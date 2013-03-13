ТОП-10 (13 марта)

Минфин привлек 177,5 млн долл. и 1,2 млн грн на ОВГЗ-аукционе 12 марта

Азаров подсчитал, что на дороги нужно 500 млрд грн, предлагает привлечь частный сектор

За украинские дороги с 2014 года будут отвечать три ведомства

«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» свыше 162 млн долл. за февральский газ

Министр энергетики объяснил причину отмены контракта на закупку буровых

ЕС просит Украину отозвать заявку в ВТО о пересмотре тарифов

Кабмин не располагает информацией о просьбе ЕС отозвать заявку на пересмотр пошлин

США: позиция Украины в рамках ВТО может вызвать беспрецедентное напряжение

Янукович издал указ о неотложных мерах по евроинтеграции Украины

Монетарная база в Украине в феврале выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%

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Минфин привлек 177,5 млн долл. и 1,2 млн грн на ОВГЗ-аукционе 12 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 12 марта, привлекло в государственный бюджет 177,53 млн долл. и 1,16 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 151,53 млн долл., удовлетворив 9 из 24 заявок (общий объем заявок составил 200,78 млн долл.), поданные на приобретение 1,5-летних долларовых госбумаг, доходность при этом составила 7,5%. Также были удовлетворены 5 из 8 заявок на 2-летние валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 23,67 млн долл., доходность установлена на уровне 7,8%. Поступления от размещения 3-летних валютных ОВГЗ составили 2,33 млн долл., доходность составила 8%, Минфин удовлетворил единственную поданную заявку.

Кроме того, Минфину удалось привлечь 1,16 млн грн в ходе размещения 5-летних гривневых госбумаг, так были удовлетворены все 4 поданные заявки. Доходность составила 14,3%.

В то же время Минфин оставил без удовлетворения все 6 заявок на годовые гривневые бумаги (срок погашения 5 декабря 2014 года) общим объемом 240 млн грн и единственную заявку, поданную на 7-летние гривневые ОВГЗ объемом 10 млн грн.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал рыночный спрос на ОВГЗ-аукционе во вторник, 12 марта, только на валютные госбумаги. В то же время, он не исключал дружественного размещения гривневых облигаций.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 12 марта дополнительно предложил инвесторам 1,5-годичные (погашение 10 сентября 2014 года) валютные госбумаги.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Во вторник, 5 марта, Минфин привлек в госбюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 12 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 202,265 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,793 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Азаров подсчитал, что на дороги нужно 500 млрд грн, предлагает привлечь частный сектор

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил разработать долгосрочную программу строительства автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета Министров в среду.

«Поручаю вице-премьер-министру Вилкулу ускорить разработку долгосрочной программы строительства дорог с четко определенными приоритетами, этапами, а также расчетами ресурсного обеспечения такого строительства», - сказал он.

При этом Н.Азаров отметил, что данная программа должна предусматривать сохранение дорог за счет плановых ремонтов, повышения качества таких ремонтов, а также строительство новых магистралей.

Также Н.Азаров инициирует изменение государственного управления автодорожной отраслью.

«Необходимо реформировать государственное управление отраслью. В первую очередь речь идет о том, что необходимо разделить функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал он.

Н.Азаров также поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать долгосрочные меры по организации производства материалов для дорожного строительства в Украине. В частности, разработать программу по выпуску качественного битума, высокотехнологических укрепляющих материалов и дорожной техники.

Кроме этого, Н.Азаров инициирует изменения модели финансирования автодорожного комплекса страны.

«Для масштабной модернизации автодорог необходимо не менее 500 млрд грн. Это больше годового бюджета Украины, поэтому необходимо создать новую модель финансирования, которая позволит вкладывать в строительство и ремонт дорог не менее 50 млрд грн в год»,- сказал он.

Н.Азаров отметил, что новая модель должна развиваться на основе привлечения частного капитала.

«Опыт привлечения кредитов международных финансовых организаций есть, но это долги, которые необходимо возвращать. Поэтому нужно привлечь ресурс государсвенно-частного партнерства (ГЧП) или концессии», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что законодательная база для этого есть.

