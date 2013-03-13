ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Финансовые итоги дня: Назначен новый глава Нацкомфинуслуг, а доходы страховщиков в начале 2013-го сократились», в котором подает анализ основных событий за 12 марта…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-naznachen-novyj-glava-nackomfinuslug-a-doh-199401/

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Также «Дело» в публикации «Застройщики оказались не готовы к уплате налога на недвижимость» пишет: при разработке норм Налогового кодекса, регламентирующих уплату юрлицами налога на жилую недвижимость авансом, не учли возможных последствий для строительных компаний…

http://delo.ua/business/zastrojschiki-okazalis-ne-gotovy-k-uplate-naloga-na-nedvizhimost-199397/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Информация пошла по каналам» пишет: премьер-министр Николай Азаров в прямом телевизионном эфире подвел итоги трех лет работы на посту главы правительства. Отвечая на вопросы тележурналистов, он пообещал предотвратить рецессию экономики, обеспечить ремонт дорог и рост социальных стандартов. Для реализации правительственных инициатив Азаров призвал оппозицию разблокировать работу парламента, а украинцев – «верить, что жизнь можно улучшить»…

http://kommersant.ua/doc/2144670

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Подъем по расписанию» пишет: лидеры парламентской оппозиции объявили о начале всеукраинской акции протеста «Вставай, Украина!». Главная цель кампании - добиться досрочного прекращения полномочий президента Виктора Януковича, а также сформировать «революционный актив для более решительных действий». Политические соратники главы государства не видят в планах оппозиции каких-либо угроз для действующей власти. Такого же мнения придерживаются и эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2144460

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинские рабочие на ЧАЭС получают вчетверо меньше иностранцев» пишет: несмотря на серьезную опасность для здоровья, поработать на самой опасной стройке мира желающих хватает…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskie-rabochie-na-CHAES-proluchayut-vchetvero-menshe-inostrancev.html

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Также «Сегодня» в публикации «Как заставить украинский парламент работать» пишет: по мнению экспертов, у Верховной Рады есть три варианта - либо оппозиция разблокирует ВР добровольно, либо большинству придется сделать это силой. Не исключается и крайняя мера – роспуск…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kak-zastavit-ukrainskiy-parlament-rabotat.html

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Сайт УНИАН-экономика в публикации «Гриф «госрегулирование» на ценниках не проявится» пишет: так уж сложилось, что при упоминании термина «цена» в голове покупателя незамедлительно возникают слова «подорожание», «рост», «всплеск» и т.п., независимо от оправданности такой логической цепочки. Но следует уяснить, что регулирование цен не имеет ничего общего с установлением стоимости…

http://economics.unian.net/rus/news/160342-grif-gosregulirovanie-na-tsennikah-ne-proyavitsya.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Просрочку оплаты электричества приравняют к розничному кредиту» пишет: Минэнерго РФ предлагает при задержке платы за электроэнергию штрафовать потребителей на 17,7% годовых. За кражу энергии ведомство и вовсе предлагает сажать на шесть лет...

http://izvestia.ru/news/546516

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Издание «Ведомости» в публикации «SPO «Яндекса» прошло с дисконтом» пишет: компания установила цену для своих бумаг на уровне 22,75 долл. за акцию, т. е. весь пакет оценен в 551,77 млн долл. На закрытие торгов на NASDAQ акции «Яндекса» стоили 23,03 доллара…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/9988051/yandeks_ustanovil_cenu_svoih_akcij_dlya_spo_2275_za_shtuku

(УНИАН)