Анонс на 15 марта

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится процедура передачи первых 5-ти вагонов Киевского метрополитена Крюковскому вагоностроительному заводу для проведения их комплексной модернизации за счет средств Киотского протокола.

10-00 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Уроки «АэроСвита»: перспективы развития украинской авиационной отрасли». Круглый стол инициирован информационным агентством УНИАН с целью определения возможных сценариев развития авиаотрасли Украины на ближайшую перспективу. К участию приглашены: руководство крупнейших отечественных авиакомпаний, представители Министерства инфраструктуры Украины, руководители аэропортов, ведущие эксперты украинского авиарынка. В ходе мероприятия участники обсудят актуальные для украинского авиарынка темы, среди которых: предпосылки ухода с рынка авиаперевозок авиакомпании «АэроСвит», возможные варианты дальнейшего развития ситуации; значение государственной поддержки национальных перевозчиков для усиления их позиций на международном рынке; реальные перспективы присоединения Украины к Единому европейскому воздушному пространству (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Вход по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Пресс-клуба на тему: «Как Украине в 2013 году попасть в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса?». Вопросы: Что уже сделано для выполнения поручения Президента по улучшению условий ведения бизнеса в Украине? Какие еще новшества ожидают предпринимателей в марте и на протяжении года? и др. Участники: Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент Украинской аграрной конфедерации; Сергей Прохоров, первый вице-президент УСПП; Андрей Забловский, руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ. Гости: Олег Шейко, зам.председателя Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Сергей Осаволюк, руководитель проекта «Инвестиционный климат в Украине» IFC.

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли Украина отказаться от оффшоров?». Участники: Оксана Калетник, народный депутат, представитель фракции Компартии Украины, Ксения Ляпина, народный депутат, представитель фракции "Родина", Андрей Пинчук, народный депутат, представитель фракции Партии регионов.

* Состоится онлайн-трансляция подписания первых в 2013 году кредитных договоров в городах Черкассы, Ужгород и Киев в рамках программы удешевления стоимости ипотечных кредитов. В начале мероприятия состоится брифинг на тему: «Удешевление стоимости ипотечных кредитов: старт - 2013». Участники: Леонид Рысухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Владимир Высочин, зам.директора департамента государственных программ и развития жилищного строительства Минрегионстроя Украины, Алена Дмитриева, зам.председателя Правления ПАО «Укргазбанк».

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Участие нотариуса в мошенничестве с имуществом». В настоящее время участились случаи противоправного лишения прав частной собственности граждан Украины. Мошенники вступают в сговор с отдельными нотариусами, которые незаконно предоставляют им право на отчуждение движимого и недвижимого имущества собственников. При этом нотариальные действия происходят без ведома и разрешения доверителей.

* Состоятся торжества по случаю празднования 50-й годовщины провозглашения основных прав потребителя.

15-00 - Круглый стол на тему: "Внешняя реклама - диалог рынка и рекламодателей. Год спустя". Организаторы: Marketing Media Review, исследовательская компания Doors Consulting и оператор наружной рекламы Прайм групп. Участники: Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции, продюсер Киевского Международного Фестиваля Рекламы, Вадим Фрунзе, основатель и руководитель Прайм групп; Ирина Рубис, гендиректор издательства "Экономика"; Артем Биденко, глава Ассоциации наружной рекламы Украины, Сергей Смоляр, директор исследовательской компании Doors Consulting.

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