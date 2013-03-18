Арбузов призвал Раду поддержать правительственные законопроекты

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов призвал Верховную Раду поддержать 19 правительственных законопроектов, 8 из которых касаются евроинтеграционных устремлений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

С.Арбузов отметил: “Я прошу поддержать 19 законопроектов правительства, 8 из которых евроинтеграционные, а три - социально важные”.

“Прошу поддержки и надеюсь, что все эти законопроекты попадут в повестку дня и будут голосоваться”, - добавил он.

Первый вице-премьер заверил, что готов отвечать на все вопросы, которые есть, в частности, у оппозиции. В то же время он сказал: “Когда начнем работать, то все те вопросы, которые сегодня прозвучали, или большинство их отпадет”.

Он также отметил, что на все вопросы, которые есть у фракций, он готов дать ответ, и сказал: “Я приглашаю все фракции для обсуждения этих вопросов ко мне, в правительство”.

По мнению С.Арбузова, сотрудничество правительства и Верховной Рады - это “залог повышения благосостояния нашего населения”.