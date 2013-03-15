Главой правительства Китая стал Ли Кэцян

В Китае по представлению председателя КНР Си Цзиньпина утвержден в должности новый премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который сменил на этом посту Вэнь Цзябао.

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва одобрили его кандидатуру и проголосовали за назначение. По сложившейся практике, глава китайского правительства избирается на 10-летний срок, сообщает ИТАР-ТАСС.

На состоявшемся в ноябре 2012 года 18-м съезде КПК Ли Кэцян вошел в обновленный состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК - элитное звено партийного аппарата, состоящее из семи человек.

Новому премьеру досталось немало проблем от предыдущего правительства, которые предстоит решать уже новой команде. В их числе - комплекс социально-экономических вопросов, таких, как безработица, растущая разница в доходах городского и сельского населения, замедление темпов экономического роста и многие другие. Ли Кэцяну и его команде также предстоит работать над реализацией программы трансформации модели экономического развития Китая. О необходимости подобных реформ неоднократно заявлял его предшественник Вэнь Цзябао.

16 марта Ли Кэцяну, согласно китайскому законодательству, предстоит выдвинуть кандидатов на должности своих заместителей - вице-премьеров Госсовета КНР, а также членов Госсовета КНР, руководителей различных министерств и ряда государственных структур, в том числе и Народного банка Китая.