ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: Именные билеты на поезда возвращаются, а ЕБРР даст Украине 600 млн евро», в котором подает анализ основных экономических событий за 13 марта…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-imennye-bilety-na-poezda-vozvraschajutsja-a-ebrr-199511/

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Также «Дело» в публикации «ГАИ могут запретить останавливать авто «просто так» пишет: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым Госавтоинспекцию лишают права останавливать авто только для проверки документов…

http://delo.ua/auto/gai-mogut-zapretit-ostanavlivat-avto-prosto-tak-199504/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Кривая вывела на реформу» пишет: ухудшение состояния автодорог может дать импульс проведению реформы «Укравтодора», которую задумали еще два года назад. На заседании Кабмина премьер Николай Азаров подверг критике работу госслужбы, после чего министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о планах лишить «Укравтодор» функций контроля и финансирования строительства дорог. До сих пор эту идею блокировал бывший глава госслужбы Владимир Демишкан, утверждают участники рынка. Но после его ухода в парламент есть шансы провести реформу, считают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2145425

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Валюта не у дел» пишет: население разочаровалось в низкой доходности валютных вкладов, ставки по которым упали до минимума с 2011 года, поэтому начало снимать средства с валютных депозитов и пополнять гривневые счета. Вкладчики пытаются успеть разместить вклады в национальной валюте по высоким ставкам, поскольку уже сейчас все банки начали их резкое снижение. В ближайшее время тренд продолжится, так как банки заинтересованы в более активном кредитовании, для чего им нужны дешевые ресурсы…

http://kommersant.ua/doc/2145498

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Издание «Сегодня» в публикации «Предпринимателям готовят очередное улучшение» пишет: чиновники предлагают вновь уменьшить число проверок бизнеса…

http://www.segodnya.ua/economics/business/Predprinimatelyam-gotovyat-ocherednoe-uluchshenie.html

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Также «Сегодня» в публикации «Инженеры называют пожары в одесских трамваях случайностью, а люди жалуются на устаревший транспорт» пишет: за три недели в городе сгорели два вышедших на линию вагона…

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Inzhenery-nazyvayut-pozhary-v-odesskih-tramvayah-sluchaynostyu-a-lyudi-zhaluyutsya-na-ustarevshiy-transport.html

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Сайт УНИАН-экономика в публикации «На одних заявлениях каспийской нефтью сыт не будешь» пишет: стали известны первые результаты очередного раунда энергетических переговоров Украины и Азербайджана - Киевом созданы все техпредпосылки для транспортировки каспийской нефти в Европу с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и системы «Дружба». К сожалению, на деле все пока остается только громкими заявлениями…

http://economics.unian.net/rus/news/160660-na-odnih-zayavleniyah-kaspiyskoy-neftyu-syit-ne-budesh.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Анатолий Чубайс перевел свои подмосковные земли в Швейцарию» пишет: даже если руководителей госкомпаний обяжут продавать зарубежные активы, избранная главой «Роснано» схема может избавить его от этой обязанности...

http://izvestia.ru/news/546637

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Издание «Ведомости» в публикации «Российским спецслужбам дали возможность прослушивать Skype» пишет: отслеживаться могут как разговоры, так и местонахождение абонентов…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10030771/skype_proslushivayut

(УНИАН)