«Поручаю министру финансов Колобову вместе с министром экономики Прасоловым и министром инфраструктуры Козаком начать разработку практических механизмов использования ГЧП и концессии для строительства магистралей, а также подготовить предложения по апробации такого механизма уже в ближайшее время», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.

По его словам, объем капитальных инвестиций в отрасль за 2012 года на 2 млрд грн больше, чем годом ранее.

А.Вилкул также отметил, что для увеличения инвестиций в транспортную отрасль необходимо широко использовать возможности государственно-частного партнерства, которое позволяет, в частности, привлекать инвестиции в реконструкцию портов и аэропортов.

Напомним, что в Украине принят закон о государственно-частном партнерстве, который является эффективным инструментом в реализации программ развития экономики в целом.

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За украинские дороги с 2014 года будут отвечать три ведомства

Министерство инфраструктуры намерено реформировать систему управления дорожным строительством до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

“Готовятся два закона, которые дают возможность привлечь инвестиции и установить контроль за дорожным строительством, будут разделены функции между министерством инфраструктуры, «Укравтодором» и Укртрансинспекцией. Мы должны принять законы в 2013 году и в следующем году работать уже по-новому”, - сказал он.

По словам В.Козака, за министерством инфраструктуры будут закреплены функции по определению стратегии развития дорожного хозяйства, «Укравтодор» будет выполнять дорожное строительство, а Укртрансинспекция контролировать ход работ.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабмина 13 марта премьер-министр Украины Николай Азаров объявил об инициативах в изменении государственного управления автодорожной отраслью. В первую очередь речь идет о том, что необходимо разделить функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог.

Н.Азаров также поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать долгосрочные меры по организации производства материалов для дорожного строительства в Украине. В частности, разработать программу по выпуску качественного битума, высокотехнологических укрепляющих материалов и дорожной техники.

Н.Азаров также заявил о необходимости создать новую модель финансирования, которая позволит вкладывать в строительство и ремонт дорог не менее 50 млрд грн в год.

Справка УНИАН. В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.

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«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» свыше 162 млн долл. за февральский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в четвертом квартале 2012 года составляет около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1 тыс. куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-феврале 2013 года импортировала газа на общую сумму 2,168 млрд долл. В январе 2013 года страна импортировала газа на сумму 1,105 млрд долл.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов. При этом цена российского газа в первом квартале 2012 года составляла около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года (первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка) 56 млн куб. м газа.

В январе 2013 года Украина импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

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Министр энергетики объяснил причину отмены контракта на закупку буровых

Причина отмены действия контракта между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и сингапурской Keppel FELS Limited на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) лежит в финансовой плоскости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Причина в непрофинансировании. Те компании, которые обещали поставить (буровые - УНИАН), они не сделали лизинговую составляющую», - сказал Э.Ставицкий.

Напомним, что 12 марта компания Keppel сообщила, что контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и Keppel FELS Limited (Сингапур) на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) стоимостью в 1,226 млрд долл. утратил силу.

«Мы хотели бы сообщить, что контракт утратил силу из-за несоблюдения некоторых условий в установленные сроки. Keppel будет искать пути поддержки деятельности «Нафтогаза» в сфере добычи углеводородов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года «Нафтогаз Украины» объявил проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

На поставку претендовали: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) - 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) - 1,4 млрд долл.

16 ноября в ходе раскрытия конкурсной процедуры «Нафтогаз» выбрал компанию Keppel FELS Limited для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

Согласно тендерной документации, один из крупнейших мировых лидеров по производству буровых установок данного типа компания Keppel FELS Limited предложила наименьшую цену.

3 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» и компания Keppel FELS Limited подписали договор на поставку двух полупогружных плавучих морских буровых установок.

Цена договора составила 1 млрд 226 млн долларов США. Договор должен был вступить в силу после выполнения сторонами согласованных условий.

Приобретение буровых установок позволило бы «Нафтогазу» реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

В 2011 году Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Украины Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.

