Анонс на 18 марта

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Новые поборы для украинцев: спецпошлина на импорт новых легковых автомобилей". Правительство снова наступило на «старые грабли» и ввело спецпошлину - новый побор на украинцев, которые планируют купить иномарку, как результат импортируемые автомобили 1000 - 22000 см3 подорожают на 7,8 - 15,6%. Участники: ген.директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко; ген.директор ООО «Ниссан Украина» Андрей Нестеренко; ген.директор «Ситроен Украина» Лоик Сибрак; ген.директор ООО «Виннер Импортс Украина» Богдан Кульчицкий; ген.директор «Порше Украина» Марьян Словик (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и мерах, предпинятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого о ситуации в энергетической отрасли Украины, а также перспективах получения энергетической независимости по результатам международных переговоров во время визитов в Брюссель, Туркменистана и Азербайджана.

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