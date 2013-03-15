ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Финансовые итоги дня: Ощадбанк вышел на рынок евробондов, а миссия МВФ собралась в Украину», в котором подает анализ основных экономических событий за 14 марта…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-oschadbank-vyshel-na-rynok-evrobondov-a-miss-199638/

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Также «Дело» в публикации «Процедуры допуска украинских эмитентов на иностранные площадки изменятся» пишет: на заседании НКЦБФР принят новый порядок доступа украинских компаний к международным биржам…

http://delo.ua/finance/procedury-dopuska-ukrainskih-emitentov-na-inostrannye-ploschadki-i-199630/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Кабмин настаивает на своем» пишет: правительство вынуждает металлургические компании покупать отечественный уголь. Кабмин ввел квоты на импорт этой продукции, чтобы поддержать отечественные шахты. В результате продукция металлургических комбинатов вырастет в цене, а производство стали сократится, уверены участники рынка…

http://kommersant.ua/doc/2146174

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Вклад в будущее» пишет: в ноябре правительство должно принять решение о продаже принадлежащих ему акций национализированных учреждений - Укргазбанка и банка «Киев». «Родовид Банк» как санационное учреждение заберет их проблемные активы. Эксперты считают, что продать кредитные учреждения можно, вопрос только в цене. По их оценке, из потраченных на спасение банковской системы 22 млрд грн государство в 2013-2014 годах едва ли может выручить хотя бы пятую часть…

http://kommersant.ua/doc/2146097

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Издание «Сегодня» в публикации «Как понять, что страховая компания скоро рухнет» пишет: рынок автострахования в этом году переживает серьезные проблемы…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Vasha-strahovaya-obankrotilas-chto-delat.html

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Также «Сегодня» в публикации «Эксперт: Чтобы появился Google, нужно много кильки» пишет: для строительства крепкой экономики нужно создать хорошие условия для молодежи, которой сейчас 15-20 лет, считает президент и один из основателей компании Ward Howell Сергей Воробьев…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ekspert-CHtoby-poyavilsya-Google-nuzhno-mnogo-kilki.html

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Сайт УНИАН-экономика в публикации «Спецпошлинами спасем несуществующий украинский автопром» пишет: Украина ввела спецпошлины на импортные автомобили. Основная цель - поднять отечественный автопром, причем в ущерб потребителю. Вот только вопрос - а существует ли в нашей стране автопром?..

http://economics.unian.net/rus/news/160903-spetsposhlinami-spasem-nesuschestvuyuschiy-ukrainskiy-avtoprom.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Samsung Galaxy S4 официально представлен в Нью-Йорке» пишет: на официальном мероприятии, которое состоялось на нью-йоркской площади Таймс-сквер, корпорация Samsung представила новейший флагманский смартфон...

http://izvestia.ru/news/546738

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Издание «Ведомости» в публикации «Норвежцы скупают российские гособлигации» пишет: суверенный фонд Норвегии в прошлом году вложил в рублевые бонды около 3 млрд долл. На рынке считают, что большая часть его инвестиций - облигации федерального займа…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10077371/ofz_dlya_norvegii

(УНИАН)