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ЕС просит Украину отозвать заявку в ВТО о пересмотре тарифов

Европейский Союз просит Украину отзывать нотификацию к Всемирной торговой организации (ВТО) о пересмотре тарифов на 371 товарную позицию.

Об этом сообщает интернет-издание “ЕС-плюс” со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

“Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт передал во время саммита Украина-ЕС Президенту Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отзывать нотификацию в ВТО”, - цитирует издание дипломата, который занимается торговой политикой ЕС.

По информации издания, вопрос отзыва тарифов не является прямым условием для подписания будущего Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, однако может существенно повлиять на одобрение решения в Брюсселе.

“Было бы трагически, если бы Украина достигла прогресса в политических, юридических реформах, выполняя критерии, установленные в выводах Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря прошлого года, и потом вдруг возникли бы проблемы в торговой части”, - цитирует издание другого европейского дипломата, который занимается вопросами внешней политики ЕС.

Дипломат также выразил мнение, что решение обратиться к ВТО было вызвано, скорее всего, внутренней ситуацией в Украине. В свою очередь, его коллега, который занимается торговой политикой ЕС, отметил, что ему тяжело делать выводы относительно причин появления украинской нотификации в ВТО.

“Сначала мы подумали, что причины появления нотификации – политические, поскольку она была подана в канун парламентских выборов в Украине, однако с того времени мы так и не получили никакой информации, которая бы объясняла такой демарш”, - сказал собеседник ЕС-плюс.

Он также был удивлен сообщениями в украинских СМИ о том, что 30-40 членов ВТО поддержали украинскую заявку.

“На одном из последних заседаний, кажется, под председательством Японии, председатель попросил поднять руки всех, кто хочет выступить в поддержку заявки Украины. Никто не откликнулся. В то время как против четко выступили 120 стран”, - сказал дипломат.

Он сообщил, что заявка Украины неприемлема для ЕС прежде всего из-за того, что она может создать негативный прецедент, когда обязательства, взятые на себя страной-членом при присоединении, могут быть пересмотренные уже через несколько лет после присоединения.

“За Украиной могут быть такие страны как Россия, Китай...”, - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина присоединилась к ВТО в 2008 году.

Осенью прошлого года Киев подал нотификацию в ВТО, в которой предложил пересмотреть максимально допустимые тарифы на импортные и экспортные пошлины на 371 товарную позицию, что стало беспрецедентным случаем за всю историю существования ВТО.

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Кабмин не располагает информацией о просьбе ЕС отозвать заявку на пересмотр пошлин

В правительстве Украины не располагают информацией о том, что Евросоюз во время саммита Украина-ЕС 25 февраля официально обратился к Украине с просьбой отозвать нотификацию (заявку) на пересмотр пошлин в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Об этом УНИАН заявили правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий и пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

По словам В.Пятницкого, который непосредственно занимается вопросами торговли в рамках ВТО, если бы такое обращение было, то оно бы уже поступило в его службу.

“Если бы оно было, то к нам бы уже попало. Пока у нас такого обращения нет и я лично его не видел”, - заявил В.Пятницкий, который лично принимал участие в саммите. При этом он отметил, что комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт, который, по информации некоторых СМИ, и передал обращение Президенту Виктору Януковичу, в работе саммита участия не принимал.

“Я непосредственный участник этого события и знаю, что господина де Гухта там просто физически не было”, - отметил В.Пятницкий.

По словам пресс-секретаря премьер-министра В.Лукьяненко, позиция Украины в вопросе пересмотра пошлин в рамках членства в ВТО не изменилась.

“Позиция по вопросу пересмотра пошлин не изменилась в правительстве. Переговоры по этой теме продолжаются”, - отметил В.Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, интернет-издание “ЕС-плюс” сообщило сегодня со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе о том, что ЕС просит Украину отозвать нотификацию ко Всемирной торговой организации (ВТО) о пересмотре тарифов на 371 товарную позицию.

“Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт передал во время саммита Украина-ЕС Президенту Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отозвать нотификацию в ВТО”, - цитирует издание дипломата, который занимается торговой политикой ЕС.

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США: позиция Украины в рамках ВТО может вызвать беспрецедентное напряжение

Посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны.

