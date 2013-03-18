Москаль: для оформления загранпаспорта необходимо уплатить лишь 170 грн

Для оформления загранпаспорта гражданина Украины достаточно уплатить 170 гривен, пишет на своей странице в Facebook народный депутат Геннадий Москаль.

Он отмечает, что к нему часто обращаются люди, которые жалуются на самоволие Государственной миграционной службы. Для информирования граждан о стоимости изготовления загранпаспортов Г.Москаль предоставляет постановление Днепропетровского апелляционного административного суда от 5 февраля и 19 февраля 2013 года, в которых четко указано, что для получения загранпаспорта гражданам Украины необходимо уплатить только государственную пошлину в сумме 170 грн (при необходимости срочного оформления стоимость составляет 340 грн).

«Все другие квитанции, которые требуют подразделения Государственной миграционной службы, являются незаконными и не подлежат никакой оплате. Согласно ст. 142 Конституции Украины, “судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными для выполнения на всей территории Украины”. Поэтому, чтобы чиновники не вводили вас в заблуждение и не требовали противозаконных платежей, идя в Государственную миграционную службу для оформления загранпаспорта, следует взять с собой указанные постановления Днепропетровского апелляционного административного суда, которые вступили в законную силу. И никаких незаконных платежей», - подчеркивает Г.Москаль.

Он поместил фотокопии постановлений суда. В первом постановлении - Днепропетровского апелляционного административного суда от 5 февраля - полностью удовлетворяется апелляционная жалоба гражданина Игоря Блюменталя на постановление Запорожского админсуда от 1 августа 2012 года, который признал законным отказ выдать загранпаспорт из-за того, что И.Блюменталь уплатил лишь госпошлину и отказался платить другие квитанции, которые требовала ГМС. Так, суд обязал управление Государственной миграционной службы выдать И.Блюменталю паспорт гражданина Украины на основании представленных им документов.

19 февраля этот же суд удовлетворил аналогичную жалобу гражданина Руслана Жирова.