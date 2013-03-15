ТОП-10 (15 марта)

Профицит внешней торговли Украины в январе составил 15,8 млн долл.

Украина рассчитывает к маю завершить переговоры о ЗСТ в рамках СНГ

У стран СНГ отсутствует консенсус по доступу к трубопроводному транспорту

Прасолов: вопрос об ассоциированном членстве Украины в ТС сейчас не обсуждается

Украина хочет присоединиться к созданию «зерновой двадцатки»

Ситуация с Таможенным союзом прояснится через четыре месяца

Украина заняла 78 позицию в Индексе человеческого развития среди 187 стран мира

Азаров предлагает импортерам подумать о том, как не допустить подорожание автомобилей

Президент приказал Кабмину защитить отечественных нефтепереработчиков

Янукович поручил до конца июня заключить договора с инвесторами для LNG-терминала

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Профицит внешней торговли Украины в январе составил 15,8 млн долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составило 15,8 млн долл. против отрицательного сальдо 60,5 млн долл. за январь 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.

В частности, в январе 2013 года против января 2012 года экспорт товаров из Украины сократился на 3,7% - до 5,126 млрд долл., импорт - на 5,1%, до 5,111 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,00 (в январе 2012 года – 0,99).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 180 стран мира.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией в январе 2013 года сократился до 586,07 млн долл. с 840,26 млн долл. за январь 2012 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам января 2013 года импорт природного газа уменьшился на 3,2% по сравнению с январем 2012 года - до 1,018 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 78,4%, до 60,4 млн долл., импорт каменного угля - на 56,9%, до 145,87 млн долл.

В январе 2013 года Украина сократила на 19% экспорт черных металлов - до 1,152 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 44,8% - до 136,4 млн долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе 2013 года против января 2012 года вырос на 5,6% - до 721,51 млн долл., экспорт вырос на 9,1% - до 471 млн долл.

Украина в январе 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 29,4% - до 292,18 млн долл., при этом импорт уменьшился на 24,2% - до 321,58 млн долл.

Экспорт зерновых в январе 2013 года против аналогичного месяца 2012 года вырос на 6,2% - до 555,08 млн долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 17,2% - до 796,85 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Украина рассчитывает к маю завершить переговоры о ЗСТ в рамках СНГ

Украина рассчитывает завершить к маю переговоры по соглашению о свободной торговле услугами в рамках СНГ.

Об этом министр экономического развития Украины Игорь Прасолов сказал журналистам в кулуарах 57-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы хотим выйти на финальные документы к маю. Постараемся, когда будет встреча глав правительств, чтобы этот документ был подписан», - сказал И.Прасолов. При этом он напомнил, что Украина стала инициатором создания зоны Свободной торговли в рамках Содружества.

«Сейчас на повестке дня стоит вопрос о подписании договора касательно создании зоны свободной торговли услугами», - отметил И.Прасолов.

По его словам, около 20 млрд долл. составляет украинский оборот услуг, из них 7,3 млрд - приходится на страны СНГ.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко сказал журналистам, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, что в Исполкоме СНГ рассчитывают до конца года согласовать на уровне экспертов соглашение о свободной торговле услугами в рамках Содружества.

«Можно себе представить, что согласованный на уровне экспертов, не правительств, текст к концу этого года будет», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, после этого он будет вынесен на внутригосударственные процедуры.

Он отметил, что в этой работе также есть противоречия, но они носят рабочий характер и не является принципиальными.

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У стран СНГ отсутствует консенсус по доступу к трубопроводному транспорту

У стран СНГ пока отсутствует единое мнение по соглашению о свободном доступе к трубопроводному транспорту.

Об этом директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко сказал журналистам в кулуарах 57-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Состоялось два заседания рабочих групп. Выявились различные точки зрения на этот счет. Работа идет и она закончиться не завтра. Стороны не пришли к выводу, что соглашение невозможно. Надо работать», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, самым проблемным вопросом является «свобода транзита».

