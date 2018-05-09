Баланс недели: разборки с ВТО, Укравтодор реформируют, иномарки «подрезали», МВФ приедет с блиц-визитом, валюта уходит "под матрасы"

Украина и ВТО: уравнение с 371 неизвестной

На этой неделе снова всплыл вопрос торговых отношений Украины в рамках ВТО. ЕС и США категорически не приемлют позицию нашей страны (12 сентября 2012 года Украина подала заявку в Организацию на пересмотр пошлин на 371 товарную линию), утверждая, что это может вызвать беспрецедентное напряжение в мировой торговле. Хотя, согласно правилам ВТО, через три года после вступления страна может подавать соответствующие предложения в Организацию. По мнению представителей Госдепартамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз. Кстати, появились слухи, что Москва и Киев рассматривают возможность ассоциированного членства Украины в ТС, которые резко опровергли в украинских верхах. Глава Минэкономразвития Игорь Прасолов и вовсе заявил: «…Насколько мне известно, в Таможенном союзе даже нет такого понятия - ассоциированный член». Но в очередной раз отметил, что Украина продолжает изучать вопрос сотрудничества с ТС. По словам правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна, вопрос сотрудничества с ТС прояснится через 4 месяца, когда межведомственная экспертная рабочая группа по выработке рекомендаций и механизмов по углублению сотрудничества с Таможенным союзом и ЕЭП представить свои наработки на рассмотрение правительства.

В этой связи особенно интересны отношения с ЕС, переговоры об ассоциации с которым и так находятся на грани срыва. По мнению Евросоюза, позиция Украины в ВТО несопоставима с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли.

СМИ писали, что ЕС передал Киеву официальное письмо с просьбой отозвать нотификацию в ходе саммита Украина-ЕС. В то же время, правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий отрицает факт получения такого обращения: «Если бы оно было, то к нам бы уже попало. Пока у нас такого обращения нет, и я лично его не видел.

Но, несмотря ни на что, по словам пресс-секретаря премьер-министра Виталия Лукьяненко, позиция Украины в вопросе пересмотра пошлин в рамках членства в ВТО не изменилась.

Судя по всему, переговоры затянутся, поскольку ни одна из сторон не намерена сдавать позиции. С одной стороны, в благородном стремлении поддержать спрос на товары отечественного производителя на фоне экспансии дешевого импорта более высокотехнологичных и конкурентоспособных соседей недолго потерять «ориентацию». С другой стороны, зона свободной торговли с ЕС может обойтись отечественной экономике слишком дорого, по крайней мере, при нынешнем состоянии экспортно-ориентированных отраслей.

По кочкам, по кочкам...

Вот в чем действительно нам необходима поддержка, так это в решении инфраструктурных вопросов. Основные трассы Украины находятся в плачевном состоянии, о ситуации в регионах говорить вообще не стоит. Между тем, по данным «Укравтодора», на 10 марта «ямочность» дорог общего пользования государственного значения ликвидирована на 98%. Но претензии водителей только нарастают, и понятно почему - ремонтируемые трассы общего пользования составляют не такой уж большой процент автодорог страны. И если вникнуть в карусель цифр, становится понятно, что, соответственно, и отремонтировано совсем немного. Так, в ведении Укравтодора находится сеть автомобильных дорог общего пользования протяженностью 169,1 тыс. километров из которых 20,1 тыс. километров - дороги государственного значения. Напомним, по данным автодора, в результате неблагоприятных погодных условий этой зимой было значительно повреждено дорожное покрытие, в целом, перед началом работ (12 февраля 2013 года) ямочнсть была зафиксирована на 2 тыс. 631 км основных дорог страны государственного значения. Так что, если быть точным, то за словами о "ликвидации ямочности" скрывается не так уж много отремонтированных километров. Конечно, любой ремонт любого количества километров - это хорошо, но...

Впрочем, премьер-министр Николай Азаров как "автомобилист с многолетним стажем" назвал критику в адрес властей из-за качества автодорог несправедливой. В числе причин критической ситуации озвучил перепады погоды и рост количества авто. Он высказал намерения «закрыть транспортные коридоры с Европой в ближайшей пятилетке» и пообещал, что вопрос разграничения полномочий организаций, отвечающих за качество дорожного полотна, будет решен в ближайшее время.

Сказано – сделано. На заседании правительства Николай Янович инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью. «Необходимо разделить функции проектирования, строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал он.

Министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил, что намерен реформировать систему управления дорожным строительством уже до конца 2013 года, сейчас готовятся два закона, которые позволят привлечь инвестиции и установить контроль за дорожным строительством. «Будут разделены функции между Министерством инфраструктуры, «Укравтодором» и Укртрансинспекцией. Мы должны принять законы в 2013 году и в следующем году работать уже по-новому”, - сказал Козак. По его словам, за Министерством инфраструктуры будут закреплены функции по определению стратегии развития дорожного хозяйства, «Укравтодор» станет отвечать за дорожное строительство, а «Укртрансинспекция» - контролировать ход работ.

Премьер-министр также инициировал изменение модели финансирования автодорожного комплекса страны на основе привлечения частного капитала. А также поручил профильным министрам разработать практические механизмы использования как ГЧП, так и концессии для строительства магистралей и «...подготовить предложения по апробации такого механизма уже в ближайшее время», отметив, что законодательная база в Украине для этого есть.

Азаров также поручил вице-премьерам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать долгосрочные меры по организации производства материалов для дорожного строительства в Украине, в частности, программу по выпуску качественного битума, высокотехнологических укрепляющих материалов и дорожной техники.

Остается надеяться, что скорость «словесной» реакции правительства на народное возмущенио уже в ближайшее время положительно скажется на скорости передвижения транспорта на наших дорогах.

Спецпошлины на автомобили – попытка номер два

Украина приняла решение ввести спецпошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% - с объемом двигателя больше 1000 куб. см, 12,95% - с объемом двигателя больше 1500 куб. см. Новшество заработает через 30 дней.

Нововведению предшествовало специальное раследование, инициатором которого выступил «Укравтопром» в июне 2011 года. Конечная цель – путем сокращения ввоза автомобилей увеличить продажи на внутренним рынке отечественной продукции, что будет способствовать снижению дисбаланса во внешней торговле. Вполне логично, что решение позитивно воспринято представителями отечественного автопрома.

А вот украинские импортеры автомобилей отреагировали на него угрозой прекратить ввоз иномарок в страну. «Мы будем действовать тем же методом, как действовали в 2009 году. Тогда импорт прекратился, и правительство, не получив огромные поступления в бюджет, отменило 13% надбавку», - заявил директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко. (Стоит напомнить, что с 6 марта 2009 года Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом" N923-VI от 4 февраля 2009 была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины сроком на 6 месяцев. ВТО было возмущено такими действиями Украины. Кроме того, госказна понесла только убытки).

Отметить хочется следующее: власть уже в течение нескольких лет продолжает рассматривать введение налога на роскошь, в том числе на дорогие и мощные авто. Судя по нынешнему решению, вместо этого, несмотря на заверения Красули, в цене вырастут малолитражки (пошлина плюс НДС), которые и так далеко не всем украинцам по карману, особенно с учетом того, что кредитование в Украине практически заморожено. Подтянется в цене и вторичный рынок. Что ж, раз забота об отечественном потребителе все никак не проявляется со стороны верхов, то тогда, наверное, остается порадоваться за украинский автопром. Вот только вопрос – а существует ли он? Не секрет, что наш автопром сводится к нескольким площадкам по прикручиванию колес и только.

Кстати, и в данном вопросе возникает «торговая» проблема – как отреагируют на нововведения Украины поставщики авто: Европа, США, Китай и прочие страны? С учетом перечисленных проблем, ситуация со спецпошлинами на автомобили больше напоминает передел авторынка.

Валюта, пока!

К слову, объемы реализации автомобилей напрямую зависят от благосостояния населения и кредитной активности банков, и как раз на этой неделе НБУ презентовал статистику за февраль: население скупает валюту, банки снижают активы, монетарная база выросла, фонд гарантирования тает, а ВВП упал, правда, незначительно.

Согласно данным Национального банка, чистая покупка наличной валюты населением в феврале составила 223,3 млн долл., что на 11,3% больше, чем в январе. В то же время, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в январе сократились на 181,7 млн долл. - до 22,578 млрд долл. Учитывая, что купленная населением валюта, судя по статистике, не попала на вклады, законодательные инициативы о запрете валютных депозитов не прошли даром - инвалюта уходит «под матрас».

Также Национальный банк сообщил о снижении активов банков в феврале на 0,3%, до 1,137 трлн грн, при одновременном падении обязательств на 0,4%, до 962,9 млрд грн. По сути, объемы привлеченных ресурсов в банковской системе снижаются, соответственно, падают и объемы активных операций, что, по словам банкиров, связано с сезонным замедлением бизнес-активности и снижением спроса на кредитные продукты банков по причине их высокой стоимости. По оценкам экспертов Независимой ассоциации банков Украины, зафиксировано снижение стоимости ресурсов почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка, и банки продолжат снижать ставки привлечения средств для улучшения операционной прибыльности. Эксперты прогнозируют снижение ставок по краткосрочным вкладам до 15-17% уже весной этого года.

На фоне мер Национального банка по активизации безналичных расчетов, в том числе активного общественного обсуждения проекта постановления об ограничении наличных расчетов, показатели в этой сфере пока оставляют желать лучшего. При росте монетарной базы в Украине за февраль на 1,3% и денежной массы на 0,8% объем наличности вне банков за этот период увеличился на 1,7%, а объем остатков на корсчетах банков снизился на 3,5%. Фактически, перекос в сторону наличности, с которым борются чиновники НБУ, в феврале вырос.

Между тем, были на прошедшей недели и положительные новости. Госстат улучшил показатель спада валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года с 2,7% до 2,5%. При этом ведомство сохранило оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Также согласно данным ведомства, наступил переломный момент в структуре внешней торговли Украины, как минимум, товарами. Положительное сальдо в этой сфере в январе 2013 года составило 15,8 млн долл. против орицательного сальдо 60,5 млн долл. за январь 2012 года. Следует отметить, что сальдо внешнеторгового баланса по итогам как 2012, так и 2011 года в целом также было отрицательным (9,027 и 6,657 млрд долл., соответственно). По мнению экспертов, снижение импортозависимости стало возможным благодаря сокращению объемов потребления российских энергоносителей. В январе текущего года импорт природного газа уменьшился на 3,2% - до 1,018 млрд долл. по сравнению с январем прошлого года. В то же время, рост экспорта зерновых за указанный период составил 6,2% - до 555,08 млн долл., а в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 17,2% - до 796,85 млн долл.

Не порадовал, правда, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, бюджет которого в феврале снизился на 5,3% - до 5,71 млрд грн. Причем просматривается негативная тенденция - в январе показатель тоже упал на 1,07%. Фонд поясняет ситуацию выведением с рынка двух неплатежеспособных банков - «Эрде Банка» и банка «Таврика». А банкиры прогнозируют, что введение новых правил дифференцированного расчета взносов в Фонд уже не за горами. Возможно, эта инициатива под давлением общественности так и останется инициативой (как в истории со службой финансовых расследований).

Служба финансовых расследований: история одной идеи

На прошедшей неделе в СМИ появились сообщения, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований с широкими полномочиями, которая будет подчинена непосредственно Президенту.

Данный проект подвергся активной общественной критике. В частности, Украинский союз промышленников и предпринимателей и другие объединения и организации бизнеса категорически выступили против инициативы. Президент УСПП, народный депутат Анатолий Кинах заявил, что создание подобной службы лишь углубит проблему защиты прав собственника и инвестора, которая сейчас является главным препятствием на пути эффективных инвестиций в украинскую экономику.

В ответ на негативную реакцию предпринимателей Азаров издал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона в связи с тем, что он не отвечает требованиям времени. Безусловно, это - маленькая победа бизнеса, но может случиться так, что вопрос не закрыт, а просто отложен.

МВФ передал привет

Киевский офис Международного валютного фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера сообщил, что приезд миссии МВФ планирует в период с 27 марта по 10 апреля. Представитель руководителя департамента внешних связей Фонда, заместитель пресс-секретаря Уильям Мюррей во время традиционного брифинга в Вашингтоне подтвердил заявление, однако сообщил о сокращении времени пребывания на неделю – с 28 марта до 3 апреля.

Предыдущая миссия МВФ находилась в Украине с 29 января по 12 февраля с.г. По итогам ее работы Альер отметил прогресс в переговорах с украинскими властями, что вполне достаточно для продолжения диалога. В то же время, вопросы выравнивая цены на газ для населения, введения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики остаются актуальными. Они не сняты с повестки дня. Похоже, что до разрешения «газовой» проблемы, то есть, до урегулирования цены на «голубое топливо» с Москвой, окончательное согласование «дружбы» с МВФ ожидать не стоит.

Не пропустите на следующей неделе

Уже сейчас известно, какие интересные события состоятся на следующей неделе:

- в парламент поступит ежегодное Послание Президента;

- премьер-министр Николай Азаров даст пресс-конференцию для центральных, региональных и зарубежных СМИ;

- брифинги проведут первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, вице-премьер-министры Юрий Бойко и Константин Грищенко.

- состоится заседание Кабмина;

- начинается пленарная неделя, однако заработает ли Верховная Рада, учитывая политические расклады, утверждать пока не берется никто.

Ольга Гордиенко (УНИАН)