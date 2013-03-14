ТОП-10 (14 марта)

В ЕС подтверждают факт официального обращения к Украине по поводу пошлин ВТО

Украина ввела спецпошлины на импорт автомобилей

Миссия МВФ проведет переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля

Активы украинских банков в феврале уменьшились на 0,3% - до 1,137 трлн грн

Азаров отменил рассмотрение вопроса о создании Службы финансовых расследований

МВФ сократил срок пребывания миссии в Украине

Импортеры грозят прекратить ввоз авто в Украину из-за спецпошлин

Янукович не исключает, что с Россией о цене газа не договорится

Янукович утверждает, что газовые переговоры не связаны с Таможенным союзом

Весной ставки по краткосрочным гривневым депозитам снизятся до 15-17% - эксперт

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В ЕС подтверждают факт официального обращения к Украине по поводу пошлин ВТО

В Европейском Союзе подтверждают, что передали Украине официальную просьбу отозвать нотификацию (заявку) к Всемирной торговой организации (ВТО) о пересмотре тарифов на 371 товарную позицию.

Об этом УНИАН сообщил источник в Европейской комиссии.

По информации собеседника агентства, официальная просьба была передана украинской стороне в ходе саммита Украина-ЕС 25 февраля.

При этом собеседник уточнил, что просьба была передана не лично еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом де Гухтом, а другими чиновниками.

“Была передана официальная просьба отозвать заявку и снять этот вопрос с повестки дня. Де Гухта действительно не было на саммите, но обращение было передано другими чиновниками ЕС”, - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что позиция ЕС о необходимости снять вопрос о пересмотре пошлин с повестки дня не раз высказывалась представителям властей Украины на разном уровне.

“Позиция была передана комиссаром де Гухтом лично правительственному уполномоченному по вопросам евроинтеграции Валерию Пятницкому, министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову на встречах, проводимых ранее”, - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, ряд СМИ сообщили 13 марта, что комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт передал 25 февраля во время саммита Украина-ЕС Президенту Украины Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отозвать заявку на пересмотр пошлин ВТО.

В правительстве Украины заявили, что не располагают подобной информацией и что комиссар де Гухт в работе саммита участия не принимал.

Справка УНИАН. Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепартамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

По данным на 1 февраля, на переговоры получены заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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Украина ввела спецпошлины на импорт автомобилей

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Согласно решению комиссии спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

Изначально «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Министерство экономического развития и торговли рекомендовало дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

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Миссия МВФ проведет переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля

Миссия МВФ планирует провести переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля 2013 года, сообщили в киевском офисе Фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера.

«По просьбе властей миссия МВФ под руководством господина Кристофера Джарвиса посетит Украину в период с 27 марта по 10 апреля 2013 года для продолжения переговоров о заключении нового соглашения стенд-бай (SBA)», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Макса Альера, Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога, однако дата приезда миссии Фонда в Украину пока не определена.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями миссии был отмечен прогресс в переговорном процессе.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”.

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Активы украинских банков в феврале уменьшились на 0,3% - до 1,137 трлн грн

Активы банков Украины в феврале 2013 года уменьшились на 0,3% - до 1,137 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце сократились на 0,1% и на 1 марта составили 1,277 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,8%, вложения в ценные бумаги - 9%, корреспондентские счета в других банках — 6,8%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5%, основные средства и нематериальные активы - 4,2%, доходы, начисленные к получению, - 4,2%, дебиторская задолженность — 5,4%.

Обязательства банков в прошлом месяце уменьшились на 0,4% - до 962,9 млрд грн, из которых средства физлиц составили 372,4 млрд грн, или 38,5%, средства субъектов хозяйствования — 208,4 млрд грн, или 21,6%, межбанковские кредиты и депозиты — 113,4 млрд грн, или 11,7%.

Капитал банков в феврале вырос на 0,3% - до 173,8 млрд грн и составил 15,3% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 0,1% и 1 марта 2013 г. составил 175,4 млрд грн.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в 2012 году увеличились на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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Азаров отменил рассмотрение вопроса о создании Службы финансовых расследований

Премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

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МВФ сократил срок пребывания миссии в Украине

Международный валютный фонд подтвердил приезд миссии Фонда в Украину, однако время пребывания визита сокращено на неделю – с 28 марта до 3 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время традиционного брифинга в Вашингтоне заявил представитель руководителя департамента внешних связей Фонда, заместитель пресс-секретаря Уильям Мюррей.

«Вчера наш представитель в Киеве заявил о приезде миссии. Миссия действительно посетит Киев - с 28 марта до 3 апреля и продолжит переговоры о новом соглашении стенд-бай с властями Украины. Миссия отправится в Киев уже на следующей неделе», - сказал У.Мюррей.

При этом он не озвучил повестку дня переговоров и объема средств, которые Украина может получить в случае достижения компромисса и подписания нового кредитного соглашения.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует провести переговоры с властями Украины, однако первоначально временем пребывания миссии назывались сроки с 27 марта по 10 апреля 2013 года.

По словам главы представительства Фонда в Украине Макса Альера, Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога. При этом анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, введения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями миссии был отмечен прогресс в переговорном процессе.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”.

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Импортеры грозят прекратить ввоз авто в Украину из-за спецпошлин

Украинские импортеры автомобилей не исключают того, что могут прекратить их ввоз в страну, начиная со второй половины апреля 2013 года, в связи с введением специальных пошлин на импорт автомобилей, тем самым, повторив опыт 2009 года.

