Завтра в Киеве состоятся переговоры Президентов Украины и Латвии

Президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш 14-15 марта посетит с официальным визитом Украину по приглашению Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина.

По его словам, 14 марта в Киеве главы двух государств проведут двусторонние переговоры, примут участие в украинско-латвийском бизнес-форуме.

Повестка дня переговоров охватывает вопросы активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, расширения деловых контактов и культурно-гуманитарных связей между Украиной и Латвией, отметил С.Лёвочкин.

Также будет обсуждаться тематика европейской интеграции Украины, в частности, ход подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, возможности последующей либерализации визового режима для граждан Украины.

По данным С.Лёвочкина, в рамках визита предусматривается подписание ряда двусторонних документов, в том числе Совместного заявления президентов Украины и Латвийской Республики, Соглашения об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей.

В рамках официального визита в Украину Президент Латвии посетит Одесскую область, где примет участие в работе украинско-латвийского бизнес-форума в городе Одессе, а также ознакомится с деятельностью Одесского и Ильичевского морских торговых портов.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Президент Латвийской Республики в ходе визита откроет завтра в Киеве выставку «Латвия. Янтарь. Инновация. Что янтарь задумал?» в Доме митрополита в Национальном заповеднике «София Киевская».

Также А.Берзиньш 15 марта проведет встречу с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.