Москва. Казахстан поддерживает вступление Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство, заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов в Москве на «круглом столе» «Возможности расширения взаимной торговли в рамках ЕЭП», отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации.

«Казахстан вступление (Украины - УНИАН) в Таможенный союз поддерживает, и соответствующие заявления были сделаны на встрече с высшим руководством Украины», - сказал он.

При этом Т.Сулейменов подчеркнул, что решение такого важного вопроса, как присоединение Украины к ТС, может решаться только консенсусом всеми тремя членами этого интеграционного объединения.

«Ни Казахстан, ни Беларусь не могут быть в стороне от этих переговоров», - сказал Т.Сулейменов.

При этом он отметил, что увеличение общего рынка увеличит сложности при организации взаимной торговли.

В то же время министр считает, что в случае присоединения Украины, «накал» возрастет, и внутренние проблемы будут быстрее обнажаться и в последствии быстрее решаться.

Т.Сулейменов подчеркнул, что ТС очень молодое образование, а круг вопросов, которые регулируются в рамках наднационального органа – Еврейской экономической комиссии, огромен.

«Нет ни одного ведомства, которое бы не принимало в этом участия: от Министерства здравоохранения, Минэнерго, включая Генпрокуратуру, МВД и пограничников. Все, так или иначе, задействованы в этом процессе. Поэтому не может быть, чтобы все сразу функционировало гладко и безоблачно», - сказал он.

Т.Сулейменов уверен, что экономические последствия будут положительными для Украины и членов ТС.

Как сообщал ранее УНИАН, ориентировочно в апреле Президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

6 марта Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Каневе (Черкасская обл.) заявил, что во время последних переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта они обсуждали вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом.

По словам В.Януковича, они договорились продолжить эту работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

Президент также отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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