Об этом сказано в сообщении отдела по связям с общественностью посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, переданном УНИАН.

«Посольство США хотело бы отметить следующее: во-первых, нотификация Украины по Статье 28 (Генерального соглашения о тарифах и торговле – ГАТТ - УНИАН) вызывает обеспокоенность большинства членов ВТО, поскольку это может обусловить беспрецедентную напряженность для международной торговли. Во-вторых, торговое законодательство США предполагает нормальный путь разрешения вопросов антидемпинговых пошлин, и им успешно пользовались другие страны», - утверждают в посольстве США.

В диппредставительстве обратили внимание, что Украина апеллирует к 28 статье ГАТТ после всего трех лет присоединения к ВТО, что выглядит как возвращение к переговорному процессу об условиях вступления Украины в организацию. «Количество тарифных линий, указанных в обращении Украины, является самым большим с момента создания ВТО. Это не нормальное ведение дел», - отмечают американские дипломаты.

По их мнению, если другие страны последуют примеру Украины и начнут переговоры об изменении условий своего членства, то это будет беспрецедентная проверка ВТО на прочность.

Украинская сторона делает упор на своем праве, закрепленном в Статье 28, однако, по мнению американских дипломатов, это «не является мудрейшим шагом».

«Давайте подумаем о членах ВТО, как об альпинистах, идущих на вершину горы в связке - для безопасности. Наверное, каждый отдельный альпинист имеет право отвязаться на половине пути, но это создаст и для него, и для всей группы повышенный риск сорваться», - провели аналогию в посольстве США.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку, по ее мнению, такой шаг мог значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины мог свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Вместе с тем, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий утверждал, что обращение Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно пересмотра ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом (ЕС) и не связано с возможностью вступления в Таможенный союз (ТС).

В ноябре 2012 года участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании 26 ноября приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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Янукович издал указ о неотложных мерах по евроинтеграции Украины

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2013 года «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины».

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства сегодня, 13 марта.

В решении СНБО отмечается, что неотложные меры по европейской интеграции Украины принимаются с целью обеспечения дальнейшего развития стратегического партнерства Украины с Европейским Союзом, его государствами-членами на принципах политической ассоциации и экономической интеграции, завершения в 2013 году процесса заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его последующей имплементации, а также реализации договоренностей, достигнутых в ходе 16-го саммита «Украина - Европейский Союз» (состоялся в Брюсселе 25 февраля с.г. – УНИАН).

В решении Кабинету министров Украины поручается осуществить меры по обеспечению принятия законодательных и издания других нормативно-правовых актов, предусмотренных Планом действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, а также подготовки и направления на рассмотрение Европейской Комиссии третьего доклада Украины о выполнении Украиной этого Плана действий. Правительство также должно обеспечивать ежемесячное информирование Европейского Союза о мерах, предпринятых Украиной с целью обеспечения необходимых условий для подписания в 2013 году Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в том числе с учетом Заключения Совета министров иностранных дел Европейского Союза от 10 декабря 2012 года; оказывать практическое содействие деятельности в Украине мониторинговой миссии Европейского Парламента; выполнить в установленные сроки и в полном объеме план первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год, утвержденный распоряжением Кабинета министров Украины от 13 февраля 2013 года №73-р, и план первоочередных мер по совершенствованию законодательства по вопросам проведения выборов, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2013 года №103-р.

Правительство должно сопровождать в Верховной Раде Украины проект Закона Украины о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины (относительно полномочий Счетной палаты) (рег. № 2049); проработать в трехмесячный срок со стороной ЕС вопросы привлечения помощи Европейского Союза, необходимой для обеспечения имплементации Украиной Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом; предпринимать в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов Государственного бюджета Украины, связанных с выполнением Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», деятельностью национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Кабмину поручено способствовать вместе с Киевской, Николаевской, Черкасской областными и Киевской городской государственными администрациями в создании надлежащих условий для организации и проведения повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных округах; разработать с учетом Седьмого общего отчета Украина - ЕС о выполнении Меморандума между Украиной и Европейским Союзом о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, Протокола по итогам встречи министра энергетики и угольной промышленности Украины и Комиссара ЕС по энергетическим вопросам от 21 февраля 2013 года и утвердить в месячный срок комплексный план мер по активизации сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на 2013 год; разработать и подать в установленном порядке проект Закона Украины о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной, Национальным банком Украины и Европейским Союзом относительно предоставления Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз (рег. №0015); подготовить и внести до 20 марта 2013 года в установленном порядке предложения о возможных формах участия Украины в тренировочной миссии Европейского Союза в Республике Мали.

