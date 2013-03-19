Пресс-конференция Азарова будет подана в режиме on-line на его странице в Facebook
08:44, 19 марта 2013Разное
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19 марта премьер-министр Украины Николай Азаров даст пресс-конференцию для центральных, региональных и иностранных средств массовой информации. Об этом сообщает правительственный портал.
Начало пресс-конференции в 11:00.
Планируется также, что с 14:00 до 16:00 на вопросы журналистов ответят первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и вице-премьер-министр Юрий Бойко.
Место проведения: Клуб Кабинета Министров Украины.
Пресс-конференция премьер-министра Украины Н.Азарова также будет транслироваться в прямом эфире Первого национального канала Украины и в режиме on-line на сайте Укринформа и персональной странице Азарова в социальной сети Facebook.
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