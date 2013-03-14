Украина, Беларусь и Польша подписали соглашение о точке стыка государственной границы

По поручениям Правительств Украины, Республики Польша и Республики Беларусь руководители пограничных ведомств Николай Литвин, Доминик Трач и Александр Боечко подписали Соглашение о точке стыка государственных границ.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Основной целью подписания Соглашения стало договорно-правовое оформление государственной границы в районе точки стыка трех государств и создание условий для обеспечения режима государственной границы.

С подписанием данного соглашения договорное оформление украинско-польской границы будет завершено в полном объеме. Относительно границы с Беларусью украинская сторона рассчитывает, что после подписания соглашения, а также вступления в силу Договора между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе, начнется процесс демаркации общего участка границы.

«Сегодня мы завершили работу по обозначению линии украинско-польской государственной границы на местности, а также одновременно дали старт такой работе на украинско-белорусской границе», – отметил в своем выступлении Главный пограничный уполномоченный Украины Н.Литвин.

Соглашением предусматривается в трехмесячный срок с даты вступления его в силу создать совместную украинско-белорусско-польскую комиссию для обозначения точки стыка границ на местности и подготовки и подписания необходимых документов. Точка стыка границ будет отражаться на местности пограничным знаком «Буг».

В ходе встречи Главные пограничные уполномоченные Украины, Беларуси и Польши также обсудили актуальные вопросы сотрудничества между пограничными ведомствами стран, обменялись информацией об обстановке на общих границах и тенденциями ее развития. Они подтвердили высокий уровень взаимодействия и последовательность действий в сфере обеспечения пограничной безопасности в регионе, отметили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.