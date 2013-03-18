ТОП-10 (18 марта)

Янукович приказал разработать программу сотрудничества с Таможенным союзом

Парламент Кипра перенес на 19 марта заседание по налогу на вклады

Президент поручил Кабмину усовершенствать систему пенсионного обеспечения

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале вырос на 14,8%

Спад промпроизводства в Украине в феврале составил 6%

Прибыль банков Украины в январе-феврале сократилась на 34%

Янукович утвердил положение о Миндоходов, подчинив ему налоговую милицию

Кабмин создал Администрацию морских портов Украины

Автомобилисты обещают «автомобильный майдан», протестуя против спецпошлин на иномарки

Открытие Одесского НПЗ запланировано на 29 марта – Ставицкий

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Янукович приказал разработать программу сотрудничества с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству экономического развития и торговли до июля разработать среднесрочную программу сотрудничества Украины со странами Таможенного союза.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Месяц июнь в документе определен как окончательный срок разработки программы.

«Разработать программу сотрудничества Украины с государствами Таможенного союза: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией на среднесрочную перспективу», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

16 января 2013 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе, и отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

В начале февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Президент Украины Виктор Янукович заявил 14 марта на пресс-конференции, что газовые переговоры с Россией отделены от переговоров о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана.

Министр экономического развития Украины Игорь Прасолов 15 марта заявил, что вопрос о придании Украине статуса ассоциированного члена в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана сейчас не обсуждается.

Напомним, что некоторые эксперты считают выставленный российским "Газпромом" счет на 7 миллиардов долларов за газ, не отобранный Украиной в 2012 году, экономическим шантажом с целью вынудить Украину ко вступлению в ТС.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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Парламент Кипра перенес на 19 марта заседание по налогу на вклады

Парламент Кипра отменил назначенное на сегодняшний день заседание, на котором предполагалось утвердить программу финансовой стабилизации, и перенес его на вторник, 19 марта, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

"Парламентарии запросили дополнительное время для изучения создавшейся ситуации и переговоров с "тройкой" кредиторов - Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, парламент Кипра в понедельник, 18 марта, планировал расмотреть вопрос введения налога на банковские депозиты в стране - условие предоставления экстренной финансовой помощи от Еврогруппы и МВФ. Как заявило рейтинговое агентство Moody's, параметры предоставления финансовой помощи Кипру негативны для всех европейских кредиторов, а не только кипрских.

Накануне Евросоюз согласовал выделение Кипру 10 млрд евро из 17 млрд, необходимых экономике государства для ликвидации последствий экономического кризиса. Оставшиеся 7 млрд евро и предлагается изыскать путем введения налога на вклады.

Если Кипр не получит помощь, экономику острова ждет неминуемый дефолт.

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Президент поручил Кабмину усовершенствать систему пенсионного обеспечения

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до ноября-декабря 2013 года разработать пакет законопроектов по усовершенствованию системы пенсионного обеспечения, куда должны войти законопроекты о внедрении обязательных корпоративных пенсионных схем в качестве дополнительного обеспечения за риск для жизни, а также законопроекты об администрировании страховых взносов в накопительную систему общеобязательного пенсионного страхования.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Согласно указу главы государства, ответственными за разработку законопроектов определены Пенсионный фонд, Министерство социальной политики Украины, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины.

К ноябрю предполагается также внедрить возможность электронного перечисления взносов в накопительный фонд, а также введение системы контроля использования средств Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, предполагавший запуск второго - накопительного и персонифицированного - уровня пенсионной системы после ликвидации дефицита Пенсионного фонда Украины.

В 2012 году дефицит Пенсионного фонда составил 27 млрд грн, а на этот год дефицит фонда запланирован на 5,4 млрд грн меньше.

В феврале 2013 года министр социальной политики Наталья Королевская инициировала создание на базе Минсоцполитики рабочей группы по анализу пенсионной реформы.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, а к 1 декабря 2013 года вырастет до 949 грн.

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Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале вырос на 14,8%

Объем оборота розничной торговли в Украине в январе-феврале 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,8% и составил 117,47 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Винницкой области – на 18,7%, до 3,45 млрд грн, в Запорожской области – на 18,5%, до 5,65 млрд грн, в АР Крым – на 18%, до 4,35 млрд грн и в Луганской области — на 17,7%, до 4,77 млрд грн.

Справка УНИАН. Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Рост оборота розничной торговли в Украине в январе-феврале 2012 года против января-февраля 2011 года составил 14,6%.

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Спад промпроизводства в Украине в феврале составил 6%

В Украине спад промышленного производства в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года составил 6%, с январем 2013 года – 0,6%, а по итогам января-февраля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) – 4,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в феврале (к февралю 2012 года) рост зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,9%, в частности, в добыче каменного и бурого угля – на 1,4%, добыче металлических руд – на 4,3%, при этом в добыче нефти зафиксирован спад 9%.

Также рост зафиксирован в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 3%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов – на 21,9%, производстве изделий из дерева, бумаги и полиграфической деятельности – на 8,4%.

В целом, в феврале 2013 года против февраля 2012 года большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве электрического оборудования – на 33,7%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки – на 22,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,1%. В металлургическом производстве спад составил 6,6%, в машиностроении – 11,4%.

