.Чуркин считает новую модель автобуса среднего класса, созданную для поставки частным компаниям.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.

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Украинские компании готовятся к размещениям на биржах России и Гонконга

Украинские компании готовятся к приходу на фондовые биржи России и Гонконга после того, как Киев в ближайшее время даст «зеленый свет» размещениям акций и облигаций на зарубежных фондовых площадках. Об этом сказал в интервью Reuters член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин.

По его информации, комиссия утвердила и планирует в течение недели передать в Министерство юстиции на регистрацию порядок о размещении и обращении ценных бумаг украинских эмитентов за пределами страны, который предусматривает возможность листинга за рубежом до 75% акций.

По словам А.Амелина, первые зарубежные рынки, на которые нацелились украинские эмитенты, - это Россия и Гонконг.

Он отметил, что по крайней мере три украинские компании сегодня активно изучают возможность размещения своих долговых инструментов, а одно машиностроительное предприятие - размещения акций в Российской Федерации. "В России уровень ликвидности на порядок выше, чем на Украине. Соответственно, для украинских компаний это возможность привлечь более дешевый ресурс для развития", - сказал член НКЦБФР.

По его словам, большую заинтересованность инвестициями в украинские акции выражают представители биржи Гонконга. "У нас были переговоры с Гонконгской фондовой биржей, и мы достигли определенного взаимопонимания: они готовы признавать украинскую юрисдикцию при условии, что мы выполним ряд требований. Они взяли на себя обязательства подготовить рекомендации, следуя которым украинские эмитенты могут соответствовать стандартным требованиям Гонконгской биржи и получить прямой листинг", - сказал А.Амелин. "Мажоритарные акционеры будут заинтересованы выйти на фондовые площадки Гонконга, где мультипликаторы на сырьевые и продовольственные активы в несколько раз больше, чем на европейском рынке", - добавил он.

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