Прасолов: Вопрос ассоциированного членства Украины в ТС не обсуждается

На сегодня не обсуждается вопрос о придании Украине статуса ассоциированного члена в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.

Об этом министр экономического развития Украины Игорь Прасолов сказал журналистам в кулуарах 57-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сейчас не обсуждается вопрос о придании Украине статуса ассоциированного члена (в Таможенном союзе - УНИАН). Насколько мне известно, в Таможенном союзе даже нет такого понятия - ассоциированный член», - сказал И.Прасолов.

Он подчеркнул, что Украина продолжает изучать вопрос сотрудничества с Таможенным союзом.

«Есть экономические исследования - как совместные украино-российские, так чисто украинских экономических институтов. Есть разные взгляды, разные позиции, поэтому вопрос находится в стадии изучения», - подчеркнул он.

И.Прасолов заверил, что дальнейшее действия будут приниматься исключительно на основе экономических интересов.

«Аргументы, которые важны для нас, и поэтому мы продолжаем обсуждать эти вопросы, смотреть с них с разных сторон, прежде всего, исходя из экономических интересов», - сказал министр и добавил, что от такого сотрудничества украинский народ должен стать богаче.

В то же время И.Прасолов отметил, что СНГ является для Украины важнейшим направлением торгово-экономического сотрудничества. По его словам, доля стран СНГ составляет 42% в общем товарообороте Украины.

«Самое главное, что на рынок СНГ поставляется продукция с высокой добавленной стоимостью. Это наши традиционные рынки, и наша задача - расширять и углублять их», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, ориентировочно в апреле Президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

6 марта Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Каневе (Черкасская обл.) заявил, что во время последних переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта они обсуждали вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом.

По словам В.Януковича, они договорились продолжить эту работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

Президент также отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.