Также сообщается, что в феврале 2013 года против февраля 2012 года в распределении воды, газа и электроэнергии зафиксирован спад 17,2%, против января 2013 года – 10,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Прибыль банков Украины в январе-феврале сократилась на 34%

Прибыль банков Украины в январе-феврале 2013 года составила 788 млн грн, что на 34% меньше показателя января-февраля 2012 года (1,2 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков в январе-феврале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличились на 10% - до 25,426 млрд грн, расходы - на 12,6% и составили 24,638 млрд грн

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе 2013 года составила 580 млн грн, что на 11% меньше показателя января 2012 года.

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков, один из которых имел лицензию санационного банка.

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Янукович утвердил положение о Миндоходов, подчинив ему налоговую милицию

Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины

Соответствующий указ 18 марта 2013 года размещен на сайте главы государства.

В указе отмечается, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые реорганизуются.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Министр доходов и сборов Украины осуществляет полномочия, связанные с принятием, прохождением и освобождением со службы лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые проходят службу в составе Министерства доходов и сборов Украины в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел.

В соответствии с положением, за должностными лицами органов государственной налоговой и таможенной служб и лицами рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые переходят на службу в Министерство доходов и сборов Украины и его территориальные органы, за членами их семей сохраняются условия оплаты труда и материального обеспечения, льготы и другие социальные гарантии (в том числе медицинское обслуживание, санаторно-курортное и пенсионное обеспечение), установленные в соответствии с законодательством для должностных лиц органов государственной налоговой и таможенной служб и лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции и членов их семей.

Также указом вносятся изменения в ряд нормативных актов Украины.

В соответствии с самим положением, Министерство доходов и сборов Украины (Миндоходов Украины) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Миндоходов Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Миндоходов Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами и поручениями Президента Украины, ежегодным посланием Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, актами Кабинета министров Украины, другими законодательными актами Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы.

Министром доходов и сборов Президент назначил Александра Клименко – бывшего председателя ГНСУ.

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Кабмин создал Администрацию морских портов Украины

Кабинет министров принял решение о реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образовании государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Соответствующее распоряжение № 133 от 4 марта размещено на сайте правительства.

В перечень предприятий, которые будут реорганизованы, вошли государственные морские торговые порты: Николаевский; Ильичевский; порт "Южный"; Мариупольский; Севастопольский; Херсонский; Керченский; Феодосийский; Ялтинский; Бердянский; Белгород-Днестровский; Евпаторийский; Измаильский; Ренийский; Скадовский; “Усть-Дунайск”; специализированный морской порт "Октябрьск"; ГП "Дельта -Лоцман" и Государственная компания "Керченская паромная переправа".

Как сообщал УНИАН, создание Администрации морских портов Украины предусмотрено законом «О морских портахУкраины», подписанном президентом 8 июня 2012 г.

АМПУ должна быть создана до 14 июня 2013 года. Исполняющим обязанности начальника АМПУ может быть назначен начальник Одесского морского торгового порта (ОМТП) Юрий Васьков.

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Автомобилисты обещают «автомобильный майдан», протестуя против спецпошлин на иномарки

Всеукраинский совет автомобилистов готов к акциям протеста в случае введения спецпошлин на импорт автомобилей.

Как передает коррескондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на пресс-конференции в УНИАН .

«Всеукраинский совет автомобилистов, насчитывающий 623 тысячи членов, сообщил о готовности проводить «автомобильный майдан» и акции протеста», - сообщил О.Назаренко.

Глава ВААИД также сообщил, что действия ассоциации поддерживают и 83 автомобильных клуба Украины, в том числе автоклубы Крыма и Львова, которые тоже готовы к акциям протеста.

По его словам, ассоциация надеется выйти на диалог с правительством и отменить решение о введении спецпошлин.

«Мы сейчас надеемся выйти на диалог с правительством и решить все мирно и хорошо», - сказал О.Назаренко.

Он напомнил, что в 2009 году в связи с повышением налогового сбора автомобилисты заблокировали Верховную Раду.

«Впервые в истории не только Украины, но и СНГ, верховный орган отменил принятое им же решение о повышении налогов. Я надеюсь, что это будет второй случай, когда это решение будет отменено», - пояснил О.Назаренко.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Решение комиссии опубликовано в газете "Урядовый курьер" 14 марта с.г. и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключает возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.

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Открытие Одесского НПЗ запланировано на 29 марта – Ставицкий

Открытие Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «ЛУКОЙЛ», запланировано на 29 марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Торжественное открытие одесского НПЗ планируется 29 марта», - сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какими могут быть пути доставки нефти на завод, Э.Ставицкий отметил, что на данный момент существуют «два технически возможных пути поставок нефти на НПЗ – морской и сухопутный».

«Сейчас собственники завода оценивают наиболее выгодные пути поставок нефти на завод», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежал крупнейшей в Российской Федерации частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ, объяснив свое решение низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7%, по сравнению с 2010 годом, до 795,841 млн грн.

Вместе с тем, в начале 2013 года производственный интерес к заводу высказала группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

4 марта 2013 года «ЛУКОЙЛ» продал украинской группе ВЕТЭК 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

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