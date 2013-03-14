Украина рассматривает Латвию как важного политического и экономического партнера - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович сказал, что Украина рассматривает Латвию как важного политического и экономического партнера и отмечает позитивную динамику украинско-литовского политического диалога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с президентом Литовской Республики Андрисом Берзиньшем.

По словам Президента Украины, во время их встречи в формате “с глазу на глаз” они обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, отметив позитивную динамику украинско-литовского политического диалога.

В.Янукович подчеркнул, что этот конструктивный диалог постоянно развивается, и выразил надежду, что так будет и в дальнейшем.

Большое внимание В.Янукович уделил Латвии как важному экономическому партнеру. Он отметил позитивную динамику торговых отношений между странами, констатировал, что товарооборот за прошлый год между странами вырос почти на 28%.

Президент Украины подчеркнул, что первоочередной задачей для правительств двух стран должно стать закрепление этой динамики.

В.Янукович высказался за расширение сотрудничества в финансовом секторе, за улучшение инвестиционного климата двух стран.

Он надеется, что этому будет способствовать постоянно действующий бизнес-форум, который сегодня будет открыт двумя президентами.

В свою очередь А.Берзиньш подчеркнул, что сегодняшний диалог проходит на дружеской основе, на основе взаимопонимания. Он отметил, что в Латвии украинская община играет важную роль в жизни страны. Со времени независимости в Латвии живут около 53 тыс. украинцев, и государство делает все, чтобы поддерживать их самобытность и культуру.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор Янукович встречается с Президентом Латвийской Республики Андрисом Берзиньшем в ходе его официального визита в Украину.

В рамках визита предусматривается подписание ряда двусторонних документов, в том числе Совместного заявления президентов Украины и Латвийской Республики, Соглашения об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей.

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