Пресс-конференция Азарова будет подана в режиме on-line на его странице в Facebook

19 марта премьер-министр Украины Николай Азаров даст пресс-конференцию для центральных, региональных и иностранных средств массовой информации. Об этом сообщает правительственный портал.

Начало пресс-конференции в 11:00.

Планируется также, что с 14:00 до 16:00 на вопросы журналистов ответят первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Место проведения: Клуб Кабинета Министров Украины.

Пресс-конференция премьер-министра Украины Н.Азарова также будет транслироваться в прямом эфире Первого национального канала Украины и в режиме on-line на сайте Укринформа и персональной странице Азарова в социальной сети Facebook.