В решении содержится поручение и Министерству юстиции Украины. В частности, Минюст должен предпринимать вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти меры по обеспечению надлежащего выполнения в Украине решений Европейского суда по правам человека, реализации рекомендаций Совета Европы относительно условий отбывания наказания осужденными, предоставления им медицинской помощи; активизировать работу по подготовке с участием международных экспертов предложений относительно совершенствования законодательства Украины по вопросам проведения выборов; обеспечить подготовку с участием вспомогательных органов, образованных Президентом Украины, до 1 октября 2013 года с учетом европейских стандартов законопроектов относительно реформирования Высшего совета юстиции, статуса судей, реформирования прокуратуры для направления таких законопроектов Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) с целью получения соответствующих заключений.

Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство иностранных дел Украины должны осуществить меры по подготовке и проведению в двухмесячный срок учредительного заседания в формате диалога Украина - ЕС относительно бизнес-климата.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины должен обеспечить в рамках работы Комитета по вопросам реформирования правоохранительных органов подготовку до 1 октября 2013 года с учетом европейских стандартов законопроектов о реформировании правоохранительных органов для направления таких законопроектов Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) с целью получения соответствующих заключений.

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Монетарная база в Украине в феврале выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%

Монетарная база в Украине в феврале 2013 года выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за февраль увеличился на 1,3% (с начала года уменьшился на 0,1%) - до 255,0 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,8% (с начала года на 1,7%) - до 786,6 млрд грн», - указывается в сообщении.

Также сообщается, что объем рефинансирования комбанков Нацбанком в феврале составил 1,1 млрд грн (с начала года - 4,8 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составляла 7,92% годовых (с начала года - 7,72%). Одновременно объем мобилизационных операций составил 14,8 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,58% (с начала года соответственно 29,9 млрд грн и 2,23%).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в феврале увеличился на 3,4 млрд грн, или на 0,6% (с начала года - на 2,7%), - до 583,4 млрд грн. «Это произошло за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 1,8% (с начала года - на 4,6%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах уменьшились на 1,0% (с начала года увеличились на 0,4%). Прирост средств на депозитных счетах физических лиц в феврале составил 1,8% (с начала года - 4,2%) - до 381,4 млрд грн. При этом остатки депозитов юридических лиц в прошлом месяце уменьшились на 1,6%, до объема, который наблюдался на начало года, - 202,0 млрд грн», - сообщает НБУ.

Также указывается, что общий объем остатков по кредитам за месяц вырос почти на 6 млрд грн, или на 0,7%, - до 818,4 млрд грн, благодаря увеличению кредитов, предоставленных в национальной валюте, - их объемы в феврале выросли на 1,2% (с начала года - на 1,7%), тогда как в иностранной валюте они несколько уменьшились - на 0,1% (с начала года увеличились на 0,1%).

Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, выросли за февраль на 1,0% (с начала года на 1,3%) - до 634,6 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, почти не изменились (с начала года выросли на 0,4%) и составили 183,8 млрд грн.

Объем наличности вне банков в феврале увеличился на 1,7% (с начала года снизился на 0,9%) - до 201,4 млрд грн.

Уровень корсчетов банков за месяц уменьшился на 3,5% (с начала года вырос на 9,0%) - до 26,9 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 марта 2013 года согласно установленным нормативам, составил 19,5 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 6,3 млрд грн.

Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за февраль уменьшились на 31,3% (с начала года выросли в 5,8 раза) - до 2,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в январе 2013 года уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Справка УНИАН. Монетарная база в Украине в 2012 года выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% до 239,9 млрд грн.

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