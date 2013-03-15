Всемирный день прав потребителей отмечается под лозунгом "Потребительское правосудие сегодня"

Всемирный день прав потребителей отмечается сегодня в 50-й раз. Этот праздник, по решению ООН, проводится ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года. Он является днем солидарности потребителей и потребительских организаций во всем мире. Каждый год праздник имеет свой девиз. В 2013 году тема Всемирного дня прав потребителей - "Потребительское правосудие сегодня" ("Consumer Justice Now!").

Международная Федерация потребительских организаций Consumers International (CI), выбрав тему, призывает своих членов и сторонников акцентировать внимание на вопросах совершенствования правовых механизмов защиты потребительских прав и законных интересов граждан.

История защиты прав потребителей ведет свой отсчет с 1775 года, с момента первого документально подтвержденного протеста потребителей, который был зафиксирован в штате Массачусетс (США), когда продавцы, уличенные в продаже испорченных продуктов питания, были приговорены к позорному столбу.

В 1890 году в США был принят антитрестовский Закон Шермана. Этот документ положил начало формированию законодательной базы для защиты прав потребителей.

15 марта 1962 года состоялось историческое выступление в конгрессе США президента США Джона Кеннеди, в котором он впервые дал определение понятию "потребитель" и выделил четыре неотъемлемых его права: право на информацию; право на безопасность; право на выбор; право быть услышанным.

Зарегистрированное в 1960-е годы в Нидерландах независимое неполитическое некоммерческое объединение потребителей всего мира - Всемирная организация союзов потребителей, впоследствии дополнила Кодекс потребителя еще четырьмя постулатами: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

В 1973 году Европейский союз на 25-й сессии Консультативной ассамблеи принял Хартию защиты потребителей.

9 апреля 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Основным принципом, заложенным в концепцию документа, явилось признание потребителя в качестве наиболее слабой (экономически и информационно) стороны в отношениях с предпринимателями-изготовителями и продавцами товаров и услуг.

В 1989 году в СССР была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, куда вошли Госстандарт, Санэпиднадзор, антимонопольный комитет (ныне Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также региональные и республиканские общества потребителей.

Украина первая среди республик бывшего Союза приняла Закон «О защите прав потребителей». Для практической реализации Закона была образована Государственная инспекция по защите прав потребителей, которая в 1992 получила статус Государственного комитета Украины по делам защиты прав потребителей. В 2008 году была создана Государственная жилищно-коммунальная инспекция, которая осуществляет защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Процесс становления и формирования системы защиты прав гражданина основывается на статье 42 Конституции Украины, согласно которой «государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ».

Защита и надзор за осуществлением в области прав потребителей осуществляют: Госпотребинспекция Украины, Антимонопольный комитет Украины, Государственная жилищно-коммунальная инспекция.

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Янукович и Азаров поздравили украинцев со Всемирным днем прав потребителя

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров поздравили украинцев со Всемирным днем прав потребителя, который отмечается сегодня.

Тексты соответствующих поздравлений обнародованы на официальном сайте главы государства и на Правительственном портале.

"В Украине последовательно осуществляются мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной экономики и насыщение внутреннего рынка качественными товарами и услугами. Хочу отметить усилия работников государственных органов, общественных организаций, которые своим ежедневным кропотливым трудом надежно оберегают граждан от опасной и фальсифицированной продукции. Убежден, что нынешнее глубокое обновление страны станет залогом достижения высоких стандартов обеспечения защиты жизни и здоровья людей", - говорится в поздравлении В.Януковича.

В свою очередь, Н.Азаров отметил, что «качество жизни является главным приоритетом мировой цивилизации, а в каждом отдельном государстве – приоритетом национальной политики. Украина первой среди стран СНГ еще в 1991 году приняла Закон «О защите прав потребителей».

По словам Н.Азарова, создание условий для обеспечения граждан качественными товарами и услугами является одним из основных направлений работы правительства. «В поддержке баланса между интересами власти, производителей и потребителей мы стремимся к открытому партнерству, эффективному функционированию рынка, что даст возможность обеспечить уровень жизни украинцев согласно со стандартами Европейского содружества. В этот день выражаю слова искренней благодарности работникам государственных органов и общественных организаций, которые посвятили себя делу защиты прав потребителей», - подчеркнул Н.Азаров.

Он выразил уверенность, что ведение взвешенной потребительской политики и в дальнейшем будет содействовать экономическому развитию государства, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, улучшению качества жизни украинского народа.