Об этом сообщил УНИАН директор Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров (ВАИИД) Олег Назаренко.

«Мы будем действовать тем же методом, как действовали в 2009 году. Тогда импорт прекратился, и правительство, не получив огромные поступления в бюджет, отменило 13%-ю надбавку», - пояснил О.Назаренко.

По его словам, если такие действия будут предприняты, то в госбюджет перестанет поступать значительная часть средств.

«После введения спецпошлин прогнозируемые потери госбюджета составят более 1 млрд долларов США», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Согласно сообщению ВАИИД, в результате введения спецпошлины цены на автомобили объемом 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а на автомобили 1,5-2,2 литра - на 15,6%.

«Массового ввоза автомобилей не будет, потому что появится риск не продать ввезенные автомобили с этой надбавкой в Украине», - уточнил О.Назаренко.

В ассоциации также напомнили, что в 2009 году предыдущее правительство уже вводило 13%-ю надбавку с 6 марта по 6 сентября - на 6 месяцев. И тогда объемы производства сократились на 82%; объемы продаж на внутреннем рынке Украины уменьшились на 84%; доходы снизились на 96%.

«Таким образом, введение надбавки к пошлине в 2009 году эффективным не было», - отмечается в пресс-релизе ВАИИД.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» 14 марта и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Напомним, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину и экспорту легковых автомобилей, независимо от страны происхождения, с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

Изначально «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Министерство экономического развития и торговли рекомендовало дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.

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Янукович не исключает, что с Россией о цене газа не договорится

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что Украина будет искать альтернативные пути поставок газа, если ей не удастся договориться с Россией о рыночной цене на это топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы имеем большую проблему уже три года, над которой мы работаем и не можем найти решения... Почему в Украине сама высокая цена на газ”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украине придется искать альтернативные источники и сокращать объемы поставок российского газа, потому что нынешнюю цену на газ украинская экономика может не выдержать.

В.Янукович отметил, что целью Украины является установление справедливой рыночной цены на газ, но она и не против рассмотрения предложения относительно преференций.

“Мы не будем против, но их цена (преференций) для нас имеет важное значение”, - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Напомним, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

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Янукович утверждает, что газовые переговоры не связаны с Таможенным союзом

Газовые переговоры с Россией отделены от переговоров о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент обратил внимание, что созданы две отдельные рабочие группы, которые работают над этими вопросами.

Относительно сотрудничества с Таможенным союзом В.Янукович отметил, что Россия, Казахстан и Беларусь является стратегическими партнерами Украины, с которыми сложились давние стратегические отношения, которые сегодня продолжают развиваться. Он напомнил, что только в прошлом году товарооборот с этими странами составлял 63 млрд долларов, и эту динамику нужно усиливать, чему должно способствовать сотрудничество в рамках Таможенного союза.

Президент напомнил, что сегодня власть проводит работу, цель которой - в ближайшее время найти формат сотрудничества Украины с Таможенным союзом, который снял бы препятствия на пути к торговым отношениям между странами.

“Украина присоединится к тем секторным положениям Таможенного союза, которые не будут противоречить нашим международным обязательствам, в том числе перед ВТО”, - сказал Президент.

Он отметил, что как только будет найден такой формат, состоится встреча президентов Украины, РФ, Казахстана и Беларуси, на которой будет решаться вопрос сотрудничества Украины и Таможенного союза.

Президент прогнозирует, что такая встреча состоится в первом полугодии этого года.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года в интервью украинским телеканалам премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции.

13 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

16 января т.г. премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе, и отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

В начале февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

9 марта УНИАН со ссылкой на собственные источники сообщал, что Киев и Москва на сегодня окончательно и четко разделили газовые вопросы и вопросы экономического сотрудничества в других сферах, в частности, тему отношений “Украина - Таможенный союз”.

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Весной ставки по краткосрочным гривневым депозитам снизятся до 15-17% - эксперт

Весной этого года ставки по краткосрочным вкладам снизятся до 15-17%, полагает председатель правления банка «Пивденный» Людмила Худияш, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, в течение 2013 года будет наблюдаться снижение ставок по краткосрочным вкладам. «По таким депозитам ставки были наиболее высокими в связи с ростом спроса на подобный вид сбережений, а также в связи с большой потребностью банков в гривневых ресурсах. Снижение ставок будет постепенным, и к весне средние ставки по вкладам в национальной валюте будут на уровне 15-17%», – считает Л.Худияш. По мнению банкира, относительно вкладов в иностранной валюте также будет наблюдаться тенденция к снижению ставок, а в целом дальнейшая динамика будет зависеть от экономической ситуации и политики НБУ.

В отношении кредитования глава правления банка «Пивденный» предполагает сохранение спроса на потребительские кредиты, кэш-кредиты и карточные кредитные продукты. «Спрос на автокредиты и ипотечные займы, скорее всего, останется на уровне 2012 года. Это связано, в первую очередь, с высокой стоимостью данных программ кредитования для конечного потребителя», – отметила Л.Худияш.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), в январе зафиксировано снижение стоимости ресурсов почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка, и банки продолжат снижать ставки привлечения средств для улучшения операционной прибыльности. Достаточный уровень ликвидности банковской системы и ограниченный спрос на банковские кредиты могут мотивировать банки к снижению ставок на депозиты физических лиц, уровень которых в течение всего 2012 только увеличивался.

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