Он подчеркнул, что стороны решили продолжить работу и искать компромиссы.

А.Кушниренко напомнил, что проект соглашения был разработан и разослан государствам членам СНГ.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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Прасолов: вопрос об ассоциированном членстве Украины в ТС сейчас не обсуждается

Сейчас не обсуждается вопрос о придании Украине статуса ассоциированного члена в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.

Об этом министр экономического развития Украины Игорь Прасолов сказал журналистам в кулуарах 57-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сейчас не обсуждается вопрос о придании Украине статуса ассоциированного члена (в Таможенном союзе - УНИАН). Насколько мне известно, в Таможенном союзе даже нет такого понятия - ассоциированный член», - сказал И.Прасолов.

Он подчеркнул, что Украина продолжает изучать вопрос сотрудничества с Таможенным союзом.

«Есть экономические исследования - как совместные украино-российские, так чисто украинских экономических институтов. Есть разные взгляды, разные позиции, поэтому вопрос находится в стадии изучения», - подчеркнул он.

И.Прасолов заверил, что дальнейшее действия будут приниматься исключительно на основе экономических интересов.

«Аргументы, которые важны для нас, и поэтому мы продолжаем обсуждать эти вопросы, смотреть с них с разных сторон, прежде всего, исходя из экономических интересов», - сказал министр и добавил, что от такого сотрудничества украинский народ должен стать богаче.

В то же время И.Прасолов отметил, что СНГ является для Украины важнейшим направлением торгово-экономического сотрудничества. По его словам, доля стран СНГ составляет 42% в общем товарообороте Украины.

«Самое главное, что на рынок СНГ поставляется продукция с высокой добавленной стоимостью. Это наши традиционные рынки, и наша задача - расширять и углублять их», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал ранее УНИАН, ориентировочно в апреле Президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

6 марта Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Каневе (Черкасская обл.) заявил, что во время последних переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта они обсуждали вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом.

По словам В.Януковича, они договорились продолжить эту работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

Президент также отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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Украина хочет присоединиться к созданию «зерновой двадцатки»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Европейский банк реконструкции и развития продолжат сотрудничество по развитию проектов в украинском агросекторе. ЕБРР продолжит инвестировать в украинский бизнес. Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и директора Департамента агробизнеса ЕБРР Жиля Меттеталь, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи Н.Присяжнюк сказал, что для развития отечественного аграрного сектора важны те проекты, которые финансирует ЕБРР в Украине.

«Я доволен тем, что все проекты, которые вы поддерживаете в сельском хозяйстве Украины путем кредитования, являются успешными. И с каждым годом линия сельхозпродуктов, которые производят кредитуемые Банком украинские предприятия, расширяется. Это очень важно», - отметил Н.Присяжнюк.

Также министр проинформировал Ж.Меттетал, что во время визита во Францию ​​и встречи с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства Франции Стефаном Ле Фолем обсуждался вопрос создания «Зерновой двадцатки». В эту организацию должны войти крупнейшие мировые производители зерна. По словам Н. Присяжнюка, Украина готовится присоединиться к указанной инициативе.

Ж.Меттетал выразил поддержку инициативе министра сельского хозяйства Франции по созданию «Зерновой двадцатки» мировых производителей зерна, важное место в которой может занять Украина. Он также отметил высокий уровень украинских компаний, с которыми сотрудничает ЕБРР.

Он напомнил, что общий объем инвестиций ЕБРР в аграрный бизнес Украины на сегодня уже превышает 1,5 миллиарда долларов.

Что касается дальнейшего сотрудничества, то стороны договорились продолжить сотрудничество в производстве зерновых, птицеводстве и машиностроении. Кроме того, участники встречи обсудили внедрение совместных проектов в сахароварении, агролизинге, а также животноводстве, в частности, молочного.

