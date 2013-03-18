Анонс на 19 марта

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится прямая линия «Особенности налогообложения юридических и физических лиц на едином налоге», которую проведет журнал «Деньги». Участники: Екатерина Гривнак, начальник отдела платежей за землепользование и местных налогов Департамента налогообложения юридических лиц ГНСУ; Татьяна Федченко, начальник отдела налогообложения самозанятых лиц Департамента налогообложения физических лиц ГНСУ.

* Состоится пресс-шоу по случаю запуска новой услуги ВОЛИ - интерактивного телевидения будущего. Участники: ген.директор компании ВОЛЯ Джордж Жембери; ведущий украинский ИТ-эксперт Станислав Юрасов; партнеры проекта: топ-менеджеры ведущих мировых производителей оборудования, программного обеспечения и поставщики контента, руководство ведущих украинских телекоммуникационных компаний.

* Состоится пресс-конференция Премьер-министра Украины Николая Азарова для центральных, региональных и иностранных CМИ. Планируется, что с 14:00 до 16:00 на вопросы журналистов будут отвечать: первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, вице-премьер-министры Юрий Бойко и Константин Грищенко.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Виктора Шевченко, генерального директора компании ООО "Заммлер Украина" на тему: "Особенности мультимодальных грузоперевозок из Китая в Украину: что необходимо знать?"

* Госэнергоэффективности Украины и 8 агроасоциаций подпишут Меморандум о сотрудничестве. Участники: Николай Пашкевич, председатель Госэнергоэффективности; Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация»; Геннадий Новиков, глава Аграрного союза Украины; Владимир Лапа, ген.директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Сергей Карпенко, директор Союза птицеводов Украины. После церемонии подписания меморандума состоится пресс-брифинг.

* Пресс-конференция на тему: «Тенденции развития финансовых рынков, повышение финансовой грамотности украинских и конструктор инвестиционных продуктов». РБК Украина совместно с международным финансовым брендом Альпари впервые представит уникальный финансовый сервис - конструктор инвестиционных продуктов. Участники: ген.директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, главный редактор РБК Украина Антон Подлуцкий, директор инвестиционного департамента Альпари Александр Новодворский, финансовый аналитик Альпари Александр Михайленко.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как разорвать кабальные газовые контракты». Директор юридической компании "Lions Litigate" Станислав Батрин подал административный иск на бездеятельность КМУ, поскольку последний не предпринимает необходимые меры для расторжения кабальных газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». О политико-правовых аспектах проблемы и перспективах ее решения будут говорить участники пресс-конференции. Участники: Станислав Батрин, канд.юрид.наук, директор юридической компании "Lions Litigate"; Владимир Василенко, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктор юрид. наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Заслуженный юрист Украины, судья Международного трибунала по бывшей Югославии, Олег Канивец, народный депутат Украины, председатель ОО «Стратегическое партнерство», Олег Березюк, председатель ОО «Украинское юридическое общество» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится конференция "Запуск программы IBM "Глобальный предприниматель" в Украине". Участники: Пенко Динев, генеральный директор IBM в Украине; Владимир Семиноженко, глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины; Владимир Сорока, руководитель подразделения IBM Global Technology Unit (Израиль) Денис Довгополый, директор BVU Group.

* Пресс-конференция на тему: «В Украине зафиксирован рекордный отложенный спрос на IPO», посвященная рынку первичных размещений (IPO) для украинских компаний. Участники: Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков, Андрей Дубецкий, глава представительства Варшавской Фондовой Биржи в Украине; Павел Мишустин, директор департамента инвестиционно-банковских услуг Инвестиционной компании «Альтана Капитал».

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