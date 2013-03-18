Украинцы больше хотят в ЕС, чем в Таможенный союз - опрос

Количество сторонников вступления Украины в Европейский Союз на 4% опережает тех, кто выступает за членство в Таможенном союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, презентованные сегодня на пресс-конференции директором Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Согласно результатам исследования, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум, где стоял бы вопрос: вступление в ЕС или в Таможенный союз, относительное большинство населения проголосовало бы за ЕС - 52%, за Таможенный союз - 48% (проценты даны в отношении к тем, кто уже определился с голосованием).

Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум относительно вступления Украины в Европейский Союз, большинство населения проголосовало бы «за» - 59%, «против» - 41% (данные в отношении к тем, кто уже определился с голосованием). Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о вступлении Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, большинство населения проголосовало бы «за» - 57,4%, «против» - 42,5% (данные в отношении к тем, кто уже определился с голосованием).

По словам И.Бекешкиной, формулировка вопроса референдума о выборе между вступлением в ЕС или вступлением в Таможенный союз при любом результате раскололо бы Украину надвое, потому что преимущество членства в ЕС незначительно. В то же время очевидно, по мнению эксперта, что со временем будет преобладать тенденция поддержки членства в ЕС, поскольку эту позицию разделяет молодежь, в отличие от самого старшего поколения. При этом И.Бекешкина отметила, что проведение референдума лишь по вступлению в ЕС или лишь по вступлению в Таможенный союз - было бы нечестно, поскольку оба эти референдума имели бы позитивное решение.

“В Украине существуют существенные региональные отличия в поддержке вступления в ЕС или Таможенный союз. Вступление в ЕС поддерживают в Западной и Центральной Украине, почти пополам делится мнение населения Южной Украины и преимущественно не поддерживают в Восточной Украине”, - сказала И.Бекешкина.

В то же время вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, наоборот, поддерживается на Востоке, Юге, с небольшим преимуществом и в Центре и совсем не поддерживается на Западе Украины. При альтернативной постановке вопроса - «или ЕС, или Таможенный союз» - вступление в ЕС поддерживается населением Запада и Центра Украины, в Таможенный союз - населением Юга и Востоку.

И.Бекешкина сообщила, что существуют существенные возрастные отличия в поддержке вступления в ЕС или Таможенный союз. Вступление в ЕС поддерживают граждане всех возрастных категорий, за исключением людей старшие 60 лет. Вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, напротив, поддерживают все вековые категории граждан, за исключением молодежи до 30 лет. При альтернативной постановке вопроса - «или ЕС, или Таможенный союз» - в возрасте 18-39 лет преобладает поддержка вступления в ЕС, в вековой категории 40-59 лет поддержка вступления в ЕС и Таможенный союз почти равна, а люди в возрасте старше 60 лет поддерживают вступление в Таможенный союз. При этом среди молодежи преобладает поддержка членства в ЕС, а не в Таможенном союзе во всех регионах, в частности и Восточному, и Южному.

***Исследование проводилось Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 5 по 13 марта 2013 года. Полевой этап продолжался с 6 по 12 марта 2013 года. Опрос проводился в 109 населенных пунктах (Р8Ц) во всех областях Украины и в Автономной Республике Крым. Методом интервью опрошено 2037 респондентов по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.