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Ситуация с Таможенным союзом прояснится через четыре месяца

В течение 4 месяцев межведомственная экспертная рабочая группа по выработке рекомендаций и механизмов по углублению сотрудничества с Таможенным союзом и ЕЭП должна завершить работу и представить свои наработки на рассмотрение правительства.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян в ходе международного экономического форума государств-участников СНГ “Вызовы современности и перспективы развития интеграции на территории Содружества” в Москве.

“По поручению президента и премьер-министра создана межведомственная экспертная рабочая группа по выработке рекомендаций и механизмов по углублению сотрудничества с Таможенным союзом и ЕЭП, которую я возглавляю. Такая работа уже проводится в течение месяца”, - сказал В.Мунтиян.

По его словам, эта рабочая группа должна разработать различные сценарии сотрудничества в отраслевых сферах, сотрудничества по линии Кабмина Украины и Евразийской экономической комиссии в сфере торговли и технического сотрудничества.

Он заметил, что в эту группу входят научные работники, налоговики, таможенники и представители других ведомств, которые сообща должны разработать реальные, не заполитизированные оценки и доложить их правительству.

“Эта работа будет завершена через четыре месяца”, - отметил В.Мунтиян и уверил, что сегодня рановато говорить об ассоциированном членстве Украины в Таможенном союзе и тем более о вступлении.

“Я думаю, мы на это не пойдем, в том числе из-за политической ситуации, чтобы страну не расколоть. Пока нужно все подсчитать”, - отметил он.

В.Мунтиян считает, что сегодня Украине было бы полезно попробовать получить статус наблюдателя при Евразийской экономической комиссии Таможенного союза и ЕЭП.

По его мнению, в такой ситуации представители Украины видели бы как разрабатываются и принимаются многообразные документы в ЕЭП что в целом позволило бы держать “руку на пульсе”.

“Если бы там были наши представители, то от этого мы бы только выиграли”, - заметил он.

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Украина заняла 78 позицию в Индексе человеческого развития среди 187 стран мира

Украина заняла 78 позицию в Индексе человеческого развития (ИЧР) среди 187 стран мира с показателем 0,74.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации Доклада о человеческом развитии-2013 «Подъем Юга: человеческий прогресс в многообразном мире» сообщила исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Украине Рикарда Ригер.

Она отметила, что значение ИЧР Украины за 2012 год составляет 0,74. «Это в категории «высокий уровень развития» - добавила Р.Ригер, заметив, что такой же показатель имеет Македония.

При этом, за период с 1990 по 2012 год значение ИЧР Украины возросло с 0,714 до 0,74, или на 4%, или в среднем, приблизительно, на 0,2% за год, заметила Р.Ригер.

«Многие люди сравнивают, какой страна была раньше, и перегнала она другие страны или нет. Дело не в том, перегнали ли вы другие страны, дело в том, что в абсолютных величинах вы улучшаете собственный индекс человеческого развития в стране», - сказала она.

Кроме того, Р.Ригер отметила, что с 1980 года в Украине снизилась продолжительность жизни населения. «С точки зрения продолжительности жизни в Украине сегодня положение хуже, чем было в 1980 году», - добавила эксперт.

В то же время, она отметила улучшение состояния образования в Украине, что положительно влияет на ИЧР страны. Однако валовой национальный доход на душу населения, по словам Р.Ригер, с 1990 по 2012 год уменьшился, приблизительно, на 22%.

«Индекс человеческого развития по Украине ниже, чем средний по странам категории «высокого уровня развития», и ниже среднего по Европе и СНГ», - констатировала Г. Ригер.

Кроме того, Индекс гендерного неравенства в Украине составляет 0,338, что ставит ее на 57 место среди 148 стран. При этом, Казахстан и Российская Федерация по этому индексу занимают 51 позицию.

Также в докладе говорится, что в Украине 2,2% населения живет в многомерной бедности, и еще 1% граждан уязвимы перед такими депривациями. Количество людей, живущих в многомерной бедности, в Казахстане и России составляет 0,6% и 1,3%, соответственно.

