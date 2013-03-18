ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «НБУ запретит ряд наличных операций на небанковском финансовом рынке» пишет: соответствующее постановление регулятора зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу после официального опубликования…

http://delo.ua/finance/nbu-zapretit-rjad-nalichnyh-operacij-na-nebankovskom-finansovom-ry-199762/

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Также «Дело» в публикации «Реконструкцию завода Нусенкиса прогарантирует Кабмин?» пишет: на метзаводе «Донецкстали» объявили о начале второго этапа реконструкции производства. Донецкие областные власти пообещали ходатайствовать перед Кабмином о предоставлении проекту госгарантий по кредитам…

http://delo.ua/business/rekonstrukciju-zavoda-nusenkisa-progarantiruet-kabmin-199788/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина умасливает мир», в котором пишет: Украина, и без того являющаяся лидером по экспорту подсолнечного масла на внешние рынки, сумела за полгода нарастить его поставки более чем на четверть. Однако произошло это не благодаря повышению урожайности подсолнечника или росту эффективности переработки в целом по отрасли, отмечают эксперты, а главным образом за счет увеличения конкуренции за сырье в Украине и благоприятной рыночной конъюнктуры. Так что рост экспорта по итогам года, скорее всего, будет не столь значительным…

http://www.kommersant.ua/doc/2148792

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Торговля позитивом» пишет: впервые за четыре года в январе зафиксировано положительное сальдо внешней торговли Украины товарами. Этому способствовали низкий спрос на импортные энергоносители и автомобили, а также сохранение высоких темпов роста экспорта оборудования, химической продукции и зерновых. Однако сохранение положительного сальдо в последующем маловероятно, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2148789

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«Сегодня» в публикации «Газ для Украины подешевеет на 160 долларов – эксперт» пишет: благодаря новым договоренностям с российским «Газпромом» украинский «Нафтогаз» наконец-то станет безубыточным…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Gaz-dlya-ukrainy-podesheveet-na-160-ekspert.html

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Также «Сегодня» в публикации «Паспорта украинцам будут делать быстрее» пишет: президент распорядился сократить сроки выдачи заграничних и внутренних паспортов…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Pasporta-ukraincam-budut-delat-bystree.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Кипрская «национализация» вернет в Россию сбежавшие капиталы» пишет: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что фискальная политика ЕС и Кипра заставит европейский бизнес обратить внимание на Россию…

http://izvestia.ru/news/546856

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Также «Известия» в публикации «Минфин предлагает пересадить пассажиров РЖД на самолеты» пишут: более 5 млрд рублей госсубсидий на дальние железнодорожные перевозки могут передать авиакомпаниям. РЖД и Минтранс - против…

http://izvestia.ru/news/546762

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«Ведомости» в публикации «Спасение Кипра может стоить российским вкладчикам почти 2 млрд долл.» пишут: в выходные тысячи киприотов выстроились в очереди к банкоматам, в большинстве из них уже не осталось наличных. Люди пытаются опередить парламент, которому сегодня предстоит сделать выбор - забрать у вкладчиков 5,8 млрд евро или отказаться от кредита EC - МВФ в 10 млрд евро…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10131911/kipr_rasplatitsya_chuzhimi_dengami

(УНИАН)