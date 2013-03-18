Медведев рассказал о статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

Москва. В Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с вице-премьерами.

«Что касается различных категорий членства – будь-то полноценное членство или статус наблюдателя, – конечно, все эти позиции нужно максимально тщательно в договоре отрегулировать, тем более что мы понимаем, на чем стоит сейчас это различение», - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что страны «тройки» - Россия, Беларусь и Казахстан - Таможенный союз уже создали и теперь речь идет о создании Евразийского экономического союза.

По его словам, нужно как следует потрудиться, чтобы завершить эту работу в намеченный срок. При этом Д.Медведев добавил, что такие интеграционные объединения легко не возникают.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр России Игорь Шувалов сообщил, что 29 мая с. г. планируется вынести на рассмотрение Высшего экономического совета (в совет входят главы государств и правительств Таможенного союза - УНИАН) проект договора о создании Евразийского экономического союза.

По его словам, работа над этим документов идет «сложно», поскольку она должна быть построена по нескольким блокам.

«Какие это блоки? Первый и самый важный – кодификация всего того, что сейчас образует Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Это очень большой пласт законодательства нормативных документов. И этот блок, немного уже отредактированный – поскольку мы работаем по этому законодательству уже несколько лет и кое-что нужно поменять, пришло время, – этот главный блок кодификации должен быть обеспечен, и нам нужно уже к маю 2014 года все разногласия снять», - сообщил И.Шувалов.

Кроме этого он сообщил, что отдельная часть этого документа должна будет ответить на вопрос, каким образом получается членство. При этом он напомнил, что Киргизия уже изъявила желание стать членом Таможенного союза. И.Шувалов подчеркнул, что договор должен будет предусматривать различные этапы и варианты для тех, кто пытается присоединиться к этому интеграционному объединению, так как движение к полному членству будет постепенным.

Он сообщил, что страны «тройки» интересуются опытом Европейского Союза.

«Также нашим партнёрам – Киргизии, Таджикистану и другим государствам, если они захотят, мы предоставим возможность с нами работать, добиваясь членства или просто обладания определённым статусом», - подчеркнул И.Шувалов.

Как сообщал УНИАН, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза. 6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза. Он отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

18 марта Д.Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

«Очевидно, что членом Таможенного союза и будущего Евразийского экономического союза может быть лишь такое государство, которое приняло и ратифицировало все документы Таможенного союза и Экономического союза», - подчеркнул Д.Медведев.

По его словам, все остальное – «это не членство, это может быть статус наблюдателя, это что-то другое»

«Наши украинские друзья любят порассуждать на тему присоединения «3+1» и так далее. «3+1» не будет. Или все, или ничего», - подчеркнул Д.Медведев.