Президент Латвии 14-15 марта посетит с официальным визитом Украину

Президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш 14-15 марта посетит с официальным визитом Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины.

В частности, Президент Латвии в четверг в Киеве примет участие в торжественном открытии выставки «Латвия. Янтарь. Инновация. Что янтарь задумал?».

Эта выставка состоит из 14 отдельных изделий из янтаря, объединенных в единую композицию, в которой искусно использована новейшая научная разработка в сочетании с янтарными волокнами, которые использовались раньше, отметили в Минкультуры.

Выставка откроется в Доме митрополита в Национальном заповеднике «София Киевская».

Также А.Берзиньш в рамках визита в Украину 15 марта проведет встречу с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком, сообщается на сайте ВР.