Кабмин утвердил план разъяснения в СМИ выполнения программы экономических реформ

Кабинет министров утвердил план разъяснительной работы в процессе выполнения Национального плана действий на 2013 год о реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”.

Соответствующее распоряжение от 4 марта 2013 г. размещено на Правительственном портале.

В частности, документом утвержден график участия в марте первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров, министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти в мероприятиях, которые проводятся государственными средствами массовой информации: Национальной телекомпанией Украины, Национальной радиокомпанией Украины, редакцией газеты “Урядовый курьер”, Украинским национальным информационным агентством “Укринформ”.

В частности, запланированы интервью чиновников, участие их в телепрограммах “О главном”, “Точка зрения”, “Правительство на связи с гражданами”, “Опыт”, “Секреты успеха”.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров ускорить выполнение и улучшить состояние реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».