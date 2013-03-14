Латвия готова помочь Украине в евроинтеграционных стремлениях

Латвия поддерживает и готова помогать Украине в евроинтеграционных стремлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Латвии Андрис Берзиньш во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем сегодня в Киеве.

Он отметил, что Украина является важным партнером для Латвии, и его страна полностью поддерживает стремления Украины относительно вступления в ЕС.

А.Берзиньш выразил готовность не только давать советы, но и помогать адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

В свою очередь В.Янукович назвал этот год решающим для интеграции Украины в Европейский Союз.

Он выразил надежду, что в этом году в Вильнюсе Украина сможет подписать с ЕС Соглашение об ассоциации и о зоне свободной торговли.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор Янукович встречается с Президентом Латвийской Республики Андрисом Берзиньшем в ходе его официального визита в Украину.

В рамках визита предусматривается подписание ряда двусторонних документов, в том числе Совместного заявления президентов Украины и Латвийской Республики, Соглашения об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей.

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