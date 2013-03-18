Киеву возвращен участок стоимостью более 6 млн грн по улице Богдана Хмельницкого

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Киева и обязал ООО «Киевгорэксплуатация» вернуть в коммунальную собственность 0,08 га земли стоимостью более 6 млн. грн по ул. Богдана Хмельницкого, 64 в Шевченковском районе города.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ прокуратуры Киева, решением Киевсовета в 2001 году земельный участок был передан коммунальному предприятию «Генеральная дирекция Киевской городской государственной администрации по обслуживанию иностранных представительств» для эксплуатации и обслуживания дома дипломатического назначения.

В 2010 году Киевсоветом были внесены изменения в это решение и земельный участок передан в пользование ООО «Киевгорэксплуатация», с которым заключен договор аренды на 15 лет.

Однако решение Киевсовета о передаче земле в аренду ООО «Киевгорэксплуатация» является незаконным, отмечается в сообщении прокуратуры.

Проверкой установлено, что это решение принято без разработки соответствующей проектной документации и по иску прокуратуры Киева в марте прошлого года уже отменено Киевским апелляционным административным судом.

По решению суда договор аренды с ООО «Киевгорэксплуатация» признан недействительным и общество обязано вернуть землю из незаконного владения.