Индекс человеческого развития – это итоговое мероприятие для оценивания долгосрочного прогресса в трех основных измерениях человеческого развития: долгой и здоровой жизни, доступа к образованию и достойного уровня жизни.

В Докладе о человеческом развитии за 2013 год представлены значение и рейтинги ИЧР для 187 стран и признанных ООН территорий, вместе с ИЧР, откорректированным на неравенство, для 132 стран, Индексом гендерного неравенства для 148 стран и Многомерным индексом бедности для 104 стран.

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Азаров предлагает импортерам подумать о том, как не допустить подорожание автомобилей

Премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает импортерам подумать о мерах по недопущению роста стоимости автомобилей.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Что мы имеем сейчас? В течение последнего года отечественные автопроизводители практически остановились. Они не выдержали конкуренции с более дешевыми импортными автомобилями, завозимыми как из России, так и из других стран. А это десятки тысяч людей фактически остались без работы. Во всех странах мира, особенно в период кризиса, государство прежде всего поддерживает отечественного товаропроизводителя и думает о том, как сохранить рабочие места для своих собственных граждан. А покупая импортный автомобиль, мы, прежде всего, вкладываем деньги в развитие других стран, а не своей собственной", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, эта мера вынужденная и временная и как только ситуация поправится, безусловно, она будет отменена.

"А наши импортеры должны подумать о том, чтобы максимально удешевить расходы, и мы готовы с ними встречаться и помогать им в этом, и не увеличивать стоимость импортных автомобилей. Мы также понимаем, что в этой отрасли тоже есть рабочие места, также работают люди, и поэтому мы бы не хотели нанесения ущерба этому важному и нужному делу, потому что мы прекрасно понимаем, что отечественный автопроизводитель не может сегодня полностью закрыть потребности наших людей в автотранспорте", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключают возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

Согласно сообщению ВАИИД, в результате введения спецпошлины цены на автомобили объемом 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а на автомобили 1,5-2,2 литра - на 15,6%.

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Президент приказал Кабмину защитить отечественных нефтепереработчиков

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта 2013 года принять меры по защите отечественных нефтепереработчиков от недобросовестной конкуренции при осуществлении импорта нефтепродуктов в Украину.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

«Принять меры по защите внутреннего рынка и интересов отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции при осуществлении импорта нефтепродуктов в Украину», - сказано в документе.

«Индикатор выполнения – проведение антисубсидарного расследования о нанесении вреда национальному производителю моторных топлив и, по его результатам, принятие соответствующего решения», - говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручения являются премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины, обеспечивающий выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сфере энергетики, Минэкономразвития, Минэнергоугля.

Справка УНИАН. По сообщениям в СМИ в марте 2013 года Минэкономразвития зарегистрировало жалобу четырех украинских нефтепереработчиков о возбуждении антисубсидарного расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси.

На основании жалоб Межведомственная комиссия по международной торговле может начать антисубсидарное расследование в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси, расследование может длиться до года.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,2 млн тонн, что на 64% меньше показателя января 2012 года

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Янукович поручил до конца июня заключить договора с инвесторами для LNG-терминала

Президент Украины Виктор Янукович поручил Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестиций) и министерству энергетики и угольной промышленности до конца июня 2013 года заключить договора с инвесторами для строительства LNG-терминала.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Также в документе отмечается, что в мае 2013 года Госинвестиций и Минэнергоугля должны провести конкурс по выбору инвестора на строительство и эксплуатацию LNG-терминала.

Кроме того, президент поручил в сентябре заключить договора между компанией-оператором LNG-терминала и субъектом, на которого возложена обязанность по обеспечению гарантий загрузки мощностей терминала.

Согласно документу, до конца года планируется начало строительства газотранспортной части национального проекта, в частности, начало строительства отдельных частей LNG-терминала (технологической, морской, газотранспортной).

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала».

Кроме того, агентству не удалось привлечь 165 млн евро, необходимые для финансирования первоочередной морской части строительства «LNG-терминала».

17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

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