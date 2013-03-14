Украина может стать ассоциированным членом Таможенного союза

В результате консультаций с российской стороной на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об "ассоциированном членстве" Украины в Таможенном союзе.

По данным «Зеркала недели», после встречи президентов Виктора Януковича и Владимира Путина 4 марта правительства обеих стран получили задание найти формулу сотрудничества Украины с Таможенным союзом, приемлемую для обеих сторон (предлагавшаяся украинской стороной формула "3+1" не рассматривалась, как ранее отвергнутая российской стороной).

Ответственными за работу над согласованием формата назначены украинский вице-премьер Юрий Бойко и первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.

По информации издания, на этой неделе в Москве побывала украинская делегация (в нее вошли вице-премьер Ю.Бойко, министр юстиции А.Лавринович, первый замминистра иностранных дел Р.Демченко и А.Гончарук, возглавляющий внешнеполитическое управление АП). В результате консультаций с российской стороной на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об "ассоциированном членстве" Украины в ТС.

"Поскольку подобный формат участия в ТС беспрецедентен, его юридическую базу еще только предстоит создать. Сделано это должно быть в ближайшие два месяца", - утверждает источник издания в Кабмине.

Предполагается, что данный формат предоставит Украине доступ ко всем документам Таможенного союза, а также возможность для ее представителей изучать практику принятия решений в ТС, присутствуя на всех заседаниях органов ТС в качестве наблюдателей – без права голоса. Также предполагается разработка программ секторального сотрудничества Украины с ТС.

Рабочие группы согласовали, что будет введен пост представителя Украины в ТС. Одним из кандидатов является замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

По словам источника, создание нового формата сотрудничества с Таможенным союзом – ассоциированного членства – даст России возможность не только приблизить к ТС Украину, но и решить проблему Киргизии (желающей вступить в ТС, но мало интересной для Москвы) и Таджикистана (который Москва хотела бы видеть в ТС, но согласия Душанбе пока не получила).

Что же касается Украины, то, по словам источника, "ее ассоциированное членство будет рассчитано минимум на два года, по истечении которых Киев, присмотревшись к ТС поближе и определившись в своих отношениях с ЕС, должен будет принять окончательное решение относительно возможности полномасштабного членства в Таможенном союзе".