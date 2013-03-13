Анонс на 14 марта

* 14-15 марта состоится официальный визит в Украину Президента Латвийской Республики Андриса Берзиньша.

* Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак посетит с рабочей поездкой Запорожскую область. Согласно программе поездки, В.Рыбак посетит ОАО «Мотор Сич», где осмотрит модернизированные вертолеты, оснащенные продукцией ПАО, а также ознакомится с работой ОАО «Запорожский завод ферросплавов». Также председатель ВРУ проведет встречу с представителями органов местного самоуправления и руководством местных органов исполнительной власти; пообщается с представителями местных СМИ и осуществит запись интервью для областной государственной телерадиокомпании.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится выездное совещание на пересадочном узле станции скоростного трамвая на Троещине на станцию ​​городской кольцевой электрички «Троещина-2». Будут подведены итоги подсчетов пассажиропотока скоростного трамвая на Троещине, которым по предварительным данным воспользовались около 1 500 000 киевлян. Кроме того, будут представлены схемы строительства надземных пешеходных переходов через пути линии скоростного трамвая и пути совершенствования работы городской кольцевой электрички (остановка скоростного трамвая «Сабурова» (с последующим переездом на трамвае до пересадочного узла на станции городской кольцевой электрички «Троещина-2»).

* 10-00 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Крупные европейские банки отбирают имущество у добросовестных украинских заемщиков?». Речь пойдет о неоднозначных взаимоотношениях между украинцами-заемщиками и работающими в Украине европейскими банками. Возможно ли отстоять свои конституционные права в стране, где судебная система ориентирована на защиту интересов корпораций и банков? Почему украинцы вынуждены искать справедливость в международных судах? Речь пойдет о кричащей ситуации, в которой оказался добросовестный украинский заемщик. Гражданин, имеющий положительную кредитную историю и погасивший все платежи по кредиту, остался с долгами и без имущества, отобранного банком по решению суда. Почему такое возможно? Детальную информацию, материалы и документы представят участники пресс-конференции: заемщик Олег Братюк, представитель Юридической компании «Николас» Юрий Нужненко, глава правления ВОО «Финансова грамота Украины» Михаил Стрельников (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Пресс-клуба на тему: "В каком направлении движется сельскохозяйственная кооперация?". Приглашены: Александр Сень, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины, Иван Томич, президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины; Роман Коринец, президент Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины; Николай Фурсенко, глава Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов; Николай Гриценко, руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» проекта USAID «АгроИнвест».

* В рамках продолжения кампании по защите Гостиного двора состоится пикетирование Фонда государственного имущества Украины.

* Состоится видеомост Москва – Киев – Астана, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Участники в Киеве: начальник управления защиты прав потребителей г.Киева Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей Антон Кляцкий; начальник отдела контроля сферы услуг управления прав потребителей и рекламы Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей Олег Кобельков. В Москве: зам.руководителя Управления по защите прав потребителей Роспотребнадзора Светлана Мухина; председатель Союза потребителей России Петр Шелищ; председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. В Астане: начальник Управления по защите прав потребителей Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции Асем Бакинбаева.

* Пресс-конференция на тему: "Почему украинцам нужна алкогольная политика". Организатор - Ассоциация Ресурсных менеджеров для Алкогольной профилактики. Докладчик - Анатолий Виевский, международный эксперт по алкогольной политике, главный нарколог Министерства здравоохранения Украины, директор Украинского медицинского и мониторингового центра по алкоголю на наркотикам МЗ Украины.

* Состоится онлайн-конференция на тему: «Работа Киевского городского центра занятости с различными видами СМИ с целью информирования широкой общественности об услугах столичной службы занятости». В работе примет участие Александр Ганиев, начальник отдела информации, связей с общественностью и СМИ Киевского городского центра занятости.

* Пресс-конференция на тему: "Вывод с рынка неплатежеспособного ПАО "Банка Таврика". Участники: Юрий Кармазин, народный депутат Украины VI созыва, заслуженный юрист Украины, государственный советник юстиции III класса; Елена Федорова, представитель инициативной группы пострадавших вкладчиков ПАО "Банк Таврика"; Виктор Воронюк, представитель инициативной группы пострадавших вкладчиков ПАО "Банк Таврика"; Виталий Тупкало, профессор, представитель инициативной группы пострадавших вкладчиков ПАО "Банк Таврика"; Марк Зельдич, представитель инициативной группы пострадавших вкладчиков ПАО "Банк Таврика".

* Состоится пресс-мероприятие, посвященное подведению итогов деятельности крупнейшего в Украине оператора государственных лотерей «М.С.Л.». Нужна аккредитация.

* Состоится экспертная дискуссия на тему: «Экономические разделы программ парламентских политических партий: декларации и реальность». Эксперты проанализируют программы парламентских партий - «Батьківщини», Партии регионов, УДАРа, «Свободы», КПУ. Соответствует ли политическое позиционирование партий их экономическим программам? Насколько реалистичны возможности воплощения этих программных принципов? Участники: директор Института общественных исследований, канд.истор.наук Владимир Панченко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», политолог Константин Матвиенко, эксперт-политолог, кандидат политических наук Александр Палий.

* Круглый стол на тему: "Есть ли "социалка" в Государственной программе активизации развития экономики?". Участники обсудят социальные аспекты проекта Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Приглашены: Евгений Олейников, директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития; Андрей Мишин, директор Государственного института семейной и молодежной политики; Ярослав Жалило, первый зам.директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; представитель Минсоцполитики.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов опроса сельских общин в рамках инициативы «Родное село». Во время мероприятия журналисты смогут узнать, сколько сельских и поселковых советов выступили за создание сельхозкооперативов, какими видами деятельности хотят заниматься крестьяне, какие факторы, по их мнению, будут способствовать развитию кооперативного движения в Украине и какой помощи ожидают от государства. Участники: директор ГП «Научно-методический центр информационно-аналитического обеспечения деятельности высших учебных заведений «Агроосвіта» Ирина Синявская, председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Фурсенко и ректор Сумского национального аграрного университета Владимир Ладыка (ул.Крещатик, 4, конференц-зал ). Нужна аккредитация. Телефон: (063) 616-84-81.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Для развития экономики Украины средний класс не обязателен». Организатор - Фонд «Эффективное управление». Спикеры: Михаил Хазин, президент ООО «Компания экспертного консультирования «Неокон», Борис Ложкин, президент компании «Украинский Медиа Холдинг», Павло Шеремета, президент Киевской школы экономики и Сергей Воробьев, президент и один из основателей компании «Ward Howell». Модератор дебатов – Борис Краснянский, управляющий директор группы компаний Group DF.

* 14-17 марта в Международном выставочном центре пройдет ежегодная международная выставка мототехники и аксессуаров «МОТОБАЙК 2013». Организаторы: компания «Проэкспо» и ее итальянский партнер компания KDM-International. Будут представлены более 60 фирм-учасниц. Среди них, крупнейшие компании-производители мототехники: SUZUKI, YAMAHA, HONDA, BMW, KTM, KAWASAKI и другие лидеры мототехни­ки, экипировки, запчастей и аксессуаров.

* В г. Днепродзержинске на Масленицу местные налоговики испекут блин-рекордсмен, который может попасть в Книгу рекордов Украины. Таким образом работники фискальных органов хотят привлечь внимание граждан к проблемам налоговой культуры. Всего коллектив налоговой инспекции приготовит для гостей праздника более полутора тысяч блинов, которыми бесплатно будут угощать всех желающих. Одновременно с угощением налоговики в доступной форме расскажут о правилах подачи деклараций о доходах.

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