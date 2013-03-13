Янукович издал указ о неотложных мерах по евроинтеграции Украины

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2013 года «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины».

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства сегодня, 13 марта.

В решении СНБО отмечается, что неотложные меры по европейской интеграции Украины принимаются с целью обеспечения дальнейшего развития стратегического партнерства Украины с Европейским Союзом, его государствами-членами на принципах политической ассоциации и экономической интеграции, завершения в 2013 году процесса заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его последующей имплементации, а также реализации договоренностей, достигнутых в ходе 16-го саммита «Украина - Европейский Союз» (состоялся в Брюсселе 25 февраля с.г. – УНИАН).

В решении Кабинету министров Украины поручается осуществить меры по обеспечению принятия законодательных и издания других нормативно-правовых актов, предусмотренных Планом действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, а также подготовки и направления на рассмотрение Европейской Комиссии третьего доклада Украины о выполнении Украиной этого Плана действий. Правительство также должно обеспечивать ежемесячное информирование Европейского Союза о мерах, предпринятых Украиной с целью обеспечения необходимых условий для подписания в 2013 году Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в том числе с учетом Заключения Совета министров иностранных дел Европейского Союза от 10 декабря 2012 года; оказывать практическое содействие деятельности в Украине мониторинговой миссии Европейского Парламента; выполнить в установленные сроки и в полном объеме план первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год, утвержденный распоряжением Кабинета министров Украины от 13 февраля 2013 года №73-р, и план первоочередных мер по совершенствованию законодательства по вопросам проведения выборов, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2013 года №103-р.

Правительство должно сопровождать в Верховной Раде Украины проект Закона Украины о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины (относительно полномочий Счетной палаты) (рег. № 2049); проработать в трехмесячный срок со стороной ЕС вопросы привлечения помощи Европейского Союза, необходимой для обеспечения имплементации Украиной Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом; предпринимать в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов Государственного бюджета Украины, связанных с выполнением Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», деятельностью национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Кабмину поручено способствовать вместе с Киевской, Николаевской, Черкасской областными и Киевской городской государственными администрациями в создании надлежащих условий для организации и проведения повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных округах; разработать с учетом Седьмого общего отчета Украина - ЕС о выполнении Меморандума между Украиной и Европейским Союзом о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, Протокола по итогам встречи министра энергетики и угольной промышленности Украины и Комиссара ЕС по энергетическим вопросам от 21 февраля 2013 года и утвердить в месячный срок комплексный план мер по активизации сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на 2013 год; разработать и подать в установленном порядке проект Закона Украины о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной, Национальным банком Украины и Европейским Союзом относительно предоставления Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз (рег. №0015); подготовить и внести до 20 марта 2013 года в установленном порядке предложения о возможных формах участия Украины в тренировочной миссии Европейского Союза в Республике Мали.

В решении содержится поручение и Министерству юстиции Украины. В частности, Минюст должен предпринимать вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти меры по обеспечению надлежащего выполнения в Украине решений Европейского суда по правам человека, реализации рекомендаций Совета Европы относительно условий отбывания наказания осужденными, предоставления им медицинской помощи; активизировать работу по подготовке с участием международных экспертов предложений относительно совершенствования законодательства Украины по вопросам проведения выборов; обеспечить подготовку с участием вспомогательных органов, образованных Президентом Украины, до 1 октября 2013 года с учетом европейских стандартов законопроектов относительно реформирования Высшего совета юстиции, статуса судей, реформирования прокуратуры для направления таких законопроектов Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) с целью получения соответствующих заключений.

Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство иностранных дел Украины должны осуществить меры по подготовке и проведению в двухмесячный срок учредительного заседания в формате диалога Украина - ЕС относительно бизнес-климата.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины должен обеспечить в рамках работы Комитета по вопросам реформирования правоохранительных органов подготовку до 1 октября 2013 года с учетом европейских стандартов законопроектов о реформировании правоохранительных органов для направления таких законопроектов Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) с целью получения соответствующих заключений.