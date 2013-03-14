В Европарламенте призвали Киев к конкретным действиям

Страсбург. Депутаты Европейского парламента в ходе дебатов по Украине, состоявшихся поздно вечером 13 марта в Страсбурге, отметили наличие ряда системных проблем в Украине и призвали политиков в Киеве к конкретным действиям для того, чтобы подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало реальностью в ноябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, дебаты открыл комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле. В своем выступлении комиссар отметил, что Украина представляет собой парадокс для Европы, поскольку, с одной стороны, на последнем саммите Украина-ЕС, состоявшемся 25 февраля в Брюсселе, Президент Украины Виктор Янукович четко подтвердил обязательства достичь критериев, установленных министрами иностранных дел ЕС в выводах от 10 декабря 2012 года. С другой стороны, по словам комиссара, негативным стало последнее развитие событий вокруг защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко, которого суд лишил депутатского мандата.

Ш.Фюле также подчеркнул, что пока дела Ю.Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко не будут решены должным образом, а у ЕС не будет уверенности в том, что избирательное правосудие больше не будет применяться в Украине, говорить о подписании Соглашения об ассоциации не приходится.

Представитель группы народных партий Гуннар Хокмарк (Швеция) поддержал факт наличия у Комиссии четких посланий властям и правительству Украины в отношении фактов избирательного правосудия.

Депутат, в частности, подчеркнул, что в свое время программа «Восточное партнерство» была создана в ответ на движение стран – восточных соседей ЕС к демократии и верховенству права, однако сейчас в ряде из них наблюдаются обратные процессы.

Г.Хокмарк также отметил, что дело Ю.Тимошенко – это уже не столько гуманитарный вопрос, сколько вопрос системной проблемы для демократии в Украине, а принятое решение суда о лишении С.Власенко депутатского мандата стало «еще одним свидетельством того, что правящая партия Виктора Януковича не делает того, что нужно, чтобы соответствовать обязательствам».

Депутат от группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Либор Ручек (Чехия) в своем выступлении отметил, что на сегодня из Украины поступают разноплановые сообщения. С одной стороны, по словам депутата, была принята резолюция Верховной Радой Украины о европейской интеграции, а с другой – решение суда о лишении полномочий С.Власенко.

При этом депутат выразил мнение, что на сегодня процессы, происходящие в украинском парламенте и политикуме, еще далеки от демократических.

«Ни лишение (депутата – УНИАН) полномочий, ни блокирование парламента не могут считаться демократическими», - сказал Л.Ручек.

Его поддержал и коллега по политической группе Кристиан Вигенин (Болгария), отметивший, что Украина и ЕС сейчас находятся как никогда близко от подписания наиболее амбициозного соглашения, когда-либо заключавшегося со странами бывшего Советского Союза. При этом К.Вигенин считает, что главной проблемой в Украине является на сегодня межпартийная борьба.

«Действительно ли так сложно для Президента и правительства обратиться к решению четко определенных ЕС пунктов, когда такое большое достижение поставлено на карту? Почему судебная система снова и снова принимает решения с предсказуемыми негативными последствиями в Брюсселе?… Как адвокат, который защищал Тимошенко, не мог предвидеть, какими будут результаты его несоответствия законам?», - задал вопрос К.Вигенин.

«Я бы хотел обратиться к моим коллегам в Верховной Раде, независимо от того, являются ли они членами большинства или меньшинства: пожалуйста, прекратите эту самоубийственную войну. Вдохните воздуха, посмотрите вокруг, и подумайте, какое будущее вы строите», - продолжил евродепутат.

Сопредседатель группы «зеленых» Ребекка Хармс (Германия) сосредоточила наибольшее внимание на факте лишения полномочий депутата С.Власенко, подчеркнув, что она пригласила его сегодня посетить Страсбург, однако ему не разрешили покинуть Киев украинские власти.

«В соответствии с принципами верховенства права, избиратели должны решать, кто будет в парламенте», - подчеркнула Р.Хармс.

«И это избирателям решать, проводила ли Тимошенко хорошую энергетическую политику. Избирателям решать, проводил ли Луценко хорошую внутреннюю политику», - продолжила депутат.

Представитель группы либеральных партий Кристина Оюланд (Эстония) выразила мнение о том, что Украина не должна находиться в соревновательном процессе между выбором будущего в ЕС или в Таможенном союзе. Подчеркнув необходимость продолжения реформ в самой Украине, депутат, вместе с тем, выразила мнение в том, что ЕС также не должен прекращать сотрудничество с Киевом.

«Европа должна сделать все возможное, чтобы сохранить дверь открытой для Украины», - сказала К.Оюланд.

Представитель группы Европейских консерваторов и реформистов, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Павел Коваль (Польша) напомнил, что сегодня европейские политики имеют перед собой большую цель: показать, что ЕС не находится в кризисе и способен открыть двери для украинцев, несмотря на то, кто является Президентом или премьер-министром.

«Комиссар, большие проекты имеют больших врагов. Мы с вами – из одной части Европы. И такой большой проект имеет больших врагов. И надо будет преодолеть очень многое до осени», - сказал П.Коваль, обращаясь к Ш.Фюле.

Подводя итоги обсуждению ситуации в Украине, еврокомиссар Ш.Фюле отметил, что за несколько последних лет ЕС четко продемонстрировал свою готовность в преследовании цели политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной быть активным, поддерживающим, гибким, полезным.

«Но есть одна область, в которой не будет гибкости, в которой не может быть компромиссов, и это вопрос совместных ценностей и принципов», - сказал он.