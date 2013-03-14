Клюев: к имплементации положений Соглашения с ЕС нужно готовиться уже сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев считает, что уже сегодня необходимо начинать готовиться к имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СНБО.

А.Клюев напомнил, что СНБО приняла решение об интенсификации работы по европейской интеграции Украины, в том числе о реализации договоренностей, достигнутых в ходе 16-го саммита «Украина - ЕС».

По его словам, СНБО наметил первоочередные неотложные меры, которые органы власти Украины должны осуществить в ближайшее время.

А.Клюев отметил, что согласно решению СНБО, Кабинет министров Украины должен приложить усилия для ускорения принятия законодательных и других нормативно-правовых актов, предусмотренных Планом действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Секретарь СНБО подчеркнул, что объем законодательной работы должен быть достаточно большим.

В качестве примера он привел законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который предусматривает расширение полномочий Счетной палаты для организации контроля не только за расходами государственного бюджета, но и за поступлениями в него средств.

Важным пунктом решения СНБО А.Клюев назвал поручение Кабинету министров Украины разработать и утвердить комплексный план по активизации сотрудничества Украины с ЕС в энергетической сфере на текущий год.

Кроме того, по его словам, Минэкономразвития и МИД Украины должны в двухмесячный срок подготовить и провести учредительное заседание в формате диалога Украина-ЕС по бизнес-климату.

А.Клюев также заявил, что уже сегодня необходимо начинать готовиться к имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и такое указание украинскому правительству содержится в решении СНБО.

Не менее важным направлением секретарь Совбеза Украины назвал работу в рамках Комитета по реформированию правоохранительных органов. До 1 октября необходимо подготовить соответствующий пакет законопроектов для направления его на экспертизу Венецианской комиссии, сказал А.Клюев. Он также отметил, что в решении Совета отображены некоторые аспекты реформы системы уголовной юстиции и судебной реформы, которые во многом взаимозависимы с комплексным преобразованием правоохранительной системы.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Президент Виктор Янукович своим Указом ввел в действие решение СНБО от 12 марта 2013 года «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины».

В.Янукович обязал А.Клюева обеспечивать согласованность деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции Украины и взаимодействие с институтами ЕС.