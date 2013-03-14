Кабмин изменил регламент участия народных депутатов в заседаниях правительства

Кабинет министров утвердил изменения к своему регламенту.

Текст соответствующего постановления от 11 марта № 147 размещен на правительственном портале.

Согласно документу, в заседании правительства могут принимать участие народные депутаты Украины текущего созыва, генеральный прокурор или его заместитель, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, председатель Национального банка или его заместитель, председатель Антимонопольного комитета и уполномоченные Президентом Украины представители.

При этом вопрос участия народных депутатов в заседании Кабинета министров решается по согласованию с премьер-министром на основании уведомления за личной подписью народного депутата или председателя депутатской фракции, группы, которое поступило до проведения заседания (но не позже чем за 24 часа до его проведения).

Указанные уведомления с использованием факсимильного воспроизведения подписи таких лиц к рассмотрению не принимаются.

Если количество народных депутатов Украины, желающих принять участие в заседании, превышает количество определенных в зале заседаний мест для их размещения, в заседании принимают участие народные депутаты пропорционально количеству представителей от депутатских фракций, групп и количеству внефракционных народных депутатов, выразивших желание принять участие в заседании

Также предусмотрено, что Секретариат Кабинета министров обеспечивает регистрацию участников заседания и их размещение в зале заседаний Кабинета министров. Для обеспечения размещения народных депутатов в зале заседаний Кабинета министров резервируется необходимое количество мест, но не более десяти.

Кроме того, допуск участников заседания и приглашенных лиц в зал заседаний Кабинета министров осуществляется согласно законодательству об охране органов государственной власти и должностных лиц с использованием технических средств осмотра и контроля в определенном Кабинетом министров порядке.

Если у члена Кабинета министров, другого участника заседания по результатам изучения поданных для рассмотрения материалов возникли принципиальные замечания и предложения к проекту акта, они подаются в письменной форме членам Кабинета министров и другим участникам заседания во время обсуждения.

Лица, приглашенные на заседание Кабинета министров, после завершения обсуждения вопроса членами Кабинета министров могут с разрешения председательствующего вносить предложения по обсуждаемому вопросу, делать замечания, давать пояснения.

Участникам заседания Кабинета министров и лицам, приглашенным на заседание, запрещается перерывать докладчиков и других выступающих, комментировать доклады и выступления, делать реплики и иным образом препятствовать проведению заседания Кабинета министров.

Постановлением предусмотрено, что подготовка материалов по вопросам, которые рассматриваются на закрытом заседании кабинета Министров, допуск на такое заседание, оформление протокола и принятых актов осуществляются, в частности, с соблюдением установленных правил работы с секретными документами или документами, содержащими информацию с ограниченным доступом.