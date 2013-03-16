В Казахстане оппозиция выносит на референдум вопрос о выходе страны из Таможенного союза

В Казахстане оппозиция инициирует общенациональный референдум, на который будут вынесены вопросы о выходе республики из Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства, о возврате государству приватизированных стратегических предприятий, о запрете на строительство атомной станции и о введении выборности акимов (глав администраций) всех уровней.

Как передает РИА «Новости», в Алма-Ате состоялось собрание инициативной группы по референдуму. В заседании, по информации организаторов, приняли участие 500 делегатов со всех регионов республики. В соответствии с законодательством, такое количество граждан, представляющих все регионы республики, имеют право инициировать референдум.

Среди предприятий, на возврат которых в госсобственность настаивают инициаторы референдума, упомянуты металлургические корпорации Kazakhmys, ENRC, Арселор Миттал Темиртау, Казцинк и Народный банк Казахстана.

По действующему законодательству, документы, принятые на собрании, подлежат передаче в Центризбирком, который по итогам проверки должен выдать инициаторам референдума подписные листы. Для проведения референдума инициаторам необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей.

Решение о создании ТС РФ, Беларуси и Казахстана было принято в 2006 году. ТС предусматривает создание единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках ТС применяется единый таможенный тариф. С 1 января 2012 года на пространстве РФ, Белоруссии и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). Предполагается, что внутри ЕЭП будет обеспечено свободное перемещение товаров, услуг и капиталов через госграницы